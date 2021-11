Spider-Man 3 : nouveau trailer dévoilé, le retour de personnages majeurs

Le Bouffon vert a été dévoilé – Crédit : capture d’écran YouTube

On peut le dire sans sourciller. Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home), c’est le plus attendu des films de la quatrième phase du Marvel Cinematic Universe (MCU). Certes, Black Widow, Shang-Chi et Les Éternels cartonnent chez les fans, mais la nouvelle aventure de Peter Parker confirme un élément amené par Loki sur Disney+. Cet élément, c’est le multivers et le retour de plusieurs personnages cultes des précédentes adaptations. Le premier trailer confirmait la présence du Bouffon vert (Spider-Man), du Docteur Octopus (Spider-Man 2) et d’Electro (The Amazing Spider-Man 2). Le second en dévoile encore plus ! Et on vous le dit de suite : Spider-Man 3 promet beaucoup aux fans.

Le multivers s’invite dans le Marvel Cinematic Universe

Peter Parker s’apprête à affronter de nouveaux ennemis. Et pas n’importe lesquels. Après avoir voulu faire oublier au monde sa véritable identité, Spider-Man retrouve les vilains des précédents films. Le Bouffon vert, le Docteur Octopus, L’Homme-Sable, le Lézard et Electro. Des super-vilains apparus dans les films de Sam Raimi et The Amazing Spider-Man avec le retour de leurs interprètes respectifs.

Ce second trailer nous montre également plus d’enjeux et la touche d’humour caractéristique des productions Marvel. Notamment la rencontre entre cette nouvelle génération et le Docteur Octopus, raillé pour son nom. On aperçoit également le Doctor Strange et Spider-Man s’affronter. Peter Parker lui a dérobé un artefact en lien avec le multivers.

Tobey Maguire et Andrew Garfield absents

Place à la mauvaise nouvelle. Contrairement à ce que pensaient beaucoup de fans, pas de traces de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Pourtant, des photos fuitées confirmaient leur présence. Le second trailer semblait le moment parfait pour les dévoiler.

Spider-Man 3 sortant le 15 décembre 2021, Marvel pourrait attendre le trailer final pour dévoiler leur présence. Sauf si la production veut jouer la carte de la surprise jusqu’à la fin. Que les spectateurs découvrent leur retour au cinéma.

Il est également possible que la présence des précédents interprètes de Peter Parker soit très courte. Marvel Studios aurait intérêt à ne pas dévoiler ce que les fans attendent le plus.