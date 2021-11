Spider-Man 3 : quelle place dans la timeline du MCU ?

Quelle place dans la timeline ? – Crédit : capture d’écran YouTube

Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home) dévoile du lourd dans son second trailer. Outre la présence du Docteur Octopus, les fans découvrent enfin le retour du Bouffon vert, Electro, le Lézard et l’Homme-sable. La vidéo confirme de nouveau le multivers introduit par Loki sur Disney+. Un multivers que Kang le Conquérant, nouvelle menace majeure, souhaite contrôler. Mais entre WandaVision, Shang-Chi, Les Éternels, difficile de situer tous les films de la quatrième phase du Marvel Cinematic Universe (MCU). Notamment Spider-Man 3. Alors quand se déroule la nouvelle aventure de Peter Parker dans la timeline principale ?

Une intrigue située vers Halloween 2024

Situer Spider-Man 3 dans le multivers n’est pas forcément aisé. Car la timeline devient compliquée à suivre : WandaVision se déroule après Endgame tandis que Black Widow a lieu entre Civil War et Infinity War. Le Faucon et le Soldat de l’Hiver et Les Éternels se tiennent six mois après que Steve Rogers ait confié son bouclier à Sam. Si Loki se déroule hors du temps, on peut le positionner sur les événements de Spider-Man 3.

Les images de Spider-Man 3 dévoilent que l’intrigue se déroule à partir de la scène post-générique de Far From Home. Mysterio révèle au monde entier l’identité secrète de Peter Parker. On ne sait pas à quel moment le jeune homme va demander de l’aide à Doctor Strange mais des décorations d’Halloween apparaissent dans le premier trailer. Spider-Man 3 se tient vraisemblablement en 2024, huit mois après Endgame, vers l’automne ou l’hiver de la même année.

Un indice nous montre que Spider-Man 3 se déroule sans doute au moment où meurt Celui qui demeure. Car Doctor Strange, dans le second trailer, prévient Peter Parker des conséquences de ses actes. Les failles ressemblent à celles de la ligne de temps sacrée de la Citadelle dans Loki lorsqu’elle devient incontrôlable. Une timeline déstabilisée.

Bien évidemment, on ne vous présente que des théories. Nul doute que le MCU va éclaircir un peu cette timeline confuse depuis la quatrième phase. Sans oublier que Venom s’invite désormais dans l’univers connecté. Eddie Brock (Tom Hardy) va croiser la route de Peter Parker.

