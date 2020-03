PopCorn Time est de retour en plein confinement, mais ses films et séries sont toujours illégaux

Lancée pour la première fois en 2014, l’application Popcorn Time est bien connue des amateurs de films et séries. Ce programme propose en effet d’accéder gratuitement à des centaines de contenus vidéo et sans publicité, dans une interface claire qui n’a presque rien à envier aux plateformes de VOD. Problème, Popcorn Time est bien évidemment un logiciel illégal, qui a maintes fois disparu du Web.

Mais en pleine période de confinement, les développeurs de l’app ont décidé de sortir une nouvelle version du programme, baptisée pour l’occasion « Love in the Time of Corona Version 0.4 » (« L’amour au temps du Corona ».). Si vous n’avez pas les moyens de vous abonner à un service de streaming légal, ou avez déjà bientôt épuisé le catalogue, vous pouvez donc tester Popcorn Time 0.4.

Utiliser Popcorn Time est toujours illégal

L’application propose des contenus très récents, incluant des films toujours diffusés en salles, en tous cas avant la fermeture des cinémas. Comme toutes les plateformes de VOD classiques, Popcorn Time affiche un résumé du film ou de la série et la durée, offre une fonction de sous-titres en plusieurs langues, ainsi qu’une liste de favoris.

L’essayer est donc tentant, mais attention, cela sera à vos risques et périls. Popcorn est une application de BitTorrent. Son utilisation est donc totalement illégale. Pour plus de sécurité, nous vous invitons donc plutôt à vous contenter des plateformes officielles, ou encore des offres temporaires des chaînes Canal+ et OCS, gratuites pendant plusieurs semaines. Si vous avez un abonnement Netflix, sachez également que vous pouvez réduire votre sensation d’isolement grâce à l’application Netflix Party. Cette extension Google Chrome permet en effet de synchroniser votre visionnage d’un contenu avec vos amis (avec lesquels vous partagez votre compte), et de rester en contact avec eux via une fenêtre de chat.

