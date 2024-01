S.T.A.L.K.E.R. 2 : sa date de sortie encore repoussée, le studio s’explique et s’excuse

Stalker 2 : Heart of Chernobyl, la suite du jeu culte de survie et d’horreur, sortira finalement bien plus tard que prévu, après avoir été reporté de six mois. Quelles sont les raisons de ce report ? Est-ce un gage de qualité ou un aveu d’échec ?

S.T.A.L.K.E.R 2 © GSC Game World

TL;DR Stalker 2 n’a pas convaincu les joueurs lors de ses premières présentations, qui ont révélé des problèmes techniques et des défauts de gameplay.

Il a été repoussé de six mois pour être peaufiné et amélioré par le studio, qui a pris en compte les retours des joueurs.

Stalker 2 : Heart of Chernobyl devait être l’un des jeux phares de ce début d’année. Mais le studio GSC Game World a annoncé que le jeu ne sortirait finalement que le 5 septembre 2024, soit six mois plus tard que prévu. Qu’est-ce qui explique ce report ? Est-ce un signe de faiblesse ou de perfectionnisme ?

Un jeu ambitieux et prometteur

Stalker 2 est la suite du jeu culte sorti en 2007, qui plongeait le joueur dans la zone de Tchernobyl, ravagée par une catastrophe nucléaire et peuplée de créatures mutantes. Le jeu mélangeait des éléments de survie, de tir et d’horreur, dans une ambiance glauque et oppressante. Le jeu avait été salué par la critique et les joueurs pour son originalité, sa richesse et son immersion.

Stalker 2 se veut être un jeu à la hauteur de son prédécesseur, mais avec des graphismes et un monde ouvert théoriquement gigantesque. Le jeu utilise le moteur Unreal Engine 5, qui permet de créer des environnements réalistes et détaillés, ainsi que des effets de lumière et de particules impressionnants. Le jeu propose également une histoire non linéaire, avec des choix et des conséquences, ainsi qu’un monde ouvert à explorer librement.

Le jeu est attendu sur PC et sur Xbox Series, où il sera disponible dès le premier jour sur le Xbox Game Pass. Le studio a également annoncé qu’un mode multijoueur serait ajouté gratuitement après la sortie du jeu. Il bénéficiera également du support officiel des mods, qui permettront aux joueurs de créer et de partager leurs propres contenus.

Un report dû aux retours des joueurs

Malgré ces atouts, STALKER 2 n’a pas réussi à convaincre pleinement les joueurs lors de ses premières présentations. Le jeu a été montré lors de plusieurs événements jeux vidéo, comme la Gamescom ou la Paris Games Week, mais il a suscité des réactions mitigées. Certains joueurs ont relevé des problèmes d’optimisation, des bugs, des lags ou des crashs, qui nuisaient à l’expérience de jeu. D’autres ont trouvé le jeu trop générique, trop sombre ou trop répétitif.

Le studio a pris en compte ces retours et a décidé de repousser la sortie du jeu de six mois, pour le peaufiner et le rendre plus conforme à sa vision. Dans un message publié sur son site officiel, le studio a remercié les joueurs pour leurs commentaires, qu’ils soient positifs ou négatifs, et a affirmé qu’ils lui avaient permis d’identifier deux points essentiels : celui qu’il faut célébrer et celui qu’il faut prendre au sérieux.

Le studio a ainsi annoncé qu’il allait améliorer certains aspects du jeu, comme la Zone, qui est le nom donné à la région de Tchernobyl, ou le stock d’équipement dans le sac à dos. Le studio n’a pas donné plus de détails sur les changements qu’il comptait apporter, mais il a promis de partager plus d’informations prochainement.