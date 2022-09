Star Wars : et si les mauvais tirs des droïdes étaient voulus par Palpatine ?

Des droïdes de combat © Lucasfilm

S’il y a une chose sur laquelle tous les fans de Star Wars peuvent s’entendre, c’est que les Stormtroopers sont de terribles tireurs, et ce, malgré ce que dit Obi-Wan Kenobi dans Un nouvel espoir. En revanche, les droïdes de combat de Star Wars étaient aussi mauvais que les Stormtroopers, ça, tout le monde le sait aussi. Mais cela faisait peut-être partie du plan de l’Empereur Palpatine pour faire tomber la République, selon cette théorie.

Les droïdes, de si mauvais tireurs que ça ?

Pendant des décennies, Sheev Palpatine a opéré en secret en tant que Seigneur Sith. Il a gravi les échelons du Sénat de la République jusqu’à ce qu’il assume le rôle de chancelier. Dans l’ombre de cette prise de pouvoir légitime, il a poussé la Confédération des systèmes indépendants, alias les séparatistes, vers l’avant par le biais d’émissaires comme le comte Dooku. Leur guerre d’indépendance contre la République a été au cœur de la chute de cette même institution ainsi que de la fin de l’Ordre Jedi. C’était un plan ingénieux qui a porté ses fruits lorsque Sheev est devenu empereur.

L’épine dorsale de la machine de guerre séparatiste : les droïdes de combat. Conçus et fabriqués principalement par les géonosiens, il en existait pour presque toutes les situations. Les B1 étaient à la limite incapables de toucher des Jedi, des navires ou à peu près n’importe quoi d’autre. Ils se débrouillaient en nombre et bombardaient leurs cibles avec des tirs de blaster sans fin.

Cela vaut la peine de considérer que le but terrible de la plupart des droïdes de combat faisait partie du plan de Palpatine. Sa stratégie reposait sur l’arrogance des Jedi et leur désir pas si secret de se battre. Les droïdes devaient être assez bons au combat pour offrir un défi aux Jedi, mais pas assez bons pour les vaincre. Palpatine avait besoin qu’ils soient affaiblis pour que l’Ordre 66 fonctionne…

L’armée des clones a été conçue pour trahir les Jedi et les tuer. Même Palpatine savait cependant qu’ils ne seraient pas efficaces à 100 %. Les droïdes de combat ont joué leur rôle dans ce qui était essentiellement la première partie d’une vaste stratégie : ils ont aidé à endormir les Jedi dans un faux sentiment de sécurité tout en mettant en place l’armée des clones, avant le coup final de l’Ordre 66.

L’ironie de tout cela était que ni les droïdes de combat ni les clones ne savaient qu’ils faisaient partie d’un plan. Les deux armées menaient la guerre pour laquelle elles avaient été créées, et elles l’ont fait avec une loyauté sans faille envers leurs chefs. Mais comme les Jedi, le comte Dooku et bien d’autres, ils n’étaient rien de plus que des pions dans le grand dessein de Palpatine…

