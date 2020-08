Star Wars : Que sont devenus les clones après La Guerre des Clones ?

Les clones ont été initialement créés pour servir la République galactique. Mais le projet de création de cette armée a été repris par le seigneur Sith Dark Tyranus, après que ce dernier ait assassiné le maître Jedi Sifo-Dyas. Et c’est ainsi que le destin des clones a basculé.

Crédit : Disney+

Les clones ont alors été équipés d’une bio-puce contenant le Protocole Clone 66. Une fois l’exécution de ce protocole ordonné par Palpatine, les soldats sont devenus obéissants à l’Empire. Au lieu de servir la République, les clones se sont alors retournés contre elle, et se mirent à tuer tous les Jedis se trouvant sur leur chemin.

Les clones sont devenus inutiles

Les chevaliers Jedi ont alors disparu de la galaxie, soit morts, soit exilés. L’Empire n’avait alors plus vraiment besoin de l’armée de clones et a stoppé leur production. Certains clones sont devenus des stormtroopers, mais leur utilité et leur valeur a vite décroît. L’Empire décida alors de les remplacer par des êtres humains, jugés plus efficaces.

Certains clones ont cependant réussi à retirer la bio-puce de leur tête et donc à lutter contre l’Ordre 66. C’est le cas notamment de Rex, qui a combattu aux côtés d’Ahsoka Tano et rejoint la rébellion. Un groupe de soldats clones dont la génétique diffère de leurs pairs, appelé la Force Clone 99 ou « Bad Batch », est également sorti du lot et devenu une escouade de mercenaires. Ces personnages découverts dans la série animée The Clone Wars seront d’ailleurs au centre d’un nouveau show Disney+ actuellement en développement.

Hormis ces quelques rescapés, tous les clones ont donc disparu, peu de temps après l’exécution de l’Ordre 66. Après avoir servi malgré eux ceux qu’ils devaient combattre, ces soldats, dont la durée de vie était limitée, sont tous morts. À l’époque du Réveil de la Force, plus aucun clone n’était encore vivant dans la galaxie.

