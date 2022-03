Star Wars : Ewan McGregor utilise la Force pour ouvrir les portes automatiques comme un vrai Jedi

L’acteur Ewan McGregor sera de retour dans son rôle d’Obi-Wan Kenobi, la nouvelle série Disney+ qui sera diffusée à partir du 25 mai sur la plateforme. Disney nous a déjà partagé une première bande-annonce et quelques images exclusives de la mini-série de 6 épisodes. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Ewan McGregor a révélé des anecdotes amusantes sur sa vie de Jedi à la maison.

Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan Kenobi – Crédits : Lucasfilm / Disney

Ewan McGregor a expliqué comment il utilise ses pouvoirs de Jedi dans sa vie de tous les jours. Il se sert notamment de la Force pour faire semblant d’ouvrir les portes automatiques. Pour lui, c’est presque devenu un automatisme, même si c’est parfois gênant quand quelqu’un le remarque.

« Je fais toujours un petit mouvement Jedi pour les portes », révèle Ewan McGregor

Entertainment Weekly a demandé à l’acteur d’Obi-Wan Kenobi s’il a déjà essayé d’utiliser le pouvoir de la Persuasion de Force. Comme le dit son personnage dans les films, « grâce à la Force, on peut influencer les esprits faibles ». Ewan McGregor a répondu que : « pas vraiment, j’ai été accusé de l’utiliser par des gens qui essayaient d’être drôles, mais non ».

Par contre, Ewan McGregor profite tout de même d’être un Jedi. Il a révélé que : « je le fais avec les portes ! J’aime faire ça avec des portes automatiques juste pour mon propre amusement. Je fais toujours un petit mouvement Jedi pour les portes et j’ai parfois été surpris en train de le faire. Vous savez, comme au supermarché ou autre quand je sors mon caddie. Ça me fait rire… mais parfois on m’a surpris en train de le faire et c’est un peu gênant ». L’acteur a du mal à résister à ses pouvoirs de Jedi, surtout lorsque les portes s’ouvrent dans un timing parfait.

Enfin, on retrouvera le Jedi très prochainement dans la série Disney+. Il devra protéger le jeune Luke Skywalker face à la menace de l’Empire et de son ancien apprenti, Anakin Skywalker, qui est passé du côté obscur de la Force. D’ailleurs, Hayden Christensen sera lui aussi de retour dans le rôle de Dark Vador.

Source : We Got This Covered