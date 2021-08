Star Wars L’Empire contre-attaque : le créateur de Yoda révèle le secret de sa voix

Frank Oz pose avec son Yoda – Crédit : Lucasfilm

Nombreuses sont les créatures cultes de Star Wars. Dark Vador, Chewbacca, les Ewoks… Et l’une a particulièrement marqué la culture populaire : maître Yoda, Jedi au phrasé si particulier. Si une version miniature appelée Grogu (Baby Yoda) est apparue dans The Mandalorian sur Disney+, les fans se souviennent surtout du personnage dans L’Empire contre-attaque. Les films remontant à la fin des années 70, Lucasfilm a utilisé des marionnettes et autres animatroniques. Un procédé conçu par Frank Oz, marionnettiste légendaire du Muppet Show. Et lors d’une récente interview, l’homme a révélé le secret sur la création de sa célèbre anastrophe.

Frank Oz a demandé à George Lucas de garder l’anastrophe de Yoda

Aussi brève soit son apparition dans L’Empire contre-attaque, Yoda a immédiatement conquis les spectateurs. Le maître Jedi est présent dans la prélogie tandis qu’une version miniature est apparue dans The Mandalorian, partageant sa race. Une créature conçue par le célèbre Frank Oz, s’exprimant sur les secrets se cachant derrière sa marionnette. L’homme parle notamment du phrasé, de l‘anastrophe de Yoda, auparavant pensé pour être normal.

C’est amusant que vous en parliez parce que je regardais, l’autre jour, le scénario original de L’Empire contre-attaque et il y avait un peu de cette syntaxe étrange. Mais Yoda parlait de façon très normale. Alors j’ai demandé à George Lucas : « Je peux faire tout le film comme ça ? ». Et il a répondu : « Bien sûr, ça semble être une bonne idée ». – Frank Oz

Frank Oz étant à l’origine de Yoda, le marionnettiste garde une grande place dans le cœur des fans. Et son avis compte énormément. L’homme s’était notamment prononcé sur Les Derniers Jedi de Rian Johnson, source de discorde chez les fans.

Frank Oz prend la défense de Rian Johnson

Rian Johnson s’était fait attaquer à ce propos avant que Frank Oz ne prenne sa défense. Le marionnettiste à répondu à l’attaque : « Je suis triste que tu gardes cette haine intérieure à propos d’un film. Rian Johnson est un grand cinéaste, scénariste et être humain. Tentez de saisir qu’ils ne sont pas là pour répondre à vos attentes. Un bon travail brise ces attentes ».

