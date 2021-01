Star Wars : tous les sabres laser connus utilisés par Luke Skywalker retracés en vidéo

Attention, cet article contient des spoilers sur la saga Star Wars et la saison 2 de The Mandalorian.

Luke Skywalker, incarné par Mark Hamill, est probablement l’un des personnages les plus iconiques de Star Wars. Le personnage est présent sur deux trilogies, trois même, si on compte son apparition en tant que bébé à la fin de La Revanche des Sith. Il est également apparu, rajeuni, dans l’épisode final de The Mandalorian, pour le plus grand plaisir des fans. Défiant le mal à plusieurs reprises, et surtout en tant que héros principal de la trilogie originelle, le personnage fascine. Outre les classiques sabres bleu et vert, Luke a utilisé une multitude de sabres laser au cours de la saga.

Crédits : Disney+/The Mandalorian

L’héritage des Skywalker : le sabre laser bleu d’Anakin

La vidéo YouTube nous vient de la chaine Mr Sunday Movies, qui a invité Alex de la chaine Star Wars Explained pour développer ce sujet. Il rappelle que dans les films, Luke n’a utilisé que deux sabres différents. Mais, comme il le précise ensuite, l’univers Star Wars ne s’arrête pas aux films. Énormément de livres et de comics ont vu le jour et font partie de l’univers Star Wars officiel. Dans ces derniers, Luke a utilisé une multitude de sabres laser différents. Bien entendu, les deux principaux restent ceux aperçus dans les films. Le bleu, celui de son père Anakin Skywalker, et le vert, qu’il fabriquera lui-même dans Le Retour du Jedi.

Son premier, et celui qu’il utilise dans Un Nouvel Espoir, est donc celui de son père, Anakin, devenu Dark Vador. Offert par Obi-Wan, ce dernier se garde bien de préciser que le père de Luke est devenu Dark Vador. Luke gardera ce sabre laser jusqu’à ce que Dark Vador lui tranche la main à la fin de l’Empire Contre-Attaque. Ce sabre sera plus tard récupéré par Rey dans le château de Maz, puis enterré sur Tatooine.

Crédits : LucasFilm/La Revanche des Sith

Luke Skywalker a plusieurs fois été forcé d’utiliser des sabres laser de « secours »

Le livre « L’Héritier des Jedi », sorti en 2017 en France, se déroule peu après Un Nouvel Espoir. Dans celui-ci, Luke se rend sur la planète Rodia. Rodia est la planète d’origine des Rodiens, dont fait partie Greedo, l’opposant de Han Solo dans le fameux duel de blasters. Sur cette planète, Luke a trouvé la tombe d’un Jedi Rodien nommé Huulik. Ce dernier fut tué durant l’exécution de l’ordre 66, alors qu’il se dirigeait vers sa planète natale. Luke a alors récupéré le sabre laser du Jedi, avec l’autorisation de la famille, pour l’examiner. Le sabre est décrit comme ayant un laser violet. Pour l’anecdote, Luke cassera le sabre presque immédiatement, le rendant inutile.

Par la suite, Luke a été fait prisonnier par Grakkus le Hutt sur la planète Nar Shaddaa. Le gangster voulait que Luke se batte dans son arène et l’a autorisé à utiliser un sabre laser qu’il avait récupéré. Le maître du crime est en effet un collectionneur d’artéfacts Jedi. C’est d’ailleurs à ce moment que Leia, Han et Chewabacca prennent eux aussi possession de sabres laser. Peu après, Luke a rapidement retrouvé le sabre de son père avant de s’échapper des griffes de Grakkus.

Crédits : Marvel/Star Wars 12

Luke Skywalker a été amené à utiliser un sabre laser Sith, similaire à celui de Kylo Ren

Encore dans un comics, le Star Wars Annual 4, Luke s’est rendu sur la planète Hradreek. Son but initial était de récupérer des fonds pour l’Alliance Rebelle. Mais Luke a fait la rencontre de la receleuse Sana Starros. Celle-ci possédait deux sabres laser du défunt Sith Dark Atrius, dans le but de les revendre. Il se trouve que Dark Vador était également dans les parages. Luke s’est retrouvé forcé d’utiliser un des sabres laser de Dark Atrius pour affronter les forces de l’Empire. Le sabre rouge et ses pouvoirs maléfiques ont d’ailleurs mis en avant le côté sombre de Luke. Une fois hors de danger, Luke a détruit le sabre corrompu. Dark Vador lui, a détruit l’autre, fou de rage d’avoir manqué la capture de son fils.

Crédits : Marvel/Star Wars Annual 4

Après avoir perdu le sabre d’Anakin, Luke a trouvé un sabre laser jaune

Peu après les évènements de L’Empire Contre-Attaque, Luke a de nouveau été forcé d’utiliser un sabre laser de substitution. La perte du sabre de son père l’a laissé sans arme. Les comics vont une nouvelle fois nous montrer comment il a trouvé une solution temporaire à ce problème. La Force l’a mené au-delà de la Bordure Extérieure, sur Tempes, qui servait d’avant-poste Jedi durant la Haute République. Dans l’édifice, Luke a trouvé un sabre laser de couleur jaune, similaire à ceux des gardes du temps Jedi. Malheureusement, ce sabre avait été déposé là par Dark Vador, en guise d’appât. L’esprit du défunt Grand Inquisiteur Impérial était en effet piégé dans cet avant-poste, forcé d’attaquer tout visiteur indésirable. Luke a fini par déjouer le piège, et a gardé ce sabre laser jaune. Du moins jusqu’à ce qu’il l’échange contre son sabre vert emblématique.

Crédits : Marvel/Star Wars 6

Luke Skywalker a fini par fabriquer son propre sabre laser, de couleur verte

Enfin, le dernier sabre laser de Luke est celui présent dans la saison 2 de The Mandalorian. Luke l’avait en sa possession depuis Le Retour Du Jedi. Dans ce dernier, on apercoit Luke terminant la fabrication de son sabre dans une scène coupée. Les scènes coupées des films ne font pas nécessairement partie de l’histoire officielle de Star Wars. Certaines le sont, d’autres non, et il est compliqué de différencier l’officiel du non officiel. Seule certitude ici, Luke a commencé à utiliser ce sabre dans Le Retour du Jedi.

Il le possédait d’ailleurs toujours dans la saison 2 de The Mandalorian. Le héros l’a utilisé jusqu’à son exil sur Ahch-To, berceau des Jedi. Après sa « mort », ou sa communion avec la Force, les Lanai, en charge de garder les artéfacts Jedi, l’ont récupéré. Ces derniers l’ont mis en sécurité avec ses autres possessions. Verrons nous à nouveau les sabres laser mythiques de Luke? L’avenir nous le dira.

The Mandalorian : Luke Skywalker serait le digne héritier du Darksaber

Source : YouTube