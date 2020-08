Star Wars : voici comment les films auraient dû être titrés

Vous ne le saviez peut-être pas, mais il est possible d’interchanger les titres des films Star Wars. C’est en tout cas ce qu’explique un compte TikTok, et le résultat est plutôt pertinent.

Star Wars peut interchanger ses titres à merveille – Crédit : Lucasfilm

Star Wars, depuis sa naissance dans l’esprit de George Lucas, est un phénomène mondial, entré au panthéon de la pop-culture. Et avec le rachat de Lucasfilm par Disney, la société poursuit l’univers avec une nouvelle trilogie largement appréciée, même si certains grands noms ne sont pas très fans des Derniers Jedi. Un univers si étendu que la communauté se laisse régulièrement aller à certaines théories, et la dernière en date vient d’un compte TikTok. Selon fake.disney.facts, les films Star Wars ne possèdent pas les bons titres qui doivent être… interchangés !

Star Wars n’a pas fait le choix des bons titres

C’est une théorie qui reste à prendre avec humour, venant d’un compte TikTok s’amusant à interchanger les titres des films de la trilogie.

Selon fake.disney.facts, La Menace fantôme aurait plutôt pu s’appeler L’Ascension de Skywalker. Car le premier film de la prélogie raconte la naissance et l’ascension d’un Skywalker, Anakin, aka Dark Vador, alors enfant.

Vient ensuite L’Attaque des clones, qui aurait pu s’appeler La revanche des Sith. Selon fake.disney.facts, ce titre aurait été plus pertinent puisque le film parle d’une Force qui doit être équilibrée entre la lumière et l’obscurité, signant la levée des Sith.

Mais qu’en est-il de La revanche des Sith, justement ? Le compte TikTok mise plutôt sur L’Attaque des clones, puisque Palpatine ordonne aux Clones l’exécution de l’Ordre 66, menant alors à l’attaque d’un tempe Jedi.

Puis dans l’épisode 4, Anakin Skywalker est Dark Vador. L’Empire est plus puissant que jamais, les Jedi dans l’obligation de se terrer. C’est alors que Luke Skywalker, héros emblématique de la franchise, croise la route d’Obi-Wan pour suivre son destin de Jedi. Selon fake.disney.facts, cet épisode aurait dû s’appeler Le Retour du Jedi.

Dans l’épisode 5 apparaît Yoda, qui forme Luke Skywalker, lui faisant découvrir l’immense pouvoir de la Force. Leia, sœur du héros, découvre également sa capacité à utiliser ce même pouvoir. Ainsi, le film aurait pu s’appeler Le Réveil de la Force.

Les titres interchangés s’imbriquent parfaitement – Crédit : Lucasfilm

Dans l’ultime épisode de la trilogie principale, le sixième, Yoda meurt et Dark Vador retourne vers la lumière (ce dernier aurait d’ailleurs pu survivre et faire le bien, d’après un projet abandonné). Le décès de ces deux personnages entraîne une hécatombe chez les Jedi et ce film aurait pu s’appeler Les Derniers Jedi.

Dans l’épisode 7 de Star Wars, premier de la nouvelle trilogie, un nouvel empire Sith arrive au pouvoir, appelé Premier Ordre. Selon fake.disney.facts, le film aurait pu s’appeler L’Empire contre-attaque !

Star Wars 8 : Rey se rend à Ahch-To pour rencontrer Luke Skywalker, qui l’entraîne à utiliser la Force et le sabre laser. Le héros d’antan se sacrifie alors à la fin du film pour offrir la chance à la Résistance de terrasser le Premier Ordre. Il s’agit là… d’Un Nouvel Espoir.

Et dans le dernier épisode, le neuvième, Palpatine signe son retour. Rey combat alors le Premier Ordre, accompagné de Kylo, son ennemi d’antan, pour terrasser une bonne fois pour toutes le grand méchant de la franchise. Le film aurait ainsi pu s’appeler La Menace Fantôme.

Un univers riche, né en 1977

The Mandalorian, la série qui explore un peu plus l’univers – Crédit : Lucasfilm

Ce n’est pas la première fois que les fans se laissent aller à de telles théories. L’une des dernières en date revenait sur le propriétaire du Darksaber de The Mandalorian.

Née en 1977, la franchise ne cesse de susciter les débats et discussions chez les fans, par millions, à travers le monde. Interchanger les titres n’avaient jusque-là jamais été abordés, mais, il faut l’avouer, l’idée est plutôt pertinente. Preuve de la capacité qu’a Star Wars à s’adapter et suivre un fil rouge cohérent.

Source : CBR