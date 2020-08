Star Wars : pourquoi Yoda a-t-il été remplacé par un modèle CGI dans La Menace fantôme ?

La marionnette de Yoda dans La Menace fantôme (2011) – Crédit : Lucasfilm

Dans la première trilogie de Star Wars, Yoda était constamment une marionnette jouée par le célèbre Frank Oz. George Lucas a néanmoins décidé d’avoir recours aux effets spéciaux numériques pour quelques scènes de La Menace fantôme sorti en 1999. Ils étaient d’ailleurs aussi utilisés pour les combats au sabre laser. La version Blu-Ray de La Menace fantôme a surpris les fans en sortant en 2011 car le maître Jedi n’apparaissait que dans son modèle CGI et la marionnette avait disparu. Pourtant, cette dernière était très appréciée dans la trilogie originale car elle donnait une impression de réalisme. Pourquoi est-ce que George Lucas a-t-il alors pris cette décision radicale ?

La marionnette de La Menace fantôme n’a pas été aussi bien reçue par le public

Tout d’abord, George Lucas a abandonné la marionnette de Yoda en 2011 dans le but d’uniformiser et de mettre à jour les deux trilogies de Star Wars. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a remplacé Sebastian Shaw par Hayden Christensen pour jouer le rôle du fantôme de Force d’Anakin. Cet acteur jouerait le même rôle dans une version différente de L’Ascension de Skywalker réalisée par George Lucas dont nous vous avions récemment fait part.

Une deuxième raison qui a poussé George Lucas à changer l’apparence de Yoda est les critiques qui ont fait suite à la sortie de La Menace fantôme en 1999. Bien que les fans ont toujours apprécié la marionnette jouée par Frank Oz dans la première trilogie, celle de La Menace fantôme ne leur avait pas autant plu et ils la trouvaient moins réaliste. George Lucas ayant toujours douté du succès du maître Jedi Yoda incarné par une marionnette, ces critiques l’ont probablement poussé à passer complètement aux effets spéciaux numériques.

Enfin, l’artiste CGI Rob Coleman avait expliqué que George Lucas avait pour ambition d’offrir une plus grande liberté de mouvement à Yoda et ainsi dépasser les limitations de la marionnette. Ce sont les donc les différentes raisons qui ont contribué à la décision de George Lucas de transformer Yoda en modèle CGI. Maintenant, la marionnette de Baby Yoda qui est utilisée dans la série Disney+ The Mandalorian a coûté 5 millions de dollars à fabriquer et les fans l’adorent.

