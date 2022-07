Star Wars tease le retour de Dark Vador aux commandes d’un module de course

Le 25e et plus récent numéro de Star Wars: Dark Vador de Marvel Comics suggère que Dark Vador remettra bientôt à profit l’une de ses plus anciennes compétences : le pilotage d’un module de course.

Le module de course d’Anakin © Lucasfilm, Star Wars

La séquence de la course de modules sur Tatooine est l’une des scènes les plus appréciées du film La Menace Fantôme. Un module de course (podracer en anglais) est utilisé notamment lors de la Classique de la Bounta Eve, la course de modules de courses la plus célèbre de la Galaxie.

Aussi fou que cela puisse paraître, le 25e et plus récent numéro de Star Wars: Dark Vador de Marvel Comics suggère le grand retour de Dark Vador aux commandes d’un module. D’ailleurs, saviez-vous pourquoi les courses de modules ont disparu si soudainement des films ? La réponse se trouve dans les livres.

Les modules de course vont faire leur retour dans l’univers Star Wars

Dans le comics, après avoir écouté le sort d’une communauté d’anciens esclaves vivant sur la planète Gabredor III (une communauté qui comprend Kitster Banai et Wald, les amis d’enfance d’Anakin Skywalker) Dark Vador et Sabé se retrouvent à chasser un gouverneur impérial corrompu travaillant avec l’Aube Écarlate, une organisation criminelle dirigée secrètement par Maul sous l’Empire Galactique.

Tauntaza, le gouverneur, est responsable de la génération d’une tempête de sable artificielle conçue dans le but de drainer l’énergie vivante de Gabredor III. Dark Vador s’engage ainsi dans le sauvetage de ses anciens amis menacés. Le problème, c’est qu’il n’y a pas de speeders opérationnels et que Tauntaza a confisqué l’intégralité des vaisseaux de la communauté.

Ce qui ne laisse à Dark Vador qu’une seule option : l’ancien module de course de Kitster. « Personne ne pourrait jamais conduire un truc pareil à part toi » dit l’un des habitants à Dark Vador. « Nous verrons », répond le Seigneur Sith en regardant le véhicule. Le comics se termine ainsi, la suite des événements étant attendue dans Dark Vador #26, qui enverra le Seigneur Sith au cœur de la tempête de sable aux commandes d’un vieux module.

Anakin avait participé à la Classique de la Bounta Eve afin d’obtenir un hyperdrive de remplacement pour le vaisseau de la reine Amidala, aux côtés de Qui-Gon Jinn et de son padawan, Obi-Wan Kenobi. Anakin ne le savait pas à l’époque, mais sa propre liberté était également en jeu grâce à un pari que Qui-Gon avait fait avec le propriétaire d’Anakin, Watto. Après avoir remporté la course, Anakin rejoignait nos héros, laissant Tatooine derrière lui avant d’entamer sa formation de Jedi.

Source : Star Wars: Dark Vador #25