Star Wars : un triangle amoureux entre Anakin, Padmé et Obi-Wan était prévu

Dans la première ébauche de La Menace Fantôme, Padmé avait des sentiments amoureux à l’égard d’Obi-Wan Kenobi. Ce choix scénaristique aurait eu un impact conséquent sur le basculement d’Anakin vers le côté obscur en alimentant encore plus sa paranoïa.

Anakin, Padmé et Obi-Wan © Lucasfilm

Avant de devenir la franchise que l’on connaît, Star Wars a eu le droit à plusieurs brouillons. Dans l’une des premières ébauches, Palpatine n’existait d’ailleurs même pas, un certain Cos Dashit ayant le rôle d’antagoniste suprême. Il est toujours intéressant de découvrir ce que les scénaristes avaient en tête. The Episode I Insider’s Guide nous apprend notamment que de nombreux changements ont été opérés entre le premier brouillon de La Menace Fantôme et la mouture finale.

Qui-Gon Jinn avait notamment une importance mineure par rapport à Obi-Wan qui n’était pas un padawan mais un chevalier Jedi à part entière. Qui plus est, Padmé avait le béguin pour Kenobi dans le projet initial. Des sentiments qui n’auraient toutefois pas été forcément réciproques. D’après l’ouvrage, l’intérêt de Padmé aurait tout de même rendu Kenobi « très nerveux ». Et aurait eu un impact significatif sur la prélogie et le basculement d’Anakin.

La paranoïa d’Anakin aurait été exacerbé par un triangle amoureux

En effet, même si les sentiments de Padmé ne s’étaient pas concrétisés par des actes, ils auraient forcément alimenté la paranoïa du jeune Skywalker. Pour rappel, ce dernier se tourne vers le côté obscur pour sauver sa chère et tendre, des rêves prémonitoires lui faisant craindre le pire. Un tel sentiment aurait été exacerbé par des soupçons d’une idylle entre son maître et Padmé. Se sentant trahi, Anakin aurait eu une raison de plus pour tomber dans les griffes de Palpatine.

À notre humble avis, un tel triangle amoureux n’aurait toutefois pas été convaincant car il aurait trop reflété celui entre Han, Leia et Luke dans la trilogie originelle. Un autre « ménage à trois » aurait ainsi sonné faux. Dans La Revanche des Sith, Padmé et Obi-Wan se soucient profondément d’Anakin sans que des sentiments amoureux viennent interférer entre eux. De quoi rendre le virage du Jedi déchu encore plus tragique, celui-ci se basant sur des peurs de trahison infondées plutôt que sur des faits.