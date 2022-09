Star Wars : voici l’identité du méchant qui aurait pu remplacer Palpatine

Dark Sidious ©Lucasfilm

Avant de devenir la saga Star Wars que l’on connaît, George Lucas a pondu plusieurs brouillons de sa galaxie lointaine. Des ébauches qui montrent à quels scénarios il avait songé initialement avant de lancer la machine. Les antagonistes étaient notamment bien différents, l’Empereur Palpatine n’apparaissant pas dans le pitch.

Dans une ébauche datant de 1974, le grand méchant à la tête du « Nouvel Empire Galactique » était un jeune humain nommé Cos Dashit. Personnage narcissique, ce chef fantoche n’avait rien d’un Sith. À ses côtés, plusieurs autres méchants prévoyaient de lui prendre sa place à l’instar de Dark Vador, du gouverneur Crispin Hoedaack et de Vantos Coll.

Pourquoi le choix de Cos Dashit aurait nui à Star Wars

On peut estimer qu’un tel choix aurait desservi la saga. Avec son rôle d’empereur marionnette, Cos Dashit était un ennemi bien moins redoutable que le duo Vador / Palpatine. Qui plus est, la dualité côté obscur vs côté lumineux de la Force n’aurait pas pu être exploitée aussi efficacement dans les différentes trilogies.

Contrairement à Palpatine, qui préparait l’anéantissement des Jedi depuis fort longtemps, Cos Dashit n’aurait pas eu la même motivation pour en venir à bout. L’arc des Sith revanchards des Jedi, grande réussite de la mythologie Star Wars, n’aurait pas pu être exploité comme il se doit.

Avec Cos Dashit à la tête de l’Empire, l’intrigue secondaire se serait en outre concentrée sur les complots de ses lieutenants pour le renverser. Ce qui aurait laissé moins de temps pour développer les arcs narratifs des héros. Avec Palpatine secondé par Vador, l’Empire présente un front fort et uni. Une menace omniprésente contre laquelle l’Alliance Rebelle doit lutter (ce qui sera notamment développé dans la série Andor). De quoi créer des enjeux plus élevés et plus clairs, le public pouvant se concentrer sur le voyage du héros de Luke Skywalker.

Concernant les productions récentes, Palpatine a fait une apparition dans la série Obi-Wan Kenobi. Dark Sidious apparaîtra également dans la saison 2 de The Bad Batch.