Soldes jeux vidéo été 2024 : les meilleures offres

Les soldes d’été 2024 ont débuté le 26 juin et se tiendront jusqu’au 23 juillet. Les bonnes affaires ne manquent pas durant cette période, et concernent de nombreux produits high-tech, dont les jeux vidéo, consoles et accessoires pour gamer. Afin de vous permettre de faire un maximum d’économies, nous avons justement réuni sur cette page les meilleures offres gaming disponibles pour l’occasion.

© vecstock / Freepik

Vous souhaitez acheter une console, un accessoire ou un jeu ? Les soldes d’été sont justement l’occasion idéale pour économiser de précieux euros ! Les offres sont nombreuses et dispatchées auprès de tous les marchands en ligne. Afin de vous permettre de consulter en un clin d’œil les bons plans jeux vidéo les plus intéressants, nous les avons tous réunis ci-dessous. On vous invite également à découvrir notre top 10 des meilleurs bons plans à saisir durant les soldes.

🔥 Le top des bons plans jeux vidéo pour les soldes d’été 2024

Consoles

Jeux vidéo

Accessoires

Xbox Series X (avec deux manettes et un jeu) à 499,99 €, au lieu de 639,99 €

La Xbox Series X profite actuellement d’une belle promo pendant les soldes d’été. En effet, la console de Microsoft est proposée à 499,99 € sur Cdiscount ; soit 140 € de remise par rapport à son prix habituel. La console est par ailleurs accompagnée du jeu vidéo Call of Duty : Modern Warfare III, ainsi que d’une manette de jeu supplémentaire en noir ou blanc, selon vos préférences.

L’argument principal de la dernière Xbox, est qu’elle offre des performances graphiques de haute volée, à l’instar de sa concurrente directe, la PS5. En effet, elle prend en charge le ray-tracing et prend en charge les flux vidéo 4K jusqu’à 120 Hz. Grâce à sa connectique HDMI 2.1, elle est également compatible avec les fonctionnalités gaming des TV, telles que le VRR. Cette console de salon dispose par ailleurs d’un disque SSD de 1 To, qui réduit les temps de chargement, ainsi que d’un lecteur Blu-ray, qui lui permet de lire les jeux physiques contrairement à la Xbox Series S.

La Xbox Series X dispose également d’un large catalogue de titres. Il est par ailleurs possible de souscrire au Xbox Game Pass, qui permet de jouer à des centaines de titres moyennant un abonnement, mais aussi de profiter de plein d’autres avantages. On note également la rétrocompatibilité de la console, capable de faire tourner les jeux de ses grandes sœurs, les Xbox One et 360.

Découvrir l’offre sur Cdiscount

Asus ROG Ally (512 Go) à 549,99 €, au lieu de 659,99 €

L’Asus ROG Ally est une référence parmi les PC consoles. La concurrente la plus sérieuse du Steam Deck de Valve, est actuellement affichée à 549,99 € sur Cdiscount, soit 110 € de moins que d’habitude. Ce modèle dispose de caractéristiques haut de gamme qui lui permettent de proposer des performances époustouflantes pour une machine de cette taille. En effet, grâce à son SSD de 512 Go, son APU AMD Ryzen Z1 Extreme et ses 16 Go de RAM, la ROG Ally dispose de suffisamment de puissance pour faire tourner des jeux AAA à leur plein potentiel graphique, et avec un niveau de framerate décent. D’ailleurs, son écran LCD tactile de 7 pouces dispose d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

La console portable profite par ailleurs d’une belle conception, avec des sticks analogiques à effet Hall, des gâchettes paramétrables, et un rétroéclairage RGB. Elle dispose également d’une ergonomie bien pensée, qui rend les sessions confortables. La machine d’Asus tourne sous Windows 11 et profite en cela d’un immense catalogue de jeux. Toutefois, et bien que la console soit portable, il est préférable de rester à proximité d’une prise de courant, car son autonomie n’est pas très élevée. Découvrez notre test complet de la ROG Ally pour en savoir plus.

Découvrir l’offre sur Cdiscount

Jeu PS5 Hogwarts Legacy – Edition Exclusive Amazon à 33,99 €, au lieu de 51,99 €

En ce moment, le jeu Hogwarts Legacy, dérivé de l’univers magique d’Harry Potter est disponible à un prix intéressant sur Amazon. La promo concerne aussi bien les versions PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, que les versions Xbox One et PS4. Il s’agit de l’édition exclusive Amazon qui vous fait profiter d’un chapeau d’astronome en bonus. Même si Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard, qui fait partie des jeux les plus vendus en 2023, s’adresse particulièrement aux fans de l’œuvre de J.K. Rowling, il contentera également les amateurs de RPG d’action-aventure.

Ce jeu, qui se déroule bien avant l’ère d’Harry et ses amis, vous propose d’incarner un sorcier dans un monde ouvert, dans lequel il est possible d’arpenter de long en large Poudlard, mais également Pré-au-Lard, ou encore la forêt interdite. Pour ce faire, vous pouvez utiliser vos pieds, un balai magique, ou bien grimper sur le dos de créatures magiques. Après avoir choisi l’une des quatre maisons emblématiques, vous pouvez explorer librement ce monde magique qui regorge de quêtes et de défis en tous genres. En parallèle de votre quotidien d’étudiant, vous aurez également l’occasion d’affronter diverses créatures, ou d’autres sorciers dans des duels de magie, où vous devrez mettre en pratique les sorts que vous aurez appris.

Découvrir l’offre sur Amazon

Casque gamer HyperX Cloud Core à 69,99 €, au lieu de 199 €

Vous cherchez un casque gaming performant et pas trop cher ? Le casque HyperX Cloud Core profite justement d’une grosse remise sur Cdiscount à l’occasion des soldes d’été. En effet, le casque sans-fil compatible PC, Xbox Series et Xbox One est en ce moment proposé à 69,99 €, au lieu de 199 € ; soit une belle ristourne de 130 €.

Ce casque gamer offre une bonne qualité sonore grâce au son Surround DTS:X, idéal pour vous immerger pleinement dans vos jeux. Il intègre par ailleurs un microphone à suppression de bruit, qui garantit des conversations claires en toutes circonstances. À noter que ce dernier est amovible selon vos besoins. Le casque dispose d’un cadre en aluminium robuste et de coussinets confortables en similicuir, avec de la mousse à mémoire de forme. Pour finir, ce modèle Cloud Core d’HyperX offre jusqu’à 20 heures d’autonomie.

Découvrir l’offre sur Cdiscount

Les autres offres des soldes d’été 2024

Les soldes d’été sont également l’occasion de profiter de promos sur une multitude d’autres produits comme les PC portables, TV, smartphones, ou casques audio. On vous propose de découvrir davantage de bons plans en consultant nos autres sélections.

Les meilleures offres des enseignes

Les meilleures offres par produit