Red Dead Online : le mode multijoueur devient standalone à partir du 1er décembre

Le mode multijoueur de Red Dead Redemption 2 sera vendu séparément à partir du 1er décembre. Le jeu a d’ailleurs récemment fêté son deuxième anniversaire le mois dernier. Par contre, Red Dead Redemption 2 n’est disponible sur PC que depuis le 5 novembre 2019.

Capture d’écran de Red Dead Online – Crédit : Rockstar Games

Cette grosse annonce de Rockstar Games va plaire aux joueurs. Si vous voulez parcourir et piller l’Ouest américain avec vos amis sans vous soucier de la campagne solo, vous n’aurez qu’à acheter Red Dead Online sur votre console ou votre PC. Rockstar Games a précisé qu’il sera disponible à l’achat sur PS4, Xbox One et PC dès le 1er décembre. Red Dead Online sera aussi jouable sur les nouvelles PlayStation 5 et Xbox Series X / S via la rétrocompatibilité. D’ailleurs, il se pourrait que le premier titre de la série qui est Red Dead Redemption profite d’un remake sur les consoles next-gen de Microsoft et de Sony.

Red Dead Online sera vendu à 4,99 € jusqu’au 15 février 2021

Bien entendu, le standalone Red Dead Online a un avantage conséquent qui n’est autre que son prix. Jusqu’au 15 février 2021, Red Dead Online sera vendu à 4,99 € sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, le Rockstar Games Launcher, l’Epic Games Store et Steam. Une fois l’offre terminée, soit après le 15 février, le jeu sera disponible à 19,99 €.

Rockstar Games a également indiqué l’espace de stockage que vous devez prévoir pour installer Red Dead Online. Peu importe la plateforme sur laquelle vous jouerez au jeu, vous devez avoir au moins 123 Go d’espace libre. La campagne de Red Dead Redemption 2 vendue séparément pourra être débloquée directement depuis le menu de Red Dead Online.

En plus de profiter aux joueurs qui veulent uniquement jouer à Red Dead Redemption 2 en multijoueur, le standalone Red Dead Online permettra aussi à d’autres de se faire une idée du jeu. À 4,99 €, vous ne risquez effectivement pas grand-chose. Si le jeu réussit à vous séduire grâce à ses graphismes, son environnement et son gameplay, vous pourrez toujours débloquer la campagne pour profiter de son histoire.

Source : The Verge