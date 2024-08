SteamOS sur l’Asus ROG Ally : l’autonomie et les performances vont vous impressionner !

SteamOS sur l’Asus ROG Ally à la place de Windows 11, ça existe. Mieux encore : l’OS de Valve permet de booster l’autonomie et les performances de la console portable, et ce de manière significative.

SteamOS prévoit de s’étendre au-delà du Steam Deck, ce n’est pas un secret. Et parmi les consoles portables qui pourront en profiter, on retrouve l’excellente ROG Ally conçue par Asus. Notre jumeau étasunien, Tom’s Guide version US, a justement bidouillé la machine pour installer l’OS et effectuer quelques tests.

SteamOS améliore l’autonomie et les FPS de l’Asus ROG Ally

Les tests réalisés par Tom’s Guide sur l’Asus ROG Ally X dévoilent les avantages considérables de SteamOS. L’autonomie de la batterie augmente de 22 % par rapport à Windows 11, un atout majeur pour les joueurs nomades. En plus, les performances de jeu s’améliorent, avec une augmentation de 15 % des images par seconde (FPS), ce qui permet une expérience plus fluide et réactive.

Ces améliorations s’expliquent par la nature spécialisée de SteamOS, conçu spécifiquement pour le jeu, contrairement à Windows 11 qui gère une multitude de tâches. Si cette spécialisation est très utile, elle a un coût en termes de polyvalence.

L’installation de SteamOS sur l’Asus ROG Ally reste toutefois complexe, nécessitant parfois un formatage complet du SSD. Valve promet un support officiel dans les mois à venir, ce qui devrait simplifier considérablement le processus.

Windows 11 a toutefois de beaux arguments

La compatibilité reste le point fort de Windows 11. Bien que SteamOS, basé sur Linux, ait fait des progrès significatifs grâce à des outils comme Proton, il ne peut pas encore rivaliser avec l’universalité de Windows. La limitation pousse de nombreux joueurs à opter pour une configuration en dual boot, combinant les avantages des deux systèmes au prix d’un espace de stockage réduit.

L’interface de SteamOS, conçue pour les petits écrans et les contrôles de jeu, offre une expérience plus intuitive que Windows 11 sur ce type de console portable. Malgré les efforts d’Asus avec sa surcouche Armory Crate SE, l’expérience utilisateur reste moins fluide qu’avec SteamOS.

Source : Tom’s Guide