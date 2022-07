Stranger Things : Jim Hopper aurait dû mourir dans la saison 3, selon David Harbour

La star de Stranger Things David Harbour vient de révéler qu’il pensait que son personnage, Jim Hopper, allait mourir (ou aurait dû) dans la saison 3. Il se confie également un peu plus sur la suite des événements et évoque la possibilité d’un spin-off.

Jim Hopper (David Harbour) © Netflix

Aussi étrange que cela puisse paraître, David Harbour, qui campe le rôle de Jim Hopper dans la série Stranger Things, vient de révéler qu’il était convaincu que son personnage allait mourir à la fin de la saison 3. Il aurait même probablement préféré que ce soit le cas, vu comment se déroulait l’arc du shérif.

David Harbour se confie à Variety

David Harbour a donc évoqué le contact avec la mort de l’ancien chef de la police d’Hawkins dans son interview avec Variety. « Il y a eu plusieurs fois où j’ai pensé qu’il aurait dû mourir », a-t-il déclaré. « J’en étais persuadé parce qu’il était trop détruit, destiné à disparaître. Quand j’ai appris qu’il allait rester, j’étais vraiment heureux pour lui » a-t-il ajouté.

L’acteur a précédemment confirmé qu’il savait déjà comment l’histoire de Hopper se terminerait dans la saison 5 de Stranger Things, après avoir harcelé les cocréateurs de la série Matt et Ross Duffer pour leur soutirer plus d’informations. Il avait décrit les derniers moments à l’écran d’Hopper comme étant « assez émouvants et beaux », tout en félicitant les frères Duffer pour avoir fait le choix de la fin d’un arc « responsable » pour le personnage.

À lire : Stranger Things : World of Warcraft a « ruiné ma vie » dit David Harbour (Jim Hopper)

David Harbour est également impatient à l’idée de rejouer Hopper pour la cinquième et dernière saison de l’émission. « Il y a eu toute une transformation physique et mentale qui s’est produite… C’est un gars totalement différent. Il est complètement dépouillé. J’aime trop ça ».

Quid d’un spin-off sur le shérif ? David Harbour est partant. « À ce stade, je pense qu’Hopper est un personnage qui peut exister indépendamment de moi », a déclaré Harbour. « S’ils veulent remonter dans le temps, avancer dans le temps… J’adorerais voir un autre acteur jouer Hopper et voir ce qu’ils peuvent apporter ». Il a ensuite dit que Jacob Elordi (Euphoria) serait un candidat idéal pour représenter une jeune incarnation d’Hopper.

Source : Variety