Stranger Things : le tournage de la saison 4 encore retardé par la pandémie

Quand découvrira-t-on enfin la saison 4 de Stranger Things ? Avec tous les retards de production, les adolescents d’Hawkins auront bientôt l’âge d’entrer à l’unidersité. Plus d’un an après le début du tournage de la saison 4, le doute plane en effet toujours sur l’avenir de la série. En mars 2020, la production avait dû s’arrêter brutalement en raison des mesures de confinement. Depuis, les équipes ont retrouvé le chemin des studios, mais le tournage est à nouveau perturbé par les restrictions liées à la COVID-19.

Une partie de la bande d’amis de Stranger Things – Crédit : Netflix

Dans une récente interview, l’acteur Gaten Matarazzo, qui incarne Dustin dans Stranger Things, explique que l’emploi du temps de tournage est de nouveau très instable. « C’est vraiment plus une estimation les moments où nous allons tourner, quand nous allons terminer, quand la sortie aura lieu, tout ce bazar parce que nous ne savons toujours pas au jour le jour si on va filmer la semaine prochaine. », confie le jeune comédien.

Stranger Things saison 4 : une sortie en 2022 ?

La date de sortie de Stranger Things saison 4 semble donc toujours aussi incertaine. Avant que la COVID-19 vienne bouleverser la planète, la série devait revenir sur Netflix en octobre 2020. Puis la sortie a été repoussée à avril 2021. Il est désormais évident que cette date n’est plus d’actualité, et on ignore combien d’épisodes sont déjà bouclés. Matarazzo confirme d’ailleurs que même les acteurs n’ont aucune idée de quand le tournage se terminera. « Il n’y a vraiment aucun moyen de savoir quand nous allons boucler. », déclare-t-il. Après les prises de vues, il faudra également ajouter un délai pour la post-production. La série étant bourrée d’effets spéciaux, cela pourrait prendre quelques mois de plus. Il est donc raisonnable de penser que la saison 4 de Stranger Things ne sortira qu’en 2022.

On en sait pour l’instant très peu sur l’intrigue de cette nouvelle saison, si ce n’est qu’elle devrait se dérouler en partie à l’extérieur d’Hawkins. Elle introduira de nouveaux personnages, parmi lesquels un adolescent punk rock incarné par le frère de Maya Hawke (Robin dans la série). La saison 4 de Stranger Things devrait être beaucoup plus sombre, a confié l’acteur Finn Wolfhard (Mike). Pour le reste, il va falloir être patient et espérer que le tournage ne soit pas à nouveau interrompu.

Source : ComicBook.com