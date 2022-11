Stranger Things : vous pourrez incarner Vecna dans ce jeu VR attendu pour 2023

Netflix vient d’annoncer Stranger Things VR, un jeu en réalité virtuelle dans lequel vous pourrez incarner Vecna pour vous venger de Eleven et de Hawkins. Il sortira à l’hiver 2023 sur les plateformes VR.

Les fans de Stranger Things sont ravis d’apprendre qu’ils pourront bientôt incarner Vecna. C’est l’horrible créature incarnée par Jamie Campbell dans la saison 4 de la série à succès de Netflix. Stranger Things VR est un prochain jeu en réalité virtuelle qui vous plongera dans l’univers de Stranger Things du point de vue de Vecna. Autant vous dire que les fans sont impatients de jouer le rôle du vilain.

Vecna dans Stranger Things © Netflix

Stranger Things VR est développé par le studio indépendant Tender Claws qui est basé à Los Angeles. Nous avons encore vu peu d’informations sur Stranger Things VR, si ce n’est un court teaser d’une quarantaine de secondes. La vidéo nous plonge immédiatement dans l’ambiance angoissante de l’Upside Down. On sait aussi que Stranger Things VR arrivera à l’hiver 2023 sur les plateformes VR.

Dans Stranger Things VR, Vecna pourra se venger de Eleven et de Hawkins

Netflix décrit Stranger Things VR comme étant un jeu d’horreur et d’action psychologique. On rappelle d’ailleurs que Vecna est tellement affreux qu’il a fait fondre Millie Bobby Brown en larmes sur le plateau de tournage. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le teaser commence par montrer la fameuse horloge de la maison Creel. D’ailleurs, cette maison est actuellement à vendre pour 1,5 million de dollars en Géorgie, aux États-Unis. Il y a aussi la maison des Byers utilisée dans la saison 1 de Stranger Things qui coûte 300 000 $.

Le teaser montre également des démogorgons et Eleven quand elle était enfant. Comme Netflix l’explique en description, Stranger Things VR vous permettra d’envahir les esprits et d’invoquer « des cauchemars dans votre quête pour vous venger d’Eleven et de Hawkins », le tout dans la peau de Vecna.

En tout cas, Stranger Things VR fera patienter les fans jusqu’à la prochaine saison de la série. La saison 5 qui sera aussi la dernière ne sortira probablement pas avant 2024 ou 2025. Le début de son tournage est prévu pour début 2023, donc il est encore trop tôt pour avoir une date de sortie plus précise.

Source : IGN