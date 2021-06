Une cartouche de Pokémon Or en excellent état est mise aux enchères

Pokémon Or va-t-il dépasser Super Mario Bros et devenir le jeu le plus cher de l’histoire ? Nous le saurons d’ici quelques heures. En effet, une cartouche de Pokémon en excellent état et qui n’a jamais été déballée a été mise aux enchères.

L’univers Pokémon est toujours autant prisé par les collectionneurs du monde entier. On entend plus souvent parler des cartes telles que la carte Charizard à 1 000 000 $ que Logan Paul portait pour son combat contre Floyd Mayweather il y a deux semaines ou encore la carte Pikachu Illustrator qui s’était vendue à 230 000 $ l’année dernière.

La cartouche de Pokémon Or mise aux enchères – Crédit : ComicConnect

En dehors des cartes, les collectionneurs sont également intéressés par les premiers jeux et plus particulièrement par ceux qui sont encore dans leur emballage d’usine. C’est le cas de cette version de Pokémon Or sorti en 1999 sur la Game Boy Color, mais qui fonctionnait également sur la Game Boy originale.

À quel prix se vendra cette cartouche rare de Pokémon Or ?

La cartouche de Pokémon Or a été mise aux enchères par la maison ComicConnect qui s’est spécialisée dans les ventes de comics et d’objets de collection. La vente aux enchères se terminera aujourd’hui, lundi 21 juin, à 18h34 heure du Centre nord-américain ou demain, mardi 22 juin, à 1h34 du matin heure française.

Cette cartouche de Pokémon Or est d’autant plus spéciale qu’elle n’a jamais été déballée et qu’elle est en excellent état. À l’heure actuelle, une telle copie de jeu est évidemment de plus en plus rare. Pour son emballage neuf, la cartouche a reçu le score de A+ par l’entreprise américaine Wata.

Wata s’est spécialisée dans l’évaluation de jeux scellés, de cartouches en vrac et d’autres objets de collection dans le domaine du jeu vidéo. L’entreprise a donné le score général de 9/10 à cette copie de Pokémon Or. De plus, il s’agit d’une cartouche prévue pour les États-Unis. Les Game Boy originale, Color et Advance ne sont d’ailleurs pas zonées comme d’autres consoles pouvaient l’être à cette époque.

Pour le moment, l’enchère actuelle est à 1 650 $. Pokémon Or pourrait-il devenir le jeu le plus cher de l’histoire ? Il faudrait qu’il se vende à plus de 660 000 $. Cela semble improbable puisque la vente se termine d’ici quelques heures. À l’heure actuelle, le jeu le plus cher est Super Mario Bros. puisqu’une copie s’est récemment vendue à 660 000 $. Le titre était auparavant détenu par Super Mario Bros. 3 avec une cartouche qui s’était vendue à 156 000 $ l’année dernière.

Source : Bleeding Cool