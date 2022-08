Superman : Henry Cavill bientôt de retour dans le rôle du super-héros ?

Il ne faut jamais dire jamais. Henry Cavill pourrait revêtir à nouveau la cape de Superman dans l’univers cinématographique DC. Il y a seulement quelques mois, on apprenait que la Warner avait prévu de remplacer Superman d’Henry Cavill par Supergirl de Sasha Calle. Pourtant, Henry Cavill est le visage de Clark Kent depuis la sortie de Man of Steel en 2013. L’acteur s’est même soumis à un entraînement physique rigoureux et intense pour jouer Superman.

Henry Cavill dans le rôle de Superman – Crédit : Warner Bros. Pictures

Finalement, Warner Bros. envisagerait le retour éventuel d’Henry Cavill dans la peau de Clark Kent. C’est du moins l’information partagée par deux insiders de l’industrie du cinéma, Erik Davis du réseau Fandango et Umberto Gonzalez du média The Wrap. Le retour d’Henry Cavill n’est donc pas encore officiel, mais il semble en tout cas être sur la bonne voie. D’ailleurs, la Warner a prévu de planifier les 10 prochaines années de l’univers DC comme Kevin Feige le fait pour Marvel.

Henry Cavill ne voudrait pas jouer Superman à nouveau, selon les insiders

Les insiders Erik Davis et Umberto Gonzalez ont évoqué le retour du Superman d’Henry Cavill lors d’une conversation via Twitter Spaces. Umberto Gonzalez a déclaré que : « le multivers doit rester, s’ils veulent garder Sasha Calle et ramener un nouveau Superman ou ramener Henry Cavill ou quelque chose comme ça, ça va devoir être la réalité ».

Erik Davis lui a alors répondu qu’il avait « entendu une histoire selon laquelle ils [la Warner] ont demandé à Cavill et il ne veut pas le faire, il ne veut pas revenir ». Selon lui, la Warner « aime Cavill en tant que Superman ». Dans ce cas, Warner Bros. devra réussir à convaincre Henry Cavill de revêtir la cape de Superman au moins une nouvelle fois.

Enfin, Umberto Gonzalez a aussi ajouté que « cela fait presque 10 ans qu’on l’a vu pour la première fois dans Man of Steel. Mais ce que je peux dire, personnellement, c’est que je ne pense pas que ce soit encore fini ». Quoi qu’il en soit, il est encore trop tôt pour savoir si Henry Cavill reviendra ou non dans le rôle de Superman. En attendant, l’acteur a récemment été testé positif au coronavirus, ce qui a mis en pause le tournage de la saison 3 de The Witcher.

