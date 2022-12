Tablette Google Pixel : un prototype fuite en ligne

Un prototype de la tablette Google Pixel vient d’être mis en vente sur Facebook Marketplace. De coloris noir, elle est accompagnée d’une station de charge blanche et d’une version optimisée du Pixel Launcher. Google serait-il à quelques jours de nous dévoiler son nouvel appareil ?

Tablette Google Pixel © Google

C’est lors de la conférence I/O 2022 que Google a dévoilé la tablette Pixel. Prévue pour sortir en 2023, Google n’a pas révélé grand-chose sur cet appareil. Mais certains détails sur ses spécifications ont fui, nous faisant croire qu’elle pourrait bien devenir l’une des tablettes Android les plus intrigantes de 2023.

Les rendus dévoilent une tablette livrée avec une station de charge qui lui donnerait une apparence de Nest. Aujourd’hui, un prototype de pré-version de la Google Pixel Tablet a été mis en vente sur Facebook Marketplace.

Tablette Google Pixel : à quoi s’attendre ?

Les images, repérées par l’utilisateur de Twitter ShrimpApplePro, dévoilent la tablette Pixel en noir. Une nouveauté puisqu’à présent, nous ne l’avions aperçue qu’en blanc. La station de charge qui l’accompagne est dans une teinte blanche.

L’une des photos montre l’écran d’accueil de la tablette avec une version optimisée de Pixel Launcher et du widget At a Glance. Une autre photo confirme que la tablette sera livrée avec jusqu’à 256 Go de stockage, ce qu’une fuite avait précédemment suggéré.

Bien que cela ne soit pas clair sur les photos, la station d’accueil de charge avec haut-parleur sera livrée avec un adaptateur secteur de 30 W fourni par Google avec le Nest Hub Max. Google pourrait également lancer un stylet propriétaire basé sur la technologie USI 2.0, mais il n’apparaît nulle part dans la liste Facebook Marketplace.

Il est difficile de distinguer d’autres détails sur la tablette Pixel à partir des images divulguées. Comme préalablement indiqué par Google, la tablette Pixel sera alimentée par le Tensor G2, la même puce que celle que l’on trouve dans la série Google Pixel 7. Des fuites indiquent qu’elle affichera un écran de 10,95 pouces et prendra en charge le Wi-Fi 6.

Ce n’est pas la première fois qu’un produit Google est répertorié sur Facebook Marketplace des mois avant son lancement, mais même dans ce cas, des images comme celles-ci doivent être prises avec du recul. Voici les images.