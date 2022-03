Tatouage Geek : les 25 plus beaux tatoos à s’encrer dans la peau

Le tatouage s’est démocratisé et la culture geek s’invite dans ces œuvres gravées sur la peau. Place à notre sélection des meilleurs pièces et l’occasion de trouver l’artiste de vos rêves !

Le tatouage se démocratise et les artistes multiplient les projets, notamment ceux en lien avec la pop culture. Mais dans la jungle des tatoueurs, pas toujours facile de trouver la perle rare. Votre peau est gravée à jamais, mieux vaut trouver le plus professionnel possible pour ne pas se retrouver avec un raté à vie ! Heureusement, il existe des artistes talentueux dans le monde entier. La rédaction vous propose une sélection des tatoueurs incontournables pour une œuvre geek sur votre peau.

Mask Vader

Vous reconnaîtrez Oolong de Dragon Ball – Crédit : Mask Vader

Mask Vader se trouve au 14 bis Av. Lasbordes, 64420 Soumoulou. Ce salon propose un tas de tatouages dédiés à la culture geek et ce qui frappe sur son Instagram, c’est la forte présence d’œuvre liée à Dragon Ball. Mais vous trouverez également d’autres personnages populaires, comics et manga inclus !

UniqueHornTattoo

Un Pichu de toute beauté ! – Crédit : UniqueHornTattoo

UniqueHornTattoo se situe au 38 Rue de la Folie Méricourt, 75011. Le salon propose une large sélection de tatouages dédiés à la pop culture ! On trouve notamment du Pokémon et du Dragon Ball. Les traits sont jolis, soignés, fidèles aux originaux avec beaucoup de couleurs.

Yomicoart

Le Dr Manhattan de Watchmen – Crédit : Yomicoart

Yomicoart, c’est du travail très chargé. Mais attention, ce n’est pas une critique, au contraire ! L’artiste livre des tatouages détaillés avec une large palette de couleurs. Beaucoup proviennent de la culture populaire comme cette pièce tirée de l’immense œuvre Watchmen.

Loick Mori

Un tatouage inspiré de Final Fantasy – Crédit : Loick Mori

Loick Mori vogue de salon en salon pour le plus grand plaisir des amateurs de tatouages. L’artiste livre des pièces très colorées tirées de la culture geek comme ce Chocobo de Final Fantasy. Economiser pour se payer l’une de ses pièces, c’est l’assurance d’arborer une œuvre unique !

Jon Leighton

Ghostface s’invite dans le monde du tatouage – Crédit : Jon Leighton

Jon Leighton se trouve aux Etats-Unis. L’artiste possède beaucoup de cordes à son arc et s’occupe de graver les plus grosses icônes de la culture geek. Pour les amateurs de cinéma horrifique, on trouve parmi ses pièces le Ghostface de Scream ou encore Jason de Vendredi 13 !

Jean Mognon

Des tatouages ultra détaillés – Crédit : Jean Mognon Tattoo

Jean Mognon Tattoo exerce à Clermont Ferrand en France. On lui doit des tatouages d’une extrême précision, très détaillés pour des rendus très vastes et réalistes. Ce tatouage de Spawn montre l’étendu du talent d’un artiste immanquable d’une scène en pleine expansion.

INKEDWALL

Une sublime pièce tirée de Ponyo sur la falaise – Crédit : INKEDWALL

INKEDWALL (@inkedwall_official) se situe en Corée du Sud. L’artiste propose des pièces minimalistes et venues de la culture nippone pour certaines comme cette œuvre très jolie inspirée de Ponyo sur la falaise (Hayao Miyazaki).

Saiyajink

Vous reconnaîtrez un certain manga culte – Crédit : Saiyajink

Saiyajink exerce au 220 Bd Robert Ballanger, 93420 Villepinte. Un artiste spécialisé dans les œuvres tirées de jeux vidéo et autres monuments du manga. Le résultat est propre avec des traits fidèles et un résultat très joli ! Hautement recommandé pour avoir une belle pièce.

Ivanka

World of Warcraft, incontournable de la culture geek – Crédit : Ivankacollado_112

Ivanka (@ivankacollado_112) exerce en France à Annecy. Et attention, si vous optez pour l’artiste, il faudra serrer des dents ! Car ses tatouages sont réalistes et demandent du temps. Pour preuve, cet orc venu de World of Warcraft ! Parfait pour les amateurs de culture geek.

Alex Rattray

Quand Nintendo inspire les artistes – Crédit : Alex Rattray

Alex Rattray se trouve au Royaume-Uni et abreuve le monde de ses créations réalistes. Mais l’artiste propose également des pièces tirées de nos jeux préférés comme Link dans Zelda Breath of the Wild. Un bon choix si vous cherchez un tatouage, direction l’Eurostar !

Kim Ai Tattoo

Vous aurez tous reconnu Onizuka – Crédit : Kim Ai Tattoo

Kim Ai Tattoo est une artiste talentueuse aux œuvres vraiment sublimes. Un véritable plaisir pour les yeux et l’assurance d’avoir droit à un tatouage unique. La tatoueuse apporte sa touche unique, on apprécie le résultat de son boulot d’une grande qualité.

Lunie Chan

Une Pikachu bien triste – Crédit : Lunie Chan

Difficile de faire plus kawaii que le boulot de la talentueuse Lunie Chan ! L’artiste belge propose des œuvres geeks et pop avec beaucoup de couleurs. On apprécie ce rendu ultra mignon avec beaucoup de jolis détails pour des tatouages qui tapent à l’œil !

BorjaSilgado

Donald Duck, grosse mascotte de Disney – Crédit : BorjaSilgado

BorjaSilgado, c’est du bon old school pour les amateurs de Disney. Mais attention, on parle ici des classiques du géant avec Donald, Picsou, Dingo… Un travail à réserver aux fans plus anciens de la société avant les Marvel et autres Star Wars pour un rendu unique en termes d’esthétique.

La Bobonnière

Un peu de kawaii avec du Pixar – Crédit : La Bobonnière

La Bobonnière héberge plusieurs artistes au 23 Quai de l’Ouest, 59000 Lille. Un salon dans lequel vous trouverez des tatouages inspirés des plus grands films de la pop culture. Notamment Pixar ou Disney avec de belles reprises très colorées.

Mandragore Tattoo Circle

Disney reste un immanquable du tatouage – Crédit : Mandragore Tattoo Circle

Mandragore Tattoo Circle se situe au 9 Rue des Stations, 59000 Lille. La tatoueuse signe des pièces très belles et pleines de chaleur avec des coloris vifs. On trouve du Pokémon ou encore du classique de Disney pour les amateurs ! L’artiste possède une jolie plume, vous trouverez forcément votre bonheur !

Saegeem

Du minimalisme absolument sublime – Crédit : Saegeem

Saegeem exerce en Corée du Sud et brille par ses aplats minimalistes sublimes. On trouve des pièces venues de la culture geek comme du Pixar ou Kiki la petite sorcière avec le tatouage présenté ci-dessus. La promesse d’avoir une œuvre unique (mais il faut prendre l’avion !).

Tontontattoo

Un sublime Ponyta aux couleurs flamboyantes – Crédit : Tontontattoo

Tontontattoo, c’est du classique de la culture geek. Son catalogue regorge de Disney, Simpson ou encore Pokémon. Le Ponyta ci-dessus montre bien le style de l’artiste avec ses gros traits noirs et beaucoup de couleurs pour un résultat pour le moins… flamboyant !

Gatshapan tattoo club

Une reproduction fidèle d’Adventure Time – Crédit : Gatshapan tattoo club

Gatshapan tattoo club est au 11 Rue Georges Maertens, 59800 Lille. Ce salon propose des pièces extrêmement propres venues de vos productions geek préférées. Par exemple, Adventure Time. Ce lieu couvre toute la culture pop en général, notamment celle venue du Japon.

Vasıf Daniel Kahraman

Quand l’œuvre de Miyazaki s’invite sur la peau – Crédit : Vasif Daniel Kahraman

Vasıf Daniel Kahraman nous vient de Turquie et impressionne avec son style minimaliste puisant dans la culture geek. Pour les amateurs de Ghibli, le tatouage ci-dessus montre ce dont l’artiste est capable. Une approche du tatouage très intéressante !

Vous prendrez bien un peu de Naruto ? – Crédit : João Paulo Moraes

João Paulo Moraes (@jotaoff), c’est beaucoup de comics et beaucoup de manga aussi ! L’artiste se veut le plus respectueux possible de l’œuvre originale mais ajoute sa patte en termes de mise en scène. De très belles pièces pour les amateurs de culture geek.

giuliolombarditattooer

Le Diable de Tasmanie s’invite dans le monde du tatouage – Crédit : giuliolombarditattooer

Les créations de giuliolombarditattooer sont à classer dans le new school. Des tatouages ultra précis et bien exécutés avec des couleurs de partout ! L’artiste puise dans la culture pop et les classiques comme le montre ce Taz, alias le Diable de Tasmanie, ultra réussi.

Roma M De

Baby Yoda, une grande figure de Star Wars – Crédit : Roma M De

Roma M De propose des tatouages uniques entre inspiration japonaise et culture geek. L’artiste conçoit de belles pièces très colorées et n’hésite pas à puiser chez Star Wars comme avec cette création Baby Yoda de The Mandalorian.

coolcool-SAM

Un style minimaliste unique avec du Disney et du Pixar – Crédit : coolcool-SAM

coolcool-SAM ne se contente pas de reprendre les grandes figures de la pop culture. L’artiste adapte ces monuments geek à son style très cartoon et minimaliste. Pour preuve, ce tatouage entre Disney et Pixar au résultat très fun !

Yago the Bear

Un tatouage absolument impressionnant – Crédit : Yago the Bear

Yago the Bear est un artiste français et on peut le dire : son style fait plaisir. Très rafraîchissant en termes de direction artistique, ce tatoueur propose des pièces au style vraiment bluffant. Les amateurs des Zinzins de l’espace apprécieront cette pièce…

Aks

Un tatouage L’Attaque des Titans très sombre – Crédit : Aks (akskaiju)

Aks (akskaiju) se trouve au salon Kin Kaiju Tattoo et exerce principalement à Grenoble. Un artiste spécialisé dans les tatouages tirés d’anime. On découvre de nombreuses pièces avec des traits noirs prononcés pour un rendu très sombre. Un tatoueur à ne surtout pas manquer pour profiter de l’expertise française.