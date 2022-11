Téléchargement illégal : le groupe pirate EVO arrête de partager films et séries

Le groupe de pirates EVO n’est plus actif depuis plusieurs jours et a arrêté de diffuser de nouveaux films et séries en P2P depuis vendredi dernier. La presse spécialisée estime que le groupe a été démentelé, tout comme iFT il y a peu.

Piratage (image libre)

Le groupe de torrents EVO s’est forgé une solide réputation en étant le premier à diffuser en ligne des copies piratées de séries et de films populaires. Le groupe est bien connu pour son calendrier de sortie régulier et prolifique. En revanche, depuis vendredi dernier, les choses se sont calmées : la presse spécialisée estime même que le groupe a été démantelé.

Evo, le site de téléchargement illégal, semble avoir mis la clef sous la porte

Alors que des millions de personnes consomment du contenu piraté à travers le monde, seules quelques personnes savent qui, exactement, le fournit. Ce secret est indispensable, car les membres de ces groupes risquent des poursuites pénales et des peines de prison de plusieurs années. Il y a deux ans, les forces de l’ordre américaines avaient inculpé plusieurs membres du groupe SPARKS et en 2011, le célèbre groupe de piratage de films IMAGiNE avait été démantelé par le gouvernement fédéral.

Le prolifique groupe EVO a donc cessé de partager de nouveaux téléchargements depuis six jours. Un calme inhabituel vis-à-vis du passif de leur activité. La possibilité que quelque chose de grave se soit produit en coulisses est désormais de rigueur.

Un autre facteur à considérer est qu’EVO n’est pas seul : le groupe iFT a également cessé de télécharger de nouveaux contenus récemment. Selon certains, EVO a été démantelé, mais il n’y a aucune preuve que cela soit officiellement le cas. La seule chose dont nous sommes sûrs, c’est qu’EVO est une cible de choix pour les ayants-droits et qu’une telle activité comporte des risques.

Le groupe était responsable de la publication de la toute première copie Blu-Ray de Spider-Man: No Way Home et même de Dune avant que le film ne soit disponible via HBO Max et les cinémas américains. Le groupe avait pointé du doigt Hollywood pour le prix des films et la fragmentation du paysage du streaming, chaque service proposant ses propres versions exclusives. « Une norme qui contribue à maintenir la pertinence du piratage » expliquent nos confrères de TorrentFreak, qui relayent l’information.

