Tesla a perdu 140 millions de dollars à cause de la chute du Bitcoin

Le fameux hiver crypto continue et le cours des différentes devises ne semble pas remonter. Mais ceux qui croient en cette technologie ne perdent pas espoir et continuent le holding, à savoir acheter/miner de la crypto et la conserver en attendant son explosion. Parmi ceux qui ont investi dans le Bitcoin, on retrouve Tesla qui a perdu 140 millions de dollars de valeur de son investissement au cours de l’année 2022 selon Techcrunch.

La valeur des bitcoins de Tesla a chuté

Les avoirs en bitcoins de Tesla ont perdu 204 millions de dollars de valeur en 2022. Une perte compensée par 64 millions de dollars de gain quand la société a revendu une partie de sa crypto contre de la monnaie fiat. Selon les calculs rapportés par Techcrunch, cela veut dire que l’entreprise dirigée par Elon Musk a fait face à une perte nette de 140 millions de dollars.

Rappelons qu’à l’origine, Tesla a déclaré avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars en bitcoins, plus précisément en février 2021. Elon Musk a ensuite dévoilé, en juin de la même année, avoir vendu 10% de ses avoirs. L’objectif ? Confirmer « la liquidation facile sans faire bouger le marché ». Puis en juillet 2022, Tesla vend 3/4 de ses avoirs en bitcoins.

En fin d’année 2022, le 31 décembre, Tesla avait 191 millions de dollars en bitcoins. Bien loin des 1,99 milliards détenus un an plus tôt.

À quoi joue Tesla avec le Bitcoin ?

Pourquoi un tel investissement de la part de Tesla ? D’abord, l’entreprise dirigée par Elon Musk a voulu accepter le Bitcoin comme moyen de paiement pour ses voitures. Une initiative lancée en mars 2021 avant d’être annulée deux mois plus tard. La raison ? Le constructeur se dit inquiet par les émissions de carbone. Le minage du Bitcoin suscite souvent la préoccupation des écologistes.

Cette énorme perte de Tesla étonne peu. Depuis que le constructeur a investi dans la cryptomonnaie, sa valeur s’est effondrée. On parle d’un hiver crypto qui dure depuis plus d’un an ! En novembre 2021, le Bitcoin valait 65 000 dollars environ. Aujourd’hui, c’est un peu moins de 23 000 dollars.

Malgré tout, les amateurs de cryptomonnaies y croient encore ! Pour eux, la patience va être gagnante et le Bitcoin (mais aussi les altcoins) exploseront dans un futur plus ou moins proche.