Tesla déploie des antennes Starlink dans ses stations Supercharger

Une antenne Starlink installée dans une station Supercharger de Tesla en Floride (Crédits image : HollywoodSX)

Des propriétaires de Tesla ont fait une curieuse découverte en allant charger leur voiture électrique en Floride. Des antennes paraboliques connectées au réseau satellite Starlink viennent d’être installées sur certaines stations de recharge Supercharger. Elles ne sont pas encore accessibles aux conducteurs, aussi le mystère reste entier sur leur présence. Quelques hypothèses solides ont été toutefois été émises par plusieurs experts.

Une connexion internet Starlink surgonflée par rapport aux besoins des bornes Tesla Supercharger

C’est le blog Electrek, spécialisé dans les véhicules électriques, qui vient de révéler l’information. Tesla a fait appel à Starlink pour installer des émetteurs-récepteurs internet par satellite dans ses stations de recharge Supercharger. Starlink, filiale de SpaceX, est une société sœur de Tesla, puisque les trois sont dirigées par le multi-milliardaire Elon Musk. On reste donc en famille dans cette installation inattendue, qui donne une idée du devenir des stations de recharge Supercharger.

Actuellement, on ignore combien d’antennes sont déployées. Tesla, qui n’a pas fait de commentaire sur cette installation, pourrait être en train de les tester aux États-Unis, a minima en Floride. Mais la vraie question est : pour quelle raison des bornes Supercharger seraient-elles connectées à Internet ? La première idée qui vient en tête est la transmission et l’échange en ligne des paiements des abonnés. Une connexion internet pourrait être également utile pour vérifier à distance l’état des bornes et envoyer une équipe de maintenance en cas de problème.

Starlink chez Tesla : une campagne de pub à peu de frais pour promouvoir l’internet par satellite

Cependant, si les antennes Starlink sont réservées à ce seul usage, on peut se demander pourquoi les superchargers Tesla auraient besoin d’une bande passante de 97 Mbps. La couverture satellite de Starlink est en effet très puissante, bien supérieure à ces besoins de base. Les antennes paraboliques pourraient également aider Tesla à déployer d’autres stations sur des zones « blanches » souffrant d’un mauvais débit Internet. C’est toujours mieux que d’installer une antenne Starlink directement sur sa voiture, comme un conducteur en a fait l’amère expérience.

C’est pourquoi Tesla pourrait aussi proposer dans le futur cette connexion wifi aux clients des Superchargeurs. Ceux-ci restent en effet garés durant un temps assez long pour regarder des films en streaming ou surfer le temps que la recharge se termine. Mieux encore, en proposant une connexion Starlink dans ses stations Tesla, Elon Musk s’offre une campagne de publicité à peu de frais pour promouvoir l’internet par satellite à ses acheteurs de véhicules électriques. Qui pourraient alors souscrire à une offre Internet pour s’y connecter… depuis leur maison.

Starlink a d’ailleurs récemment annoncé à ce sujet que son offre de fourniture d’accès internet allait prochainement sortir de sa version bêta pour être ouverte à tous les utilisateurs.

Source : Electrek