Tesla : la baisse de prix est un succès, des commandes records explosent

Tesla Model Y © Unsplash

Tesla a massivement baissé les prix de ses nouveaux modèles aux États-Unis. La Tesla Model Y ou la Tesla Model 3 y coûtent désormais jusqu’à 13 000 $ moins cher. Les consommateurs peuvent également bénéficier du nouveau crédit d’impôt fédéral de 7500 $ pour les véhicules électriques afin d’alléger la facture.

De son côté, l’Europe a également eu le droit à une chute des prix des véhicules Tesla. En France, on peut en outre retrancher le bonus écologique ce qui permet de faire une économie encore plus conséquente. Résultat des courses, Tesla bénéficie actuellement d’une “demande sans précédent” aux États-Unis grâce aux importantes baisses de prix décrétées la semaine dernière. Une bonne nouvelle pour Elon Musk qui a tout de même perdu la bagatelle de 132 milliards de dollars en 2022 à cause de Tesla.

Tesla : la baisse des prix stimule la demande

Le constructeur automobile a tenté d’expliquer que ces chutes de prix étaient la conséquence logique d’une “normalisation partielle de l’inflation des coûts”. Mais la plupart des experts du secteur s’accordent à dire que Tesla avait besoin d’une telle baisse pour stimuler la demande.

Et c’est exactement ce qu’il s’est produit. Des sources citées par Electrek assurent que de nombreux magasins Tesla avaient battu leur record de ventes en une seule semaine. Une source proche de Tesla a même confirmé que l’entreprise connaissait une “demande sans précédent” en Amérique du Nord suite aux baisses de prix.

On imagine que les ventes ont également été stimulées dans nos contrées. En fin d’année 2022, la Tesla Model Y était la voiture qui vendait le mieux en Europe avec 19 169 modèles écoulés.