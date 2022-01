Tesla Model Y vs Model 3 : laquelle l’emporte aux crash-tests ?

Des crash-tests fraîchement réalisés ont permis de mettre en compétition la Tesla Model Y et la Model 3. Et si les deux voitures se tirent la bourre, l’une d’entre elles se détache sur certains aspects.

La Tesla Model 3 face à la Model Y – Crédit : chaîne YouTube The Tech of Tech

La sécurité est l’un des atouts phares des véhicules électriques. Dans un rapport fraîchement dévoilé, Tesla affirmait notamment qu’il y avait neuf fois moins d’accidents en moyenne avec l’Autopilot activé. Mais au sein de la flotte de l’entreprise d’Elon Musk, quel véhicule se détache en matière de sécurité entre la Model Y et la Model 3 ? Éléments de réponse grâce aux données de l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Il s’agit de la principale organisation indépendante qui effectue des tests de collision sur les véhicules aux États-Unis.

Si les deux véhicules obtiennent chacun de très bons scores, il est bon de souligner qu’un demi-million de Tesla Model 3 et Model S ont été rappelés récemment en raison de dangereuses défaillances. Après avoir réalisé une batterie de crash-tests, l’IIHS a assuré que la Model Y avait obtenu la cote de sécurité la plus élevée possible. Dans le détail, elle a notamment réalisé un meilleur score que la Model 3 dans la sous-catégorie « Mesures des blessures du conducteur – partie inférieure de la jambe/du pied ».

Et ce n’est pas tout. La Model Y se distingue également dans le test de blessures à la tête. Elle marque 22 points alors que sa concurrente du jour atteint les 88 points. En outre, elle s’est bien comportée dans la catégorie des collisions avec traumatisme crânien (HIC). Le mannequin de la Model 3 obtient 177 points alors que celui de la Model Y est seulement monté jusqu’à 107.

Sécurité : la Tesla Model Y surclasse la Model 3

Par ailleurs, la Model Y a notamment pu compter sur la structure améliorée de sa carrosserie. Lors du « test de collision frontale à petit chevauchement côté conducteur », le véhicule a réussi à rediriger l’habitacle loin du point de collision. Et ce bien plus que la Model 3. Lors du « test de collision frontale à chevauchement modéré », le véhicule heurte une barrière en roulant à 64,3 km/h. Un moyen d’éprouver la sécurité de toute la zone de froissement de l’avant. Résultat des courses, la Model Y a fait mieux que la Model 3. Après l’impact, le pare-brise de la Model 3 s’est fracturé alors que celui de la Model Y est resté intact grâce à sa hauteur à son mécanisme d’absorption des chocs.

À noter que la Model 3 a réussi à faire mieux que la Model Y dans un seule domaine : celui de la résistance du toit. La première citée à obtenu un rapport résistance/poids de 5,85. À titre de comparaison, la Model Y plafonnait à 4,2. Pour information, les Tesla Model 3 et Model Y bénéficieront de nombreuses améliorations cette année.