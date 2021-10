Tesla : une équipe hollandaise publique dévoile comment accéder aux données internes

Cependant, une fois la tâche accomplie, la mine de données est incroyable. Les véhicules enregistrent notamment la vitesse, la position de la pédale d’accélérateur, l’angle du volant et l’utilisation des freins. Selon l’utilisation du véhicule, ces données peuvent être stockées pendant plus d’un an.

En rendant les données Tesla accessibles aux propriétaires, aux premiers intervenants et aux régulateurs, l’Institut médico-légal des Pays-Bas a commencé à démystifier le fonctionnement de ces voitures.