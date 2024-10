Les panneaux solaires Beem sont en promotion, c’est le moment de faire des économies d’énergie

Acheter des panneaux solaires alors que le ciel est gris et que l’automne est bien installé n’est pas forcément intuitif. Pourtant c’est souvent dans ces périodes là que l’on peut faire de bonnes affaires. Et c’est le cas des panneaux solaires de Beem qui sont en promotion pour l’automne.

Les réductions qui ont retenu notre attention portent notamment sur 2 packs :

Beem On 2x460W : le pack de 2 panneaux délivrant chacun 460W passe à 899€ au lieu de 1099€ soit une réduction de 200€.

Code promo = DUO-BEEM-ON (pré-rempli selon votre page d’arrivée)

Le kit de panneau solaire Beem On est l’une des dernières nouveautés de la marque. Cette nouvelle station solaire se distingue par une grande simplicité d’installation. Chaque panneau affiche des dimensions raisonnables (2×1,2 m) et peut se positionner aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale. Il vous donnera la possibilité d’économiser jusqu’à 240 € par an.

Beem On sur une terrasse / Crédit : Beem Energy

Beem Kit 2x300W : le pack de 2 panneaux de 300W chacun à 449€ au lieu de 599€ soit 150€ offerts

le pack de 2 panneaux de 300W chacun à Code promo = DUO-BEEM-KIT (pré-rempli selon votre page d’arrivée)

Nous avions testé la version 420W en fin d’année dernière et apprécié sa facilité d’installation et son efficacité dès lors qu’on dispose d’une bonne exposition. C’est un achat qui durera longtemps (garantie de 20 ans) et qui demande peu d’entretien (un coup de chiffon de temps en temps pour enlever la poussière suffit).

Kit Beem 420W – Crédit : Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Les kits solaires sont une solution idéale pour ceux qui ont une consommation d’électricité importante en journée comme les gens en télétravail qui font souvent appel à la clim.

Une application mobile accompagne ces kits, permettant de suivre en temps réel la production d’énergie et les économies réalisées.