Le jeu vidéo Exodus fait appel à Matthew McConaughey pour présenter les Mara-Yama dans son nouveau trailer terrifiant

EXODUS est un jeu vidéo de type Action-RPG actuellement en cours de développement par Archetype Entertainment et Wizards of the Coast. Plus qu’un simple jeu vidéo d’ailleurs, l’éditeur compte créer une franchise complète basée sur un univers sombre et dangereux.

“Après avoir fui une Terre mourante, l’humanité a trouvé un nouveau foyer dans une galaxie hostile. Ici, nous sommes des outsiders et nous menons notre combat final pour notre survie. Vous êtes le Traveler, le dernier espoir de l’humanité.”

Lancée lors des Games Awards 2023, la première bande-annonce permet au joueur de découvrir un monde sombre où l’humanité se bat contre un ennemi extraterrestre : les Celestials (ou célestes). Des images dignes d’un jeu AAA mettent en scène deux travelers, ces voyageurs de l’espace, de quoi mettre l’eau à la bouche en attendant plus.

“LE CRÉDO DES TRAVELERS : Nous voyageons à la limite de la vitesse de la lumière et le temps s’écoule différemment. Pour chaque jour qui passe, des années défilent pour ceux que nous avons laissés derrière nous. Notre but, notre sacrifice, est de découvrir des mondes, de semer les graines de l’espoir, de briser des empires. Nous sommes les Travelers.”

EXODUS : une nouvelle bande annonce, et l’arrivée de Matthew McConaughey au casting

Après avoir lancé une version longue de leur bande-annonce d’origine, Archetype Entertainment revient aujourd’hui avec une présentation sombre d’un nouvel ennemi : les Mara Yama. Dans un trailer cinématographique magnifique, on y découvre les vaisseaux fantôme de cette race plus que dangereuse.

Les Mara Yama sont des Celestials mais qui ont subi une mutation et se sont transformés en monstres. Ils chassent les humains afin de se servir d’eux et de leurs émotions (peur, cruauté et autres émotions parmi les plus sombres). La bande-annonce est narrée par nul autre que l’acteur Matthew McConaughey avec sa voix sombre, envoûtante et flippante au possible.

Dans le jeu, l’acteur aura un rôle à jouer, celui de C.C. Orlev, un personnage dont on ne sait pas grand-chose, mais qui semble disposer de connaissances étendues sur l’univers présenté dans Exodus. Allié, ennemi, guide ? Nous en saurons sans doute plus d’ici au lancement du jeu, dont la date n’est pas connue.

Si le jeu vous intéresse, sachez que d’autres vidéos et de nombreuses informations sont disponibles directement sur le site officiel. Le jeu sera disponible pour PlayStation 5, XboX Series X/S et PC Windows.

En parallèle du jeu, un roman est également sorti. Intitulé Exodus: The Archimedes Engine et écrit par Peter F. Hamilton, il propose une histoire originale qui se déroule 40 000 ans avant les événements du jeu vidéo, de quoi patienter avant la sortie du jeu. Le livre n’est disponible qu’en anglais.