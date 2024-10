Elon Musk et Tesla poursuivis par les producteurs de Blade Runner 2049

Décidément, l’événement We Robot n’a pas fini de faire parler de lui ! Une nouvelle histoire de poursuite en justice vient d’arriver et elle émane de Alcon Entertainment, détenteur des droits du film Blade Runner 2049.

Photo de Prometheus 🔥 sur Unsplash

L’événement We Robot de Tesla, qui a eu lieu le 10 octobre dernier, était l’occasion pour Elon Musk de mettre en avant (mais pas trop) les dernières nouveautés de Tesla pour le futur.

Ainsi, les invités présents ont pu y découvrir le robotaxi et le robovan, ainsi que les robots humanoïdes domestiques Optimus.

Depuis cette soirée événement, plusieurs polémiques ont pu voir le jour. On a ainsi appris dans un premier temps que les robots Optimus n’étaient d’ailleurs pas totalement autonomes ce soir-là.

Mais surtout, c’est l’apparence des robots Optimus et des véhicules autonomes qui a fait des remous. Ceux-ci semblent en effet tout droit tirés du film de 2004 i,Robot.

Quel rapport entre l’événement We Robot et le film Blade Runner 2049 ?

Le dernier évènement en date n’est autre qu’une attaque en justice contre Elon Musk, Tesla et Warner Bros Discovery initiée par Alcon Entertainment, producteur du film Blade Runner 2049.

Il faut dire que lors de la soirée de lancement des nouveautés de Tesla au milieu des images projetées, les invités présents ont pu voir des images créées par intelligence artificielle et imitant des scènes du film de 2017, dirigé par Denis Villeneuve et mettant en scène Ryan Gosling (Officer K) et Harrison Ford (qui reprenait le rôle de Rick Deckard).

Rappelons par ailleurs que l’événement We Robot a eu lieu dans les locaux de Warner Bros Discovery à Burbank, Californie.

Or, comme le rapporte Variety, Alcon Entertainment ne souhaite nullement être associé à Elon Musk. La poursuite en justice indique ainsi que le film Blade Runner 2049 n’a aucune affiliation avec « Tesla, X, Musk ou toute autre entreprise appartenant à Musk », étant donné « le comportement massivement amplifié, hautement politisé, capricieux et arbitraire de Musk, qui vire parfois au discours de haine ».

Alcon accuse Musk, Tesla et Warner Bros Discovery de violation directe du droit d’auteur, de violation indirecte du droit d’auteur et de violation contributive du droit d’auteur, ainsi que de fausse publicité.

La poursuite judiciaire vise à obtenir une injonction empêchant les trois entités et « toute personne travaillant de concert avec eux de continuer à copier, afficher, distribuer, vendre ou proposer à la vente la marque BR2049 [pour Blade Runner 2049] ou des éléments protégés de celui-ci en relation avec Tesla ou Musk, ou de créer des œuvres dérivées à ces fins ».

La plainte se poursuit ainsi : « L’ampleur financière de l’appropriation illicite était ici substantielle. Alcon a passé des décennies et dépensé des centaines de millions de dollars pour faire de la marque ‘BR2049’ la marque célèbre qu’elle est aujourd’hui. Des contrats « BR2049 » liant des marques automobiles à l’image ont été conclus pour des montants à huit chiffres.”

Conformément à ce dernier point, l’action en justice vise donc à obtenir des dommages-intérêts.

Les studios Warner Bros avaient fait une demande la veille de l’événement

Variety indique par ailleurs que le 9 octobre, veille de l’événement We Robot, les studios Warner Bros Discovery ont contacté Alcon entertainment afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser des images issues du film Blade Runner 2049 afin de les insérer dans la présentation de Elon Musk.

Les images concernées sont parmi les plus iconiques du film. Il s’agit de K (Ryan Gosling) “avec ses cheveux coupés court, vêtu de son trench-coat ou “duster” distinctif, alors qu’il se tient à côté de son véhicule, pour observer le paysage urbain dévasté de Las Vegas baigné de lumière orange”.

Blade Runner 2049

Andrew Kosove et Broderick Johnson, co-directeur de Alcon, ont refusé net la demande, indiquant que leur film ne pouvait pas être affilié à Tesla, Musk ou toute entreprise détenue par Musk. Warner Bros n’ayant pas les droits suffisants pour permettre l’usage de ce type d’image, l’affaire aurait dû s’arrêter là.

Cependant, d’après Alcon, Elon Musk a souhaité trouver une solution de remplacement. Le résultat : une image générée par une IA et dont l’ambiance générale n’est pas sans rappeler l’image du BR2049 qui avait été demandée : un personnage, vêtu d’un trench-coat, regarde vers une ville dévastée baignée d’une lumière orange. Alcon pense que l’image a été réalisée en fournissant à l’IA une copie de l’image d’origine, ou de quelque chose de proche.

Ce qui inquiète particulièrement Alcon c’est que les spectateurs de BR2049, le film ou la série (Blade Runner 2099) actuellement filmée par Amazon Prime Vidéo, puissent penser que les véhicules futuristes et les robots autonomes soient liés de près ou de loin à Tesla et que cela aide à la vente des produits de la marque, alors qu’elle n’est nullement affiliée à la marque BR2049. Surtout que Alcon a pris contact avec d’autres fabricants automobiles pour créer des partenariats dans ce sens.

Source : Variety