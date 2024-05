Test Alienware m16 R2 : ce PC portable gamer de milieu de gamme séduit par ses performances et sa compacité

Cette deuxième mouture de l’Alienware m16 a l’avantage d’exploiter un châssis aux dimensions plus conventionnelles et d’être proposé à un prix raisonnable, compte tenu de son équipement performant.

L’Alienware m16 R2 est le PC portable destiné aux joueurs “le plus abordable” proposé par Dell jusqu’à présent. Il remplace l’Alienware m16 premier du nom, que nous avons testé il y a presque un an jour pour jour. Dans le catalogue “gaming” du constructeur, figurent également l’Alienware x16, une configuration plus haut de gamme et plus performante (lire notre test de l’Alienware x16) et l’Alienware m18 R2, nettement plus imposant.

Outre son prix, revu à la baisse par rapport à son prédécesseur, l’Alienware m16 R2 bénéficie d’un nouveau design et de divers petits changements. Cette nouvelle configuration s’avère-t-elle plus séduisante que la version de l’année dernière ? C’est ce que nous allons voir en détail.

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quelles sont les caractéristiques techniques du Dell Alienware m16 R2 ?

Parmi les principales nouveautés apportées par cette seconde mouture de l’Alienware m16, on trouve – outre le nouveau processeur Intel, comme tous les ans – un châssis modifié (comme on peut le voir sur la photo ci-dessous), une batterie légèrement plus grosse et la disparition du port mini DisplayPort. On constate également que les connecteurs ont été réorganisés et que certaines options graphiques ne sont plus d’actualité. En effet, les puces graphiques GeForce RTX 4080 et RTX 4090 ne sont plus à l’ordre du jour. Pour en bénéficier, il faut se tourner vers l’Alienware m18 R2 et son écran de 18 pouces.

Processeur : Intel Core Ultra 7 155H, Core Ultra 9 185H

Processeur graphique : Nvidia GeForce RTX 4060, RTX 4070

Mémoire : 16 Go, 32 Go, 64 Go, DDR5 5600

Stockage : 1 To, 2 To, 4 To PCIe MVMe (2 emplacements M.2)

Ecran : 16 pouces, 16:10, QHD+ (2560 x 1600 pixels), 240 Hz, G-Sync, Advanced Optimus

Webcam : 1080p, infra rouge (compatible Windows Hello)

Lecteur d’empreintes digitales : non

Connectivité : 2 USB C (dont un compatible Thunderbolt 4), 2 USB A 3.2, Gigabit Ethernet, HDMI 2.1, microSD, jack audio, Bluetooth 5.4 et Wi-Fi 7

Batterie : 90 Wh

Chargeur : propriétaire 240 W

Poids : 2,6 kg

Dell Alienware m16 R2 (gauche) vs m16 2023 (droite) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quel est le prix du Dell Alienware m16 R2 ?

Jusqu’au 26 mai, le modèle que nous avons testé, équipé du processeur Core Ultra 7 155H, de 16 Go de mémoire, d’un SSD de 1 To et de la puce graphique Nvidia GeForce RTX 4070, est commercialisé au même prix que celui qui n’intègre “que” la GeForce RTX 4060. Il est donc proposé à 1999,50 €, au lieu de 2299 € en temps normal.

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, pour 60 € de plus, on peut bénéficier de la puissance du processeur Intel Core Ultra 9 185H.

L’Alienware m16 R2 est donc bien moins cher que le modèle de l’année dernière, avec la même puce graphique et – à l’époque – un processeur Intel Core i7-13700H (il était vendu 2619 €). C’est un bon point, car les PC portables Alienware n’ont jamais vraiment été très abordables !

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Parmi les différentes options proposées sur le site de Dell, on peut opter pour 32 ou 64 Go de mémoire et/ou un SSD de 2 ou 4 To. On a également la possibilité d’avoir deux SSD configurés en RAID 0, pour des performances optimales, avec des capacités de stockage de 2, 4 et 8 To.

Et, comme nous l’avons déjà indiqué, le PC portable existe aussi avec un écran de 18 pouces (avec une fréquence de rafraichissement maximale de 165 Hz), Selon l’équipement sélectionné, son prix varie entre 2150 € et 5350 €.

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un design moins exubérant mais toujours aussi séduisant

Le m16 R2 est le premier PC portable qui abandonne le châssis si particulier qui était en quelque sorte la signature visuelle d’Alienware depuis quelques années (que Dell appelle design Legend). Ainsi, l’espace de 2,5 cm qui existait entre le bord arrière du PC portable et la charnière de l’écran a disparu. Du coup, le boîtier de l’ordinateur a une profondeur réduite. Toutefois, en fait, on revient à des dimensions “normales” pour un PC portable au format 16 pouces, ce qui est une bonne chose.

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le châssis – réalisé en aluminium anodisé – a désormais un poids de 2,6 kg. Et il mesure 36,4 x 25 cm. On constate donc que l’Alienware m16 a donc subit une petite cure d’amaigrissement par rapport au modèle de l’année dernière. En effet, le poids a été revu à la baisse de 400 grammes, alors que sa profondeur a été réduite de 4 cm (29 cm pour le précédent modèle), tout comme son épaisseur : 2,3 cm au lieu de 3 cm.

Les mensurations de l’Alienware m16 R2 sont donc désormais très proches de celles de l’Asus Zephyrus M16 GU604, que nous avons testé en mars 2023 (ce dernier mesurait 35,5 x 24,6 x 2,3 cm).

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Alienware Command Center

Comme sur le précédent modèle, on retrouve un clavier doté de touches rétro éclairées, qui offrent une bonne qualité de frappe, ainsi qu’un pavé tactile, qui est – c’est une nouveauté – doté d’un liseré RVB qui marque sa circonférence. Ce dernier est le bienvenu pour faciliter l’utilisation du PC portable dans l’obscurité.

Quel que soit l’effet RGB sélectionné dans l’application Alienware Command Center, les touches arborent de superbes couleurs et sont parfaitement lisibles dans la pénombre.

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

On note, d’autre part, que le liseré de LEDs qui marquait le contour de l’arrière du PC portable de 2023 a disparu (ce qui n’est pas une grande perte pour le joueur puisqu’il ne le voyait pas). Désormais, à l’arrière de l’écran, seule la tête d’extra terrestre est illuminée.

On retrouve aussi la touche F1, qui permet de faire basculer le PC portable dans son mode de fonctionnement “Performances”. Elle est désormais complétée par la touche F2, qu’il suffit de presser pour faire passer le m16 R2 en mode Furtif (désactivation des effets RVB et activation du mode de fonctionnement Silencieux).

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Si Dell n’a toujours pas intégré de lecteur d’empreintes digitales au clavier, le constructeur a toutefois équipé son Alienware m16 R2 d’une Webcam, Full HD, capable de filmer en infra rouge (quelle que soit la puce graphique choisie, alors que ce n’était pas le cas sur le modèle d’entrée de gamme de l’année dernière, équipé du GPU Nvidia GeForce RTX 4060).

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Cette dernière est donc compatible avec la technologie Windows Hello de Microsoft. Grâce à cela, la reconnaissance du visage de l’utilisateur peut être utiliser pour déverrouiller l’accès au PC, très facilement et rapidement.

Pour ce qui est de la connectique, le PC portable est plutôt bien loti. Certains pourront juste regretter la disposition des connecteurs. En effet, ces derniers sont répartis sur 3 côtés.

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Ainsi, sur le côté gauche, figurent deux ports USB A et lecteur de cartes mémoire microSD (alors que le précédent Alienware m16 acceptait les cartes SD). Sur le côté droit, on ne trouve que le connecteur Gigabit Ethernet (2,5 Gbits/S) et la prise casque/micro. Enfin, à l’arrière du châssis, on retrouve la sortie vidéo HDMI 2.1 ainsi que les deux ports USB C (dont un compatible Thunderbolt 4).

On note donc une petite variation par rapport au PC portable de l’année dernière : la sortie vidéo mini DisplayPort a disparu ! D’autre part, le lecteur microSD et le second port USB A deviennent plus facilement accessibles (ils se trouvaient à l’arrière auparavant). On peut toutefois déplorer que les deux ports USB A se retrouvent du même côté et que les deux ports USB C soient toujours aussi peu pratiques à utiliser.

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, pour les communications sans fil, l’Alienware m16 R2 est compatible avec les standards Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4.

Pour l’audio, si on ne désire pas utiliser de casque, les deux haut-parleurs de 2 W chacun offrent une qualité d’écoute assez satisfaisante pour jouer ou regarder des vidéos. On peut regretter un léger manque de puissance. En effet, la musique de Fortnite arrive à peine à couvrir le bruit de la ventilation interne lorsque celle-ci tourne à plein régime. Si on utilise un service de streaming audio, un manque de basses certain se fait ressentir (malgré la présence de l’application Dolby Access, qui permet de bénéficier de plusieurs profils audio prédéfinis et d’un égaliseur à 10 bandes, pour redéfinir précisément le rendu audio).

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Une dalle LCD peu lumineuse et peu contrastée, mais bien calibrée

Pour l’affichage, Dell ne laisse aucun choix puisqu’une seule option est disponible. En effet, l’Alienware m16 R2 ne peut embarquer qu’un écran LCD de 16 pouces, avec rétro éclairage LED. C’est la solution la plus économique, qui a donc été retenue par le constructeur. De cette façon, la configuration s’avère moins chère que l’Asus Zephyrus G14, que nous avons testé récemment et qui intègre une dalle OLED (2880 x 1800 pixels en 120 Hz) et un processeur AMD Ryzen 9 8945H.

La dalle LCD, mate, a toutefois l’avantage de supporter une fréquence maximale de 240 Hz, avec deux options de rafraichissement dynamique : 60 / 120 Hz ou 120 / 240 Hz. Comme nous allons le voir dans la section concernant les performances, il est ainsi possible d’obtenir des animations ultra fluides. Bien sur, on peut aussi utiliser un taux de rafraichissement fixe, de 60 Hz, 120 Hz ou 240 Hz.

A lire aussi > Test Asus ROG Zephyrus G14 2024 : un PC portable gamer compact, léger, séduisant et très performant

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

L’écran étant au format 16:10, l’affichage QHD comprend 2560 x 1600 pixels. Cela permet d’obtenir des images suffisamment précises sur une dalle de cette taille. On note que le mode HDR n’est pas supporté.

Bon point, l’écran est compatible avec la technologie G-Sync de Nvidia, qui permet d’éliminer les (désagréables) effets de déchirements d’image dans les jeux. Le mode Advanced Optimus permet quant à lui de basculer automatiquement entre le GPU Nvidia GeForce RTX 4070 et l’iGPU Intel Arc du processeur Core Ultra 7 155H, afin de réduire la consommation d’énergie lorsque l’application en cours d’utilisation ne nécessite pas de hautes performances graphiques (mail, Web, réseaux sociaux, musique, visionnage de photos et de vidéos, etc.).

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour ce qui est de la qualité d’affichage, les tests que nous avons réalisés à l’aide de notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus nous donnent les résultats suivants :

Luminosité maximale de 360 nits . Ce résultat n’est pas très brillant, même s’il s’avère légèrement meilleur que les 325 nits que nous avions mesurés sur l’Alienware m16 de l’année dernière !

. Ce résultat n’est pas très brillant, même s’il s’avère légèrement meilleur que les 325 nits que nous avions mesurés sur l’Alienware m16 de l’année dernière ! Le taux de contraste moyen est de 1055:1 . Ce dernier est lui aussi assez limité, comme c’est souvent le cas avec une dalle LCD. Les noirs ne sont donc pas d’une profondeur abyssale, ce qui est particulièrement visible lorsqu’on regarde des vidéos. Une dalle OLED permettrait d’obtenir des noirs parfaits.

. Ce dernier est lui aussi assez limité, comme c’est souvent le cas avec une dalle LCD. Les noirs ne sont donc pas d’une profondeur abyssale, ce qui est particulièrement visible lorsqu’on regarde des vidéos. Une dalle OLED permettrait d’obtenir des noirs parfaits. En revanche, la température moyenne des couleurs, de 6435 K , est parfaitement neutre.

, est parfaitement neutre. Enfin, le Delta E moyen a été mesuré à 2,3. Cela traduit une excellente fidélité des couleurs.

D’excellentes performances pour des animations ultra fluides

L’Alienware m16 R2 que nous avons testé embarque le Core Ultra 7 155H d’Intel. Il est également possible d’opter pour le Core Ultra 9 185H. Le processeur est ici complété par 32 Go de mémoire DDR5 5600 et un SSD de 1 To.

Rappelons que le Core Ultra 7 155H intègre 16 cœurs, dont 6 à hautes performances (1,4 / 4,8 GHz) et 2 à très basse consommation énergétique (700 MHz / 2,5 GHz). Les calculs complexes peuvent être réalisés à l’aide de 22 threads au total.

Ainsi, par exemple, avec l’application Cinebench R20, le Core Ultra 7 155H de l’Alienware m16 R2 a obtenu un indice multi-coeur de 6958, quasiment identique au score du même processeur présent dans le tout dernier Dell XPS 16 (6857), et meilleur que le score obtenu par le processeur AMD Ryzen 9 8945H intégré à l’Asus Zephyrus G14 2024 (6456). En revanche, le Core Ultra 9 185H du récent Samsung Galaxy Book4 Ultra obtient un indice supérieur : 7157.

A lire aussi > Test Dell XPS 16 : design futuriste et hautes performances pour cet ultrabook grand format

Pour le GPU, cette année le choix est réduit à la puce Nvidia GeForce RTX 4060 ou à la GeForce RTX 4070. Cette seconde pouce est à priori la mieux adaptée à la définition de l’écran, surtout si on désire exploiter au mieux les possibilités de l’écran en termes de fluidité d’affichage. C’est celle qui est présente dans la configuration que nous a envoyé Dell.

Rappelons que l’application Alienware Command Center permet – entre autres – de définir le mode de fonctionnement du PC portable : Batterie, Silencieux, Equilibré, Performance, Surmultiplié (du moins performant au plus performant).

A lire aussi > Test Samsung Galaxy Book4 Ultra : un ultrabook survitaminé et pourtant très endurant !

Et force est de constater que ce GPU affiche de très hautes performances avec l’application 3D Mark. En effet, il obtient des indices Time Spy / Time Spy Extreme de 12442 et 5857 (en mode Surmultiplié). Ces derniers sont légèrement supérieurs à ceux que nous avions obtenus lors du test de l’Asus Zephyrus G14 2024, doté de la même puce GeForce RTX 4070 (11491 / 5432).

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bien sur, le GPU GeForce RTX 4080 aurait permis d’atteindre un niveau de performances encore meilleure, comme nous avons pu le vérifier l’année dernière lors du test de l’Alienware x16 (indice Time Spy Extreme de 8612 !). Et ne parlons pas de la GeForce RTX 4090, dont le score dépasse la barre des 10000 à ce même test ! On peut donc regretter que Dell réserve ces deux options aux acquéreurs de l’Alienware m18 R2.

Comme souvent dans le cas d’un PC portable gamer, il faut préciser que le mode Surmultiplié fait grimper en flèche le niveau sonore, puisque les deux ventilateurs internes tournent alors à plein régime. Ce n’est pas très grave si on joue avec un casque sur les oreilles. Le problème se pose toutefois si une autre personne se trouve dans la même pièce, car elle risque d’être gênée par le bruit de la soufflerie. Il est préférable dans ce cas de rester en mode Performances, si on peut tolérer les quelques images par seconde qu’on perd !

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bien sur, les hautes performances offertes par l’Alienware m16 R2 ne s’observent pas que lors des différents benchmarks. En pratique, lorsqu’on joue, elles permettent d’atteindre des framerate élevés.

Par exemple, avec Dirt 5, on obtient 57 images par seconde en moyenne en qualité graphique Ultra et lorsque le PC portable est en mode Performance. C’est déjà pas mal, car on bénéficie d’une superbe qualité d’affichage et d’une bonne fluidité des animations. Si on passe le m16 R2 en mode Surmultiplié, on note un gain minime (58,5 IPS). En revanche, si on bascule en qualité graphique Intermédiaire (toujours Surmultiplié), les animations comportent alors 148 IPS en moyenne. Et, en qualité Ultra faible, on atteint 196,1 / 191,7 IPS (Surmultiplié / Performances).

Les animations sont également extrêmement fluides avec Shadow Of The Tomb Raider (Surmultiplié et DLSS en mode Performance). En effet, on obtient des animations comportant en moyenne 142 IPS (très haute qualité graphique), 152 IPS (qualité graphique moyenne) et 166 IPS dans la plus basse qualité graphique.

Enfin, avec Fortnite, la qualité graphique Epique ne permet d’obtenir que 50 IPS en moyenne. Toutefois, on passe à 70 FPS en qualité Elevée, puis à 120 à 130 IPS en qualité moyenne et 150 à 160 FPS en basse qualité.

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Une autonomie en progression, mais toujours très moyenne

L’Alienware m16 R2 est doté d’une batterie de grande capacité, 90 Wh. Elle est donc légèrement plus grosse que celle du précédent modèle (84 Wh). Avant de procéder à nos tests, nous avons ajusté la luminosité de l’écran à 200 nits, avec une fréquence d’affichage de 60 Hz et placé le PC portable en mode Furtif.

Avec le test Modern Office de l’application PC Mark, l’autonomie de la configuration n’a été que de 5 heures et 15 minutes, malgré ces conditions très favorables. On constate donc une nette progression depuis l’année dernière, puisque nous mettions en avant à l’époque le fait que l’autonomie de la configuration était très faible (3 heures et 42 minutes). Ce résultat demeure toutefois deux fois inférieur à l’autonomie d’un PC portable bureautique de type ultrabook (plus de 10 heures), ce qui est plutôt courant pour une configuration destinées aux joueurs.

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le tableau est également un peu moins pire que l’année dernière pour ce qui est de l’autonomie en streaming vidéo. En effet, la lecture d’un film sur Netflix en Wi-Fi a fait baisser le niveau de charge de la batterie de 30 % après seulement 2 heures et de 62 % au bout de 4 heures. On peut donc envisager une autonomie totale d’environ 6 heures et 27 minutes. Même si cela situe l’Alienware un peu au dessus du précédent modèle (5 heures et 7 minutes seulement en streaming vidéo) et juste en dessous de l’Asus Zephyrus G14 (7 heures), il n’y a pas de quoi s’extasier.

Enfin, signalons que l’adaptateur secteur propriétaire de 240 W n’autorise pas une recharge très rapide (à l’instar du premier Alienware m16). Ainsi, la batterie est regonflée à hauteur de 27 % après une demie heure de recharge, et à hauteur de 52 % au bout d’une heure. Au final, il faut attendre deux heures pour que la recharge soit effectuée à 100 %.

Dell Alienware m16 R2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

