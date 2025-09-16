Test de l’aspirateur robot Deebot X11 OmniCyclone d’Ecovacs : la performance est là, l’expérience utilisateur un peu moins

Le Deebot X11 OmniCyclone développé par Ecovacs se démarque par l’absence de sac pour les poussières et une capacité à gérer les très grandes surfaces. Mais cela en fait-il un robot aspirateur efficace pour autant ?

7,5/10 Deebot X11 OmniCyclone d’Ecovacs 1199€ Voir le verdict Aspiration et lavage efficace

Bonne gestion des tapis

Lave au plus près des murs

Autonomie sans limites

Le bac sans sac Application à revoir

Distributeurs de produits inutiles

Cartographie manque de précision

💰 Prix et disponibilité

Le Deebot X11 OmniCyclone d’Ecovacs rejoint la liste des robots aspirateurs haut de gamme qui ont fait leur arrivée sur le marché en cette rentrée 2025. Il s’affiche à 1299€, un tarif assez classique comparé à la concurrence.

Ainsi, il démarre exactement au même prix que le Narwal Flow et à peine plus cher que l’Eureka J15 Max Ultra. Toutefois, ces 2 derniers modèles sont actuellement disponibles respectivement à 899€ et 999€, alors que le prix de lancement du Deebot a été fixé à 1199€. Cela dit les prix de ce type de produit peuvent être assez changeants et il n’est pas exclu que le Deebot X11 OmniCyclone soit rapidement disponible sous la barre des 1000€.

On le trouve sur le site du fabricant et chez la plupart des sites marchands (Amazon, Darty, Boulanger…).

⚙️ Caractéristiques

Aspiration maximale : 19 500 Pa

Hauteur du robot : 9,8 cm

Taille du dock : 38 l x 49,3 p x 46,5 h

Batterie : 6400 mAh

Niveau sonore : 62,9 dBA

Autonomie : environ 6h en mode Power Boost

Autonomie : environ 3h30 sans le Power Boost

Fonction lavage : oui

Auto-vidange : oui

Capacité du réservoir d’eau propre 3,2 L

Réservoir d’eau sale : 2,7 L

Hauteur de franchissement des seuils : jusqu’à 4,5 cm

Lavage à l’eau chaude (75°)

Séchage à l’air chaud

👩‍🎨 Design

La station du Deebot X11 OmniCyclone ne fait pas partie des modèles les plus compacts, mais cela reste dans des proportions que l’on rencontre fréquemment pour les robots aspirateurs. Le design est assez classique et il devrait réussir à se faire oublier une fois placé dans un coin de votre domicile.

Tout comme le Flow de Narwal, le Deebot X11 OmniCyclone abandonne les traditionnelles serpillères rondes au profit d’un rouleau unique capable d’appliquer une pression de 3800 pascals sur le sol. On va les croire sur parole puisqu’il nous est impossible de vérifier ce point. Ce même rouleau est capable de se déporter pour aller au plus près des murs.

On retrouve également les traditionnels bacs d’eau sale/propre, un grand réservoir placé au centre pour récupérer les débris secs auxquels s’ajoutent 2 compartiments plus petits pour les produits d’entretien (nous y reviendrons plus bas dans l’article).

Il embarque une caméra RVB en façade et un LIDAR qui lui permettent de cartographier l’espace, détecter les obstacles et identifier les saletés.

🗺️ Cartographie et application

Avouons-le, ça partait mal. La première carte proposée par le Deebot X11 OmniCyclone n’était tout simplement pas droite. Ce qui peut apparaitre comme un détail s’est vite avéré ne pas en être un. Placer des meubles sans courbes et créer des zones carrées sur un plan pas droit relève tout de suite du casse-tête.

Même les déplacements s’en ressentaient. Pas de quadrillage méthodique, mais une approche tout en diagonale.

Il aura donc fallu supprimer la carte et recommencer pour obtenir une carte nettement plus ressemblante sans que nous puissions expliquer pourquoi ce couac cartographique est survenu.

Toutefois, le Deebot X11 OmniCyclone n’est pas parvenu à identifier clairement la cuisine qui se situe dans le prolongement du salon séparée partiellement par un bar et cela malgré le changement de sol (carrelage dans la cuisine et parquet dans le salon). Il a fallu modifier la carte pour lui indiquer qu’il s’agit de 2 zones différentes, mais cela nécessite quelques tâtonnements pour placer précisément la frontière entre les 2 pièces.

Une fois une carte digne de ce nom obtenue, vous avez la possibilité d’ajouter vos meubles, de spécifier de quels sols il s’agit, de définir des zones d’exclusion, de gérer le nettoyage des tapis, la force de l’aspiration, la quantité d’eau diffusée pendant les lavages, etc.

Les applications qui accompagnent les robots aspirateurs sont souvent assez touffues et nécessitent en général d’y consacrer un peu de temps pour optimiser les réglages voulus. Et celle du Deebot X11 OmniCyclone ne déroge pas à la règle.

Il n’est pas rare pour ces produits, qui viennent dans leur grande majorité de Chine, d’afficher des traductions approximatives. Et l’application qui accompagne le Deebot X11 OmniCyclone contient quelques perles. Ainsi, 2 compartiments sont prévus dans la station pour accueillir du produit nettoyant : le premier permet de mettre du produit pour effectuer un nettoyage intensif tandis que l’autre servira pour le nettoyage automobile. Comprend qui veut…

De même vous pouvez activer ou non « l’Élimination stratégique des particules ». Un choix cornélien. A vous de voir si vous préférez une élimination non stratégique de vos particules…

Plus gênant, on ne peut pas donner le nom que l’on veut à ses scénarios de lavage. Ils seront tous appelés « Nettoyage de la pièce » avec juste un chiffre pour les différencier ce qui n’est pas très pratique quand il s’agit de se souvenir à quelle zone cela correspond.

Malgré ces errances linguistiques, on y arrive, mais si Ecovacs pensait à refondre l’ergonomie et les textes présents dans son application, ce ne serait pas superflu.

🧼 Distributeurs de produits nettoyants

L’idée est bonne, inclure un compartiment qui gère automatiquement l’ajout de produit nettoyant dans le réservoir d’eau propre. Mais Ecovacs pousse le bouchon un cran plus loin en plaçant non pas 1 mais 2 réservoirs devant accueillir 2 types de produits différents. Sauf que, si l’on se penche sur les explications fournies dans l’application, les 2 sont destinés au nettoyage intensif…

C’est d’une extrême confusion et l’on ne peut s’empêcher de penser qu’ils sont là uniquement pour faire vendre les produits nettoyants de la marque (40€ le litre tout de même).

Et cerise sur le gâteau, nous avons eu beau l’envoyer nettoyer des zones avec comme instruction d’agir le plus intensivement possible, le niveau des produits que nous avons placé dans les compartiments n’a pas descendu d’un millimètre.

Cela dit, libre à vous d’utiliser ou pas ces réservoirs. Vous pouvez toujours mettre une petite quantité de produit dans le réservoir d’eau propre et tout se passera bien.

🧽 Lavage

Nous l’avons soumis à diverses taches (ketchup, moutarde, huile…) et aucune ne lui a posé problème, il les a toutes parfaitement éliminées. Si votre sol est relativement sale, il vaut mieux choisir le double passage. Ainsi, il nettoiera la zone dans les 2 sens ce qui garantira qu’aucune tache rebelle ne lui résistera.

Nous avons aussi utilisé le mode IA et même s’il est difficile de vraiment savoir ce que cela change par rapport à vos réglages personnels, dans tous les cas, le lavage était tout à fait satisfaisant.

La quantité d’eau est bien adaptée à du parquet et sèchera quasi instantanément après le passage du robot. Le lavage s’effectue à partir d’une eau chauffée à 75° stockée dans la station.

Il s’est révélé également très performant dans la gestion des bordures. Il est possible de régler dans l’application la distance que l’on souhaite par rapport aux murs. Ainsi vous pouvez garder une zone d’environ 2 cm entre le rouleau et le mur dans l’hypothèse où vos plinthes seraient fragiles (mais qui veut garder une bande non lavée tout autour de sa maison ?). Si vous choisissez d’aller au plus près, ce ne sont que quelques millimètres qui échapperont au lavage.

Le Deebot X11 OmniCyclone est assez méthodique dans son approche. Il commence toujours par les zones les plus éloignées de sa base (ce qui évite d’avoir à repasser sur les endroits qu’il vient de laver), effectue en premier lieu les contours et enchaine avec un quadrillage de la zone centrale.

💨 Aspiration

Avec une puissance d’aspiration de 19 500 Pa, le Deebot X11 OmniCyclone n’est pas sur le papier le plus puissant qui existe (par exemple, le P50 Ultra de Mova annonce une puissance de 24 000 Pascals), mais il se débrouille très bien et parvient à aspirer la pièce de 2 centimes que nous avons mis sur sa route. Une épreuve que l’Eureka J15 Max Ultra avait également franchie sans difficulté.

Cette notion de pascals même si elle donne un indice sur la puissance de l’aspiration est cependant à nuancer car elle s’inscrit dans un système plus global qui rendra l’aspiration plus ou moins efficace. A ce niveau le Deebot X11 OmniCyclone a été tout à fait convaincant.

Nous avons d’ailleurs commencé par lancer un nettoyage avec seulement l’aspiration sélectionnée. Il lui aura fallu 1h30 pour effectuer un passage sur les 75 m2 identifiés comme 52 m2 dans l’appli (hors meuble et autres obstacles) avec des pauses régulières pour aller vider son réservoir à poussière.

La fréquence des pauses peut d’ailleurs être réglée dans l’application et un mode haute fréquence (toutes les 15 minutes) est d’ailleurs proposé pour les gens qui ont des animaux domestiques et donc potentiellement beaucoup de poils à ramasser.

A défaut d’animal domestique, nous l’avons testé sur une touffe de cheveux récupérée sur une brosse. Il l’a parfaitement gérée, modifiant même légèrement son angle d’attaque afin de l’aspirer sans problème (en mode IA).

Une fois revenu sur sa base, les débris secs sont transférés dans un bac situé au centre de la station. Un système sans sac donc qui évitera d’avoir à se préoccuper de racheter des consommables. Il faudra voir sur la durée si le nettoyage du bac à poussière s’effectue simplement mais lors de nos tests cela n’a posé aucun problème.

Plusieurs modes pour l’aspiration sont proposés dont un mode silencieux. Il ne nous a pas semblé beaucoup plus silencieux que le mode standard mais dans tous les cas le bruit généré est assez standard pour ce type d’équipement.

Autre point fort, il a parfaitement bien géré les tapis. Il arrive à monter dessus facilement ce qui n’est pas toujours des plus simples quand le tapis est relativement fin et à tendance à se plier.

De même, il a su éviter les obstacles que l’on a mis sur son chemin et s’est révélé plutôt doux avec les murs et autres pieds de chaise qu’il a rencontrés.

🔋 Autonomie

Chaque modèle arrive avec ces caractéristiques phares. En l’occurrence l’une des nouveautés mises en avant sur ce modèle est l’arrivée du Power Booster. Une technologie qui permet de récupérer 6% d’autonomie en seulement 3 minutes.

Ainsi même si la surface à traiter est immense (jusqu’à 1000 m2), le Deebot X11 OmniCyclone devrait l’affronter sans problème.

Nous avons rencontré quelque difficulté à tester ce point, la surface à laver étant trop petite pour venir à bout de son autonomie. Et ce mode ne se déclenche que si votre batterie est au plus bas.

Au final, nous n’avons rencontré aucun problème d’autonomie et les 3 heures annoncées par le fabricant sont parfaitement réalistes même si ce chiffre peut varier si, par exemple, vous activez l’aspiration max en permanence.

Quant à sa récupération, nous avons mesuré environ 5% de batterie récupérée toutes les 15 minutes en mode normal.

🛀 Auto-nettoyage

Afin que le lavage reste le plus efficace possible, la serpillère principale est constamment lavée même en cours de nettoyage. Une fois revenue à la base, un autre lavage est lancé (qui ne dure que quelques minutes) suivi par un séchage. Ce dernier prend toujours du temps mais l’opération est ici particulièrement silencieuse et la serpillère principale est à la fin parfaitement propre et sèche.

En revanche, si l’aspiration des cheveux nous est apparue très convaincante, on les retrouve enroulés autour de la brosse sèche. C’est un point qu’il faudra donc surveiller et ne pas hésiter à la nettoyer à la main régulièrement si l’on veut éviter le sac de nœuds.