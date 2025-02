Test du robot lave-vitres Winbot Mini d’Ecovacs : petit, pratique et d’une efficacité surprenante

Nous avons testé le nouveau robot nettoyeur de vitres d’Ecovacs. Peut-il remplacer efficacement l’huile de coude et le chiffon ? Notre verdict détaillé.

Des robots qui se proposent de prendre à leur charge des tâches domestiques, la rédaction de Tom’s Guide en a testé un certain nombre. Et si l’on ne peut qu’apprécier les progrès réguliers effectués dans le domaine, on doit aussi avouer qu’aucun ne se substitue à l’humain avec la même efficacité. Pour autant, ce petit robot laveur de vitres possède de solides arguments pour vous convaincre qu’il est un bon allié lorsque l’heure de faire les carreaux a sonné.

Si vous avez de grandes surfaces vitrées, des carreaux placés dans des endroits difficiles d’accès, le vertige dès qu’il faut monter sur un escabeau ou tout simplement pas envie de passer du temps à faire vos carreaux, il est peut-être temps d’envisager l’achat d’un robot qui vois aide et pourquoi pas le Winbot Mini. Notre avis sur le nouveau lave-vitres d’Ecovacs.

8,5/10 Winbot Mini d'Ecovacs Un robot lave-vitres compact et efficace

Moins à l’aise sur les petites fenêtres Un peu bruyant Verdict : Certes il a quelques défauts, mais ils semblent relativement anecdotiques comparés aux atouts dont fait preuve le Winbot Mini d’Ecovacs. Son encombrement réduit lui permet de passer à peu près partout et de se ranger facilement. Sa capacité de nettoyage est convaincante même s’il reste une marge de progression (quelques zones oubliées). Ce n’est pas le moins cher des produits de ce type mais Ecovacs possède un certain savoir-faire en la matière et ce modèle atteint un niveau nettement suffisant pour lui déléguer la corvée du lavage de vitres.

📦 Contenu de la boite du Winbot d’Ecovacs

On y trouve le Winbot Mini, 2 chiffons de nettoyage et une bouteille de liquide vitres. C’est tout mais il n’y a besoin de rien de plus.

Ce qui fait la différence avec d’autres produits similaires, c’est son format particulièrement compact. Il ne mesure que 55 mm d’épaisseur et 215 mm en largeur comme en longueur. Il s’avère capable de passer dans des espaces réduits comme derrière une poignée de porte. Si vous avez des fenêtres munies de barreaux par exemple, le Winbot Mini a toutes les chances de pouvoir se glisser entre la vitre et les barreaux.

Ce faible encombrement et un poids réduit (1,2 kg) facilitent également le stockage et le transport si vous partagez le Winbot Mini avec des proches.

⚙️ Démarrage

C’est l’un des gros points forts de ce laveur de vitres, l’installation est simplissime. Il n’y a rien à monter et pas grand-chose à comprendre. Il faut installer l’application, placer le chiffon de nettoyage, remplir le réservoir avec du produit lave-vitres, et c’est tout. Des actions qui ne vous demanderont que quelques minutes (et encore, si vous prenez votre temps).

Le Winbot Mini possède un unique bouton avec 2 possibilités : pression courte (pour l’arrêter) ou pression longue (pour démarrer et le décrocher). Pas de réglages subtils, de repérage de zone ni de temps d’apprentissage. Il faut dire que les surfaces vitrées des fenêtres sont relativement simples à appréhender.

Ce modèle fonctionne uniquement branché sur le secteur mais à moins de vouloir nettoyer des vitres éloignées de toute prises cela n’est pas vraiment contraignant et le fil fournit est suffisamment long pour s’adapter à toutes les situations.

Dans tous les cas, il faudra que vous restiez à proximité ne serait-ce que pour le déplacer d’une vitre à l’autre.

🧼 Lavage

Il existe 2 modes de lavage « profond » ou « rapide ». La différence étant le nombre de passages sur une même zone : 1 seul passage pour un petit coup de propre et plusieurs si vos vitres nécessitent qu’on s’y acharne un peu plus.

Après un hiver particulièrement pluvieux : les fenêtres utilisées pour le test méritaient plus qu’un lavage rapide. Nous avons donc appliqué le mode le plus intensif partout.

C’est lors de ses déplacements latéraux que le robot vaporise le produit. Ecovacs précise que son système de pulvérisation « asperge la poussière et les taches grâce à des particules de brume ultra-fines de 10 micromètres. » A défaut de pouvoir vérifier cette affirmation, on ne peut que constater que le résultat est tout à fait convaincant.

Ce n’est pas impeccable et par jour de grand soleil (si, si parfois cela arrive), on peut observer quelques traces. Mais cela reste minime et cela fera parfaitement l’affaire dans 95% des cas. Pour optimiser le résultat, il faut rincer le chiffon de nettoyage très souvent. Une demande que vous fera régulièrement le Winbot Mini.

Il est moins à l’aise sur les petites surfaces. Testé sur une fenêtre où les vitres ne font que 35 cm de large, on a pu détecter quelques erreurs notamment une zone totalement ignorée. Il s’agissait d’une surface plutôt réduite d’à peine 2 cm de large sur 10 cm de haut mais sans qu’on puisse l’expliquer le Winbot Mini a refusé d’y aller.

Il existe un mode manuel : c’est vous qui pilotez via l’application avec une sorte de joystick. Ca peut aider si vous souhaitez insister sur une zone, mais en l’occurrence impossible avec le pilotage manuel de le faire aller sur la zone oubliée. Ne vous imaginez donc pas faire une partie de Mario Kart sur vitre. Dans les faits cela ne sert pas souvent mais cela peut sans doute être utile de temps en temps.

Enfin, l’extrême coin de vos fenêtres ne sera pas atteint, mais cela représente une zone très petite et cela ne se verra pas une fois le travail fini.

Une vitre particulièrement sale… La même vitre après le passage du Winbot Mini.

🎧 Le bruit

En plus du bruit du moteur et de celui généré par le système placé au centre qui aspire l’air pour que le winbot ne s’écrase pas au sol, il faut ajouter des moments de couinements (qu’on entend dans la vidéo ci-dessus). Ce n’est donc pas très silencieux mais cela reste supportable, d’autant qu’on ne fait pas ses vitres toutes les 2 secondes.

⛑️ Sécurité

Comment ne pas avoir quelque appréhension au démarrage, surtout si l’on habite en étage et que l’on se demande si le Winbot Mini ne va pas s’écraser au sol ou sur la tête de quelqu’un. Dans ce cas, il est prudent d’utiliser le câble de sécurité pour le rattraper dans une éventuelle chute.

En revanche, si vous oubliez de mettre le chiffon de lavage, c’est la chute assurée. Sa présence concourt à ce que l’aspiration fonctionne. Ce n’est pas quelque chose que vous êtes censé faire, mais mieux vaut y prêter attention. Et dans ce cas, le robot tombe sans attendre malgré la promesse d’Ecovacs que le Winbot reste fixé à la vitre pendant plus de 30 minutes en attendant que vous interveniez.

Le fabricant précise qu’il ne faut pas l’utiliser sur des vitres de moins de 3 mm d’épaisseur, ce que nous n’avons pas essayé. En revanche nous l’avons testé sur une paroi de douche et cela a parfaitement fonctionné. Malgré l’absence de bordures, le Winbot Mini a détecté sans problème la fin de la vitre et a su gérer la zone. En revanche, il n’est pas efficace sur les traces de calcaire. Ce qui n’a rien de surprenant car, même à la main, le simple usage d’un produit à vitre standard n’en viendra pas à bout.

Le Winbot Mini parvient à gérer l’espace même sur une vitre sans bordure (en l’occurence une paroi de douche).

⏱️ Temps

Nous l’avons chronométré sur 2 types de surface et, ramené au m2, le temps aura été globalement identique sur les 2 fenêtres.

Pour une fenêtre de 66×190 (soit 1,25 m2 environ), il lui aura fallu 6 min 35 sec soit 5 min 8 sec pour 1 m 2 .

Pour une fenêtre de 91×190 (soit 1,73 m2 environ), il lui aura fallu 8 min 53 sec soit 5 min 16 sec pour 1 m2.

🧽 Entretien

Comme tous les robots, le Winbot vous parle pour vous communiquer quelques instructions et notamment de nettoyer les chiffons et les capteurs. Nous n’avons pas eu l’occasion d’user suffisamment les lingettes de nettoyage, mais leur remplacement coûte relativement cher : 19 euros pour 2 lingettes.

Le produit de nettoyage est lui aussi très cher et selon la contenance que vous choisirez cela vous coûtera au minimum 22 euros le litre (vs 3€environ pour les produits similaires…). Ecovacs recommande de l’utiliser avec sa solution de nettoyage et annonce ne pas pouvoir garantir un nettoyage aussi efficace si ce n’est pas le cas. Dans les faits, l’utilisation d’un autre produit du commerce peut s’envisager sans problème.

📱 L’application

L’application est à l’image du produit, simple avec peu de réglages à faire. Vous pourrez y choisir le type de lavage que vous souhaitez (rapide ou profond), passer en mode manuel et c’est à peu près tout. L’appairage n’a posé aucun problème et la connexion en bluetooth avec le Winbot Mini s’est effectué sans problème à chaque démarrage.