Test Dell XPS 15 2022 (9520) : l’un des meilleurs PC 15 pouces, mais l’excellence à un coût

9/10 Dell XPS 15 (9520) 2998,99€ > Dell On aime Qualité de l'écran OLED 3,5 K

Dalle tactile

CPU et GPU efficaces

Autonomies satisfaisantes

Superbes finitions

Double système biométrique

Mini réplicateur de ports fourni (USB A et HDMI)

Qualité des haut-parleurs

Quatre bords d'écran très fins

Chargeur USB C de 130 W On n’aime pas Pas de volet physique de confidentialité

Pas de touche de désactivation des micro ou de la webcam

Pas de lecteur SD ou microSD

Prix élevé Verdict : Superbe écran, performances en hausse grâce à la dernière puce Intel et autonomie satisfaisante… le nouveau Dell XPS 15 place la barre très haut ! Sans oublier les nombreux points forts déjà constatés sur le modèle de l’année dernière (finitions, lecteur d’empreintes digitales et Webcam compatible Windows Hello, etc.). Au final, si la facture est assez salée, elle s’avère justifiée pour cette configuration complète et efficace.

Il y a 7 mois, nous testions le Dell XPS 15 dans sa version 2021 (9510). A l’époque, il embarquait la puce Intel Core i7-11800H (8 cœurs / 16 threads cadencés à 2,3/4,6 GHz) et – sur le modèle que nous avait prêté Dell – un écran LCD 4K tactile (lire notre test du Dell XPS 15 9510).

Aujourd’hui, pour la nouvelle mouture de son ultrabook au format 15,6 pouces, Dell nous propose presque exactement la machine. Presque, car si le PC portable que nous avons reçu dispose cette fois de l’option d’affichage OLED tactile 3,5K (soit 3456 x 2160 pixels), la vraie nouveauté réside dans l’intégration d’un processeur Intel de dernière génération, en l’occurrence le Core i7-12700H (Alder Lake). Le tout est complété par la puce graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, 32 Go de mémoire et un SSD de 1 To.

Dell XPS 15 9520 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Ce XPS 15 9520 est donc en mesure d’offrir des performances susceptibles de satisfaire les utilisateurs les plus exigeants, qui utilisent régulièrement des applications gourmandes en ressources, comme le montage vidéo, la retouche graphique ou la conception 3D. Le tout est proposé pour 2999 €.

On note que – sur le site du constructeur – on trouve une alternative, proposée au même prix, qui reprend les mêmes composants, mais avec un écran LCD tactile 4 K (3840 x 2400 pixels). Y figure également un modèle plus abordable, commercialisé à 2249 €, doté du même processeur, mais avec un écran LCD Full HD non tactile et un GPU Nvidia GeForce RTX 3050, 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go.

Enfin, si la puissance de calcul du processeur n’est pas cruciale, un XPS 15 d’entrée de gamme est proposé à 1699 €, avec un écran LCD Full HD, la puce Intel Core i5-12500H (avec iGPU Intel Iris Xe), 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go.

Un design toujours aussi réussi

Le XPS 15 reprend à son compte le châssis utilisé par Dell pour sa gamme XPS depuis le début de l’année 2020. Celui-ci se caractérise par quatre bords d’écran très fins. La qualité de fabrication de l’ordinateur s’avère toujours de haut niveau, avec un châssis réalisé en aluminium, avec une finition argentée à l’extérieur et en fibre de carbone noire à l’intérieur, pour le repose poignet, avec un motif en nid d’abeilles qui évite que les traces de doigts soient trop visibles.

Dell XPS 15 9520 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La véritable nouveauté, dans la gamme XPS, devrait se matérialiser incessamment sous peu, avec l’arrivée du XPS 13 Plus, qui se distingue des PC portables de la gamme XPS actuelle par le remplacement des touches de fonctions par une rangées de touches tactiles, et par l’intégration totale du pavé tactile dans le repose poignets, au point qu’il devient invisible. On imagine que ce nouveau design sera ensuite décliné sur les XPS 15 et XPS 17 (en savoir plus sur le Dell XPS 13 Plus).

A l’instar du modèle de l’année dernière, le Dell XPS 15 mesure 34,4 x 23 x 1,85 cm, pour un poids de 1,93 kg. L’ultrabook n’est donc pas des plus légers ! En effet, par exemple, le Huawei Matebook D 16, que nous avons testé l’année dernière, ne pèse que 1,7 kg, malgré son écran très légèrement plus grand (lire notre test du Huawei Matebook D 16).

Dell XPS 15 9520 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

On retrouve un clavier équipé de touches rétro éclairées, complété par un large pavé tactile. Le lecteur d’empreintes digitales est toujours intégré au bouton de démarrage. La sécurité peut également être assurée par la Webcam 720p, compatible Windows Hello (pour le déverrouillage du PC par reconnaissance du visage de l’utilisateur). En pratique, les deux dispositifs réagissent au quart de tour, avec un taux d’erreur quasiment nul.

On peut juste regretter que Dell n’ai pas été plus audacieux et semble avoir un train de retard par rapport aux autres constructeurs. En effet, le XPS 15 9520 n’embarque qu’une Webcam 720p, et non pas Full HD (ou 1080p) comme cela va devenir de plus en courant cette année. Nous avons déjà testé, depuis le début de l’année, le Samsung Galaxy Book2 Pro 360 ou le Huawei Matebook E qui intègrent une Webcam haute définition, qui permet d’offrir à vos interlocuteurs des images plus précises, ce qui est toujours appréciable.

Dell XPS 15 9520 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Et, depuis le début de l’année, plusieurs constructeurs ont fait des annonces concernant des PC portables équipés d’une Webcam Full HD. Ainsi, de nombreuses autres configurations vont débarquer dans les prochains mois, comme les Huawei Matebook 16s et Matebook D16, l’Acer Swift 3 OLED, les Yoga 7 et Yoga Slim 9i de Lenovo (lire l’annonce concernant les prochains ultrabook de Lenovo) ou le prochain HP Spectre x360, annoncé il y a quelques semaines.

Certains utilisateurs pourraient aussi ne pas apprécier l’absence d’un volet physique pour bloquer le capteur vidéo, ou – au moins – d’une touche qui permettrait de désactiver les micros et/ou la Webcam.

Pour la restitution du son, le XPS 15 9520 embarque quatre haut-parleurs. Leur configuration est inchangée depuis le modèle 9510, puisqu’ils sont placés de part et d’autre du clavier (comme sur le Huawei Matebook D 16, ou le Matebook 16s, dont la commercialisation vient tout juste de débuter). Du coup, il n’y a plus de place pour intégrer un pavé numérique (comme c’est le cas sur le Samsung Galaxy Book2 au format 15,6 pouce lui aussi). Leur puissance totale est de 8 W, dont 5 W pour les 2 HP qui restituent les basses. Conséquence, on bénéficie d’une excellente restitution audio, qui allie puissance et un son clair et précis, plutôt bien chargé en basses. Et si cela ne suffit, l’application MaxxAudioPro met à votre disposition diverses options, dont un égaliseur à 10 bandes.

Dell XPS 15 9520 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Du côté de la connectique, pas de changement depuis le précédent XPS 15. On retrouve donc (seulement) trois ports USB C, dont 2 compatibles Thunderbolt 4, et un lecteur de cartes SD. Heureusement, Dell fournit un mini réplicateur de ports, qui transforme un des ports USB C et un port USB A et une sortie vidéo HDMI 2.0. Le tout est complété, pour les transferts de données sans fil, par le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

Carton plein pour l’affichage OLED tactile 3,5 K

Contrairement au modèle que nous avions testé l’année dernière, le XPS 15 9520 que Dell nous a envoyé cette année exploite une dalle OLED. Celle-ci est annoncée comme « anti reflective ». Dans les faits, ce n’est pas tout à fait vrai. Certes, les reflets semblent limités par rapport à d’autres dalles OLED, mais on se voit encore pas mal quand même dans les zones sombres de l’image !

Dell XPS 15 9520 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, la dalle est tactile. Ce n’est pas indispensable, mais pourquoi pas ! Même si l’écran ne peut pas pivoter sur 360 degrés afin d’utiliser la configuration comme une tablette, cela peut faciliter certaines opérations simples lorsqu’on surfe sur le Web ou quand on regarde des vidéos en streaming, des photos, etc.

Dell XPS 15 9520 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

On note que l’écran est au format 16:10. Du coup, il offre un affichage un peu plus haut qu’en 16:9 et permet d’obtenir quatre bords d’écran très fins ! Et ce, malgré la présence de la Webcam dans la bordure supérieure. Du coup, la définition d’affichage est de 3456 x 2160 pixels (3,5 K), au lieu de 4 K si on choisit l’option « dalle LCD ». Dans ce dernier cas, la définition est encore légèrement supérieure, avec 3840 x 2400 pixels. Dans le mode 3,5 K, la lisibilité est donc légèrement meilleure sur l’écran de 15,6 pouces. Mais il demeure parfois un peu difficile de pointer du doigt ou de cliquer sur certains éléments, comme les icônes placés à droite de la barre des tâches, si on laisse le facteur de mise à l’échelle de Windows à 100 %.

Dell XPS 15 9520 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, la fréquence d’affichage demeure de 60 Hz, alors que d’autres constructeurs ont doté certaines configurations récentes d’un écran pouvant fonctionner à 90 Hz, comme le Asus Zenbook 14 OLED UX3402 que nous avons testé il y a quelques mois. Est ce vraiment important pour un machine qui n’est pas destinée aux joueurs ? Pas sur ! En effet, on constate que Huawei n’a pas reconduit la dalle LCD 90 Hz du Matebook 14s, lancé en fin d’année dernière, sur son tout dernier Matebook 16s…

Pour ce qui est des performances de l’écran, Dell annonce une luminosité annoncée de 400 nits. Par l’intermédiaire de l’application Dell PremierColor, il est possible de modifier le profil d’affichage, avec des modes aussi variés que « Vif », « Internet », « Video SD (rec. 601) », « Vidéo HD (rec. 709) », « Cinéma (DCI P3) », « Photo (Adobe RGB) » ou encore « Lumière bleue faible ». On peut également ajuster manuellement le Gamma ou la température des couleurs, mais aussi d’attribuer un profil colorimétrique précis à certaines applications.

Dell XPS 15 9520 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

A l’aide de notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus, nous avons effectué diverses mesures, tout d’abord dans le mode d’affichage par défaut (couleurs Vives). Rappelons tout d’abord que le taux de contraste est quasi infini, puisque le noir s’avère parfait (rappelons que les pixels d’une dalle OLED émettent leur propre lumière et qu’aucune fuite liée à un rétro éclairage ne peut donc être constatée, comme c’est le cas sur les dalles LCD).

La première mesure fait état d’une luminosité maximale de 359 nits en mode SDR. La promesse du constructeur est donc presque tenue ! D’autre part, la température moyenne des couleurs s’établit à 6805K, ce qui est très proche de la valeur 6500K qui symbolise un affichage neutre (blanc qui ne tire ni vers le rouge ni vers le bleu). Enfin, la fidélité des couleurs, mesurée par le delta E, s’avère excellente. En effet, la valeur moyenne de ce dernier n’est que de 1,9 (c’est un très bon résultat puisqu’il est inférieur à 3).

Dell XPS 15 9520 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Si on active le mode HDR, les résultats sont encore meilleurs ! En effet, la luminosité maximale qui grimpe à 386 nits, alors que, dans le même temps, la température se rapproche encore plus des 6500K (6413K) et le delta E passe à seulement 1,6.

Dans ce mode, si le Gamma devrait être de 2.2, la valeur mesurée est de 2.1 en mode SDR et – effectivement – 2.2 en HDR.

Dell XPS 15 9520 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Si on bascule dans le mode Cinéma (DCI P3), on obtient grosso modo les mêmes valeurs que dans le mode Vif, en SDR, mais avec une fidélité des couleurs nettement moins satisfaisantes (delta E moyen de 6,2 car couleurs primaires trop fortes). Le Gamma moyen mesuré est alors de 2,5 (contre 2,6 annoncé par l’application PremierColor). En activant le mode HDR, le delta E passe à 3,6, ce qui est mieux. La luminosité maximale atteint 389 nits, alors que la température des couleurs passe à 6392 K et le Gamma à 2.2.

Le mode Photo (Adobe RGB) s’avère lui aussi satisfaisant, en particulier en mode HDR : luminosité maximale de 388 nits; température moyenne des couleurs de 6441 K; delta E de 2,5 et gamma de 2.2.

De hautes performances assurées par le Core i7-12700H et la puce GeForce RTX 3050 Ti

Si, l’année dernière, le XPS 15 exploitait une puce Intel à 8 cœurs physiques (et 16 threads) cadencés à 2,3/4,6 GHz (Core i7-11800H), le modèle 2022 exploite le nouveau Core i7-12700H. Rappelons que ce dernier intègre 14 cœurs – 6 hautes performances cadencés à 2,3/4,7 GHz et 8 efficaces qui fonctionnent à 1,7/3,5 GHz – pour un total de 20 threads.

La nouvelle puce Intel offre de très hautes performances pour des tâches de calculs purs. Pour preuve, l’indice multi cœur du benchmark Cinebench R20 grimpe à 5976 (et 699 en mode mono cœur !).

Ces valeurs sont à comparer avec celles obtenues sur les processeurs suivants :

Core i7-11800H (XPS 15 9510) : 3589 / 539

Core i7-1260P (Asus Zenbook 14 OLED ) : 3324 / 586

AMD Ryzen 9 6900HS (Asus Zephyrus G14) : 5285 / 614

AMD Ryzen 7 6800U (Asus Zenbook S13 OLED) : 3908 / 567

On note que le Core i7-12700H intègre la puce graphique Intel Iris Xe (avec ses 96 unités d’exécution activées), alors que Core i7-11800H n’embarquait que la puce UHD Graphics, nettement moins performante en 3D, car ce CPU était le plus souvent associé à un véritable GPU (Nvidia GeForce par exemple).

Dans le cas de ce Dell XPS 15 9520, on retrouve la puce graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 3050 Ti qui équipait déjà le modèle de l’année dernière. Ses performances s’avèrent légèrement supérieures, d’environ 10 %, aussi bien en Full HD qu’en 4K (benchmark 3D Mark Time Spy et Time Spy Extreme).

Dell XPS 15 9520 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En pratique, on peut se détendre en jouant en Full HD, voire même en QHD (2560 x 1440 pixels), dans de bonnes conditions. Ainsi, par exemple, les animations contiennent en moyenne 44 images par seconde avec The Division 2 en Full HD et 30 en QHD. Avec le jeu Shadow Of The Tomb Raider, on atteint respectivement 59 et 45 images par seconde, en Full HD et QHD.

Signalons que l’application Dell Power Manager autorise une gestion affinée de la batterie et permet de choisir le mode de fonctionnement du PC portable (Performances Ultra, mode Optimisé, mode Silencieux, mode Frais), plus ou moins performant.

Autonomie : pas mal du tout malgré l’écran 3,5 K !

Comme son prédécesseur, le nouveau Dell XPS 15 est équipé d’une batterie de 86 Wh. C’est l’une des plus grosses capacités observées sur un ultrabook (seul le XPS 17 fait mieux, avec une batterie de 97 Wh !).

Le test d’autonomie Modern Office de l’application PC Mark (avec la luminosité de l’écran ajustée à 200 nits) a fait tourner un script, qui a simulé l’utilisation de diverses applications bureautiques et multimédia, pendant 9 heures et 13 minutes (en mode de fonctionnement Optimisé). Ce résultat s’avère plutôt bon, compte tenu des composants de la configuration. La plupart du temps, les PC portables qui fonctionnent plus de 10 heures avec ce test n’embarquent pas de GPU et exploitent un écran Full HD ou QHD, comme le Huawei Matebook 14s ou le Samsung Galaxy Book2 Pro 360.

Pour le streaming vidéo, le constructeur annonce une autonomie d’un peu plus de 9 heures. Dans les faits, le niveau de la batterie est passé de 100 % à 77 % après avoir visionné un film de 2 heures, depuis Netflix en Wi-Fi. On peut donc estimer à 8 heures et 41 minutes l’autonomie totale, ce qui est plutôt satisfaisant !

Dell XPS 15 9520 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En tout cas, c’est beaucoup mieux que le XPS 15 9510 de l’année dernière, qui n’était resté en fonctionnement que 5 heures et 42 minutes en streaming vidéo. Le modèle que nous avions testé embarquait un écran LCD 4K. C’est aussi bien mieux que l’autonomie constaté avec le Galaxy Book2 d’entrée de gamme de Samsung au format 15,6 pouces (processeur Core i7-1255U, écran Full HD non tactile et batterie de 54 Wh). En effet, ce dernier n’a fonctionné que 6 heures et demie…

Dell XPS 15 9520 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Parmi les configurations que nous avons récemment testées, on peut citer le Asus Zenbook 14 OLED (UX3402), doté d’une puce Intel Core i7-1260P (un peu moins performante), avec seulement l’iGPU Intel Iris Xe et un écran OLED QHD 90 Hz, et dont l’autonomie en streaming vidéo a atteint 11 heures.

Dernier bon point, le XPS 15 9520 est livré avec un chargeur USB C de 130 W. Ce dernier autorise une recharge rapide. En effet, au bout d’une demie heure, la batterie a retrouvé 29 % de sa charge initiale. Puis, elle atteint 55 % après une heure de recharge, et 81 % après 90 minutes.