Test Dyson WashG1 et son produit 02 probiotic : le duo lavant de Dyson est-il efficace ?

7/10 Dyson WatchG1 + 02 probiotic 474€ > Amazon Voir le verdict Efficacité du produit lavant

Se glisse sous les meubles à partir de 18cm

Léger

Autonomie

Réservoirs d'eau simples à manipuler Les prix

L’humidité qui persiste sur les brosses après l’autonettoyage

La propulsion un peu dure

L’efficacité de l’autonettoyage

Pas d’éclairage avant

Le nettoyeur de sol Dyson a fait son entrée sur le marché il y a quelques mois mais nous ne l’avions à l’époque pas évalué. Il fait un retour pour mettre en avant un nouveau produit lavant développé par Dyson, le 02 probiotic. Cette association mérite-t-elle qu’on paye les quelques dizaines/centaines d’euros qui la sépare de ses concurrents ? Dyson apporte-t-il un avantage concurrentiel significatif ?

💰 Prix et disponibilité

Le Dyson WashG1 a fait son entrée il y a quelques mois au prix de 700€. Aujourd’hui il est facile de le trouver à moins de 500€ ce qui le rapproche de la plupart de produits concurrents comme le Roborock Flexi Pro (479€), le Tineco Floor One Stretch S6 (349€) qui sont sortis quasiment en même temps et qui ont obtenus la note de 8,5/10 lors de nos tests. Le WashG1 reste donc un peu plus cher, d’autant qu’aucun accessoire supplémentaire n’est fourni et que la paire de rouleaux en microfibres de remplacement coûte 49€, ce qui une fois de plus est dans la fourchette haute pour ce type d’accessoires.

Le produit lavant qui nous a été fourni avec le WashG1 ne fait pas exception à la politique tarifaire de Dyson, il est cher, et même très cher : 50€/litre. Sachant qu’on trouve des produits nettoyants à partir de 4 euros le litre environ, il faut que la plus-value d’un tel produit soit clairement au rendez-vous.

Dyson WashG1 € Dyson WashG1 474€

Amazon 474€

⚙️ Caractéristiques

Surface traitées : sols durs

: sols durs Puissance : 95 Watts

95 Watts Autonomie : 35 minutes environ

Surface de nettoyage : jusqu’à 290 m²

Réservoir eau propre : 1L

: 35 minutes environ : jusqu’à 290 m² : 1L Réservoir eau sale : 800 ml

Poids : 4,9 Kg

: 800 ml : 4,9 Kg Nettoyage des bordures : côté droit seulement

👩‍🎨 Design

C’est l’une des marques de fabrique de Dyson, proposer un look plutôt stylé qui ne ressemble pas à celui de ses concurrents. Ainsi, on retrouve le bleu Dyson et quelques éléments de fixation déjà utilisés sur d’autres modèles d’aspirateurs sans fil du constructeur. Même s’il y a forcément une part de subjectivité, Dyson démontre une fois de plus qu’il sait faire de jolis produits.

Il est un peu moins imposant que les modèles concurrents. Sa base de recharge est vraiment très fine et épouse au plus près la tête d’aspiration du WashG1. Mais ce choix minimaliste a une conséquence inattendue, une fois le WashG1 ramené sur sa base, l’eau qui reste sur les brosses s’écoule sur les côtés car aucun rebord n’est prévu. Pour ce test, la base était placée sur du parquet, une surface pas vraiment compatible avec de l’eau qui se répand et va stagner.

Alors que sur la plupart des modèles concurrents les bacs eau propre / eau sale sont répartis de chaque côté du manche, Dyson a fait le choix de les empiler dans un bloc unique. A l’usage, ils s’avèrent simples à remplir/vider.

Point appréciable, ils sont transparents ce qui permet de surveiller facilement le niveau des réservoirs. Bien sûr on reçoit une alerte quand c’est plein mais avoir une vision simple immédiate des niveaux permet d’anticiper et de vider/remplir les réservoirs avant d’attaquer une nouvelle zone, par exemple.

Possibilité peu courante sur ce type de produit, la batterie est démontable et très facile de changer. Ainsi ceux avec de grandes surfaces à nettoyer qui craignent de se retrouver à court de batterie peuvent en acquérir une 2e (119€ tout de même).

🧹 Un nettoyeur et non un aspirateur laveur

Si vous vous rendez sur le site du fabricant, vous constaterez que le WashG1 n’est pas classé dans la rubrique « aspirateur laveur » mais dans la catégorie « nettoyeur de sol ». Et cette nuance révèle une grande différence d’approche.

Alors que les concurrents utilisent un mélange de brossage humide et d’aspiration, Dyson a choisi une approche très différente. En effet, le WashG1 n’aspire pas, il mise sur un système de pompe qui fait circuler l’eau et sur la rotation inversée des 2 brosses principales. Le tout est renforcé par 2 autres brosses placées au centre qui se chargent de ramener les saletés dans le tiroir à débris et assurent le nettoyage des brosses principales à chaque rotation. Un choix qui n’est pas sans conséquence sur la façon dont se déroule le nettoyage.

🧼 Nettoyage

La première chose qui surprend quand on attaque le nettoyage c’est qu’il faut un peu forcer pour faire avancer le WashG1. Ici pas d’autopropulsion et seules 4 petites roulettes placées entre les brosses facilitent les déplacements. Un choix original alors que la plupart des modèles concurrents possèdent 2 roues bien visibles pour faciliter la maniabilité.

Nous l’avons testé sur un tapis d’extérieur, un terrain facile pour la plupart des aspirateurs laveurs, ici impossible d’avancer, le Dyson WashG1 ne glisse tout simplement pas. Pour ceux qui ont l’habitude de donner un coup de propre à certains tapis très fins avec leur appareil ne pourront pas l’envisager ici. Mais il est vrai que le WashG1 ne prétend traiter que les sols durs.

Une fois lancé le WashG1 est facile à manipuler et les inclinaisons et autres virages sont simples à prendre. Vous pourrez aller sous des meubles jusqu’à 18 cm sans problème. Cela lui permet de se glisser sans problème sous un lit, par exemple, et atteindre des zones difficiles d’accès sans avoir à se contorsionner. De plus, le WashG1 est léger (seulement 4,9 kg) et cela facilite grandement la manipulation.

Il n’est bord à bord que d’un côté (seulement à droite). Il manque encore quelques millimètres mais cela reste tout à fait correct. Cependant, la concurrence évolue vite et des produits comme l’Eureka Rapidwash 730 testé sur Tom’s Hardware gèrent déjà parfaitement le bord à bord des 2 côtés.

Nous l’avons testé dans une maison de campagne où bon nombre de sols ne sont pas parfaitement plats. Une situation que n’apprécient pas ce type d’appareil et le Dyson WashG1 n’échappe pas à la règle. Il ne parvient pas à atteindre parfaitement toutes les zones et comme il ne dispose pas de capacité d’aspiration certains résidus vont lui échapper. Il faudra donc insister jusqu’à trouver le bon angle.

En revanche, sur un sol relativement plat et uniforme, nous lui avons fait subir les tests habituels : nettoyage de diverses tâches (confiture, huile, flaque de lait…) et il en est venu à bout sans difficulté. De même, il a passé haut la main le test des coquillettes (pas cuites sinon ce n’est pas drôle). Même s’il n’a pas de capacité d’aspiration, elles ont disparu du premier coup et se sont, comme prévu, retrouvées dans le bac à déchets secs.

Classiquement pour ce type d’appareil, 3 modes sont proposés. Le premier limitant l’humification est prévu pour les parquets et zones peu sales. Il faudra sélectionner le mode 3 pour les sols vraiment sales et sélectionner le mode Max pour les zones qui nécessitent une dose supplémentaire d’eau. Le passage d’un mode à l’autre n’a aucune incidence sur la vitesse de rotation des brosses.

🎛️ L’interface

L’interface est minimaliste et seuls 3 boutons sont à utiliser. On ne sait pas pourquoi il faut appuyer 2 fois pour qu’il se mette en marche et on ne comprend pas tout de suite qu’il faut rester appuyer pour faire défiler le menu sur l’écran LCD. Ces petits errements passés, il se maitrise très simplement.

Ici, pas besoin d’application, il ne s’agit pas d’un produit connecté. Vous pourrez toutefois installer l’application pour avoir quelques tutos sur la meilleure manière d’utiliser votre WashG1.

🧴 Que vaut 02 probiotic, le produit nettoyant de Dyson ?

Évidemment il n’est pas facile d’évaluer la réalité de ce produit et on doit croire Dyson sur parole quand il annonce un produit sans agents chimiques agressifs. D’après le fabricant ce produit est « composé d’un mélange unique de sept probiotiques puissants qui agissent en synergie pour éliminer la saleté, le gras et les odeurs. »

Utilisé hors WashG1, juste avec une vulgaire éponge, le produit s’est révélé efficace. On l’a comparé à un produit nettoyant acheté en supermarché et on ne peut que constater que le résultat est tout à fait similaire. C’est propre et l’odeur est agréable mais faiblement persistante.

Utilisé sur des carrelages avec le WashG1, le résultat est très convaincant et le produit n’a jamais laissé aucune trace. Si on évite en prime l’utilisation de produits chimiques, c’est parfait. N’ayant pas pu effectuer d’analyse bactériologique de nos sols, on ne peut que se satisfaire du résultat final.

Il est recommandé pour l’usage dans les appareils Dyson (on l’a testé dans des appareils concurrents, ça marche aussi), car effectivement il mousse très peu.

Son plus gros défaut reste son prix de 25 euros les 500 ml, soit 50 euros le litre ! Le produit nettoyant de supermarché que nous avons utilisé en parallèle coûte environ 6 euros le litre, soit plus de huit fois moins… c’est beaucoup.

Alors même si le résultat est très convaincant et que ce produit est meilleur pour l’environnement, il faut quand même être prêt à débourser ce prix-là pour un produit d’entretien.

🛀 Autonettoyage

Là encore Dyson a choisi de se démarquer de la concurrence en séparant en 2 les saletés : un réservoir pour l’eau sale et un tiroir placé au niveau des brosses pour accueillir les débris secs. Ce choix devant permettre de rendre l’entretien du WashG1 plus hygiénique. Cela n’est que partiellement vrai.

Effectivement le réservoir d’eau sale qui ne contient que du liquide est très facile à vider et à rincer. En revanche le tiroir à débris secs rate un peu son objectif puisqu’il n’est pas vraiment sec à la fin du lavage. Vous devrez donc le vider et le rincer manuellement. Certes la promesse n’est pas totalement respectée mais cela reste acceptable et plutôt simple à laver.

L’autonettoyage est assez rapide car 140 secondes suffisent. Un temps particulièrement court alors que bon nombre d’aspirateurs laveurs nécessitent souvent un autonettoyage bruyant d’une trentaine de minutes.

Certes c’est rapide mais on peut douter de son efficacité. Nous avons lancé un 2e autonettoyage juste après que se soit achevé le premier cycle et l’eau obtenue était toujours d’une couleur douteuse.

Autre point problématique, les rouleaux ne sont pas parfaitement secs même plusieurs heures après. Cette humidité persistante peut faire craindre à terme l’arrivée de mauvaises odeurs intempestives.

🔋 Autonomie

Les 290 m2 annoncés par Dyson sont largement atteignables. Après le nettoyage d’environ 100 m2 en mode 2 pendant 20 minutes, il nous aura fallu 20 minutes avant de vider complètement le réservoir d’eau propre. La batterie affichait pour sa part encore 60% d’autonomie. Compter 2h15 pour une recharge complète.

Côté produit Dyson recommande une dose de 20 ml pour un réservoir. Le flacon de 500 ml que nous avions reçu en test vous permettra donc de réaliser 25 lavages.

Toutes ces valeurs peuvent varier selon l’encombrement de la zone à nettoyer et le nombre de passages nécessaires pour venir à bout des saletés mais dans tous les cas les données annoncées par Dyson sont parfaitement réalistes.