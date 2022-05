Test Honor Magic4 Pro : un nouveau prétendant au titre de meilleur smartphone

8,5/10 Honor Magic4 Pro Puissant, rapide et bon photographe 1099€ On aime L’écran Oled 120 Hz d’excellente qualité

Les photos réussies, riches de détails

Les vidéos fluides et bien stabilisées

La charge très rapide avec et sans-fil

La puissance assez bien gérée

La résistance à l’eau et la poussière (IP68)

Le style original On n’aime pas L’autonomie perfectible

Un peu de chauffe en jeu

Le poids et l’épaisseur du boîtier

Pas de version 512 Go

Le prix élevé inattendu chez Honor Verdict : Le Honor Magic4 pro est un puissant smartphone auquel il ne manque pas grand-chose pour convaincre totalement. On a du mal à détacher les yeux de son grand écran tandis que son fonctionnement fluide et sa puissance lui garantissent une belle polyvalence. Loin d’être un simple élément de style, le bloc photo circulaire du Magic4 Pro est composé de capteurs de qualité qui lui permettent de se distinguer en photo et en vidéo. Le seul véritable défaut de ce smartphone, c’est son autonomie un peu juste. Malgré son boîtier relativement épais et lourd, l’appareil intègre une batterie de seulement 4600 mAh qui limite forcément son autonomie face à certains concurrents équipés en 5000 mAh. Un défaut partiellement estompé par une charge rapide très efficace, avec ou sans-fil. Il reste le prix de 1099 euros du Magic4 Pro qui pourra refroidir les fans de la marque habitués à une politique tarifaire plus attrayante.

Après un retour discret en 2021 sur le marché français avec la série des Honor 50, l’ancienne filiale de Huawei, aujourd’hui indépendante, promettait au Mobile World Congress de Barcelone une déferlante de nouveautés pour 2022. Après un Magic4 Lite fraîchement commercialisé, c’est au tour du Magic4 Pro, le fer de lance de cette lignée, de débarquer sur nos étals.

Sur le site de la marque HiHonor, le smartphone est livré avec une coque

Avec cette gamme, Honor rompt avec ses habitudes sur deux plans. La gamme Magic était jusqu’à aujourd’hui réservée au marché chinois. Et surtout, c’est la première fois que la marque qui a construit sa réputation sur des mobiles à l’excellent rapport qualité-prix (ceux qu’on appelle les flagships killers), lance un smartphone vraiment haut de gamme.

Avec son équipement dernier cri emmené par le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, le Honor Magic4 Pro vient se frotter aux cadors du marché, du Xiaomi 12 Pro, au OnePlus 10 Pro, en passant par le Galaxy S22 Ultra. Chaque fleuron a sa botte secrète pour tenter de s’imposer. Ce Magic ne déroge pas à la règle en proposant la charge sans-fil ultra rapide 100 W, une première dans le monde du smartphone. On apprécie aussi bien sûr le fonctionnement sous Android 12 avec la dernière version de Magic UI dans sa version 6.0.

En France, le Honor Magic4 Pro sera a priori seulement vendu en cyan et noir.

Cela peut-il suffire à ce prétendant au trône de s’imposer ? Nous avons testé le Honor Magic4 Pro pendant quelques jours, dans sa version bleu cyan, pour vous livrer nos tests et notre ressenti.

Honor Magic4 Pro : les principaux points positifs

Le nouveau fleuron de Honor est enfin disponible en magasin et il réunit de nombreuses qualités. Voici celles qui nous ont vraiment convaincus et qui vous donneront peut-être envie de craquer pour ce mobile.

1. Un écran Oled assez irréprochable

Honor a équipé son nouveau smartphone d’un grand écran incurvé Full HD+ de 6,81 pouces (1312 x 2848 points). La surface d’affichage occupe 93% de la façade avec des bords latéraux quasi invisibles pour un effet visuel d’immersion très réussi. Seule la caméra frontale, dans un poinçon assez impressionnant du fait de la présence d’un capteur dTOF (3D) pour une reconnaissance faciale sécurisée, vient jouer les trouble-fête.

De technologie Oled LTPO, la dalle offre ce qu’il se fait de mieux sur le marché avec un contraste maximal et un taux de rafraîchissement adaptatif qui selon les besoins peut osciller entre 1 et 120 Hz. En pratique, la fluidité de navigation est excellente et la qualité d’affichage n’est pas en reste comme nous allons le constater après avoir passé l’écran à la sonde.

Réglé par défaut en mode d’affichage et température de couleur « Vives », l’écran du Magic4 Lite n’est pas tout à fait un modèle en termes de fidélité des couleurs avec notamment des blancs qui tirent sur le bleu et le vert. On a toutefois vu bien pire, le delta E étant ici de 2,9 (un score respectable), mais avec une température des couleurs un peu haute, de 6940 degrés.



Ce Magic n’a pas pour autant dit son dernier mot ! Il suffit de le basculer en « Normales » pour obtenir des résultats impeccables avec un Delta E de 1,7 et une température de 6396. Rappelons que l’idéal est d’approcher 1 pour le delta E et 6500 degrés en température et on n’en est vraiment pas loin).

La mesure de la luminosité moyenne maximale s’établit autour de 470 nits, mais rappelons que Honor annonce des pointes à 1000 nits lorsque l’environnement est particulièrement lumineux, en plein soleil, par exemple. En pratique, l’écran est resté bien lisible, quelle que soit la lumière extérieure lors de notre utilisation…

2. Une puissance plutôt bien gérée

Le Magic4 pro est équipé du processeur le plus puissant du monde Android, l’un des derniers de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, accompagné ici de 8 Go de mémoire vive. Que ce soit au niveau des benchmarks et de l’utilisation en jeu dans la vraie vie, le smartphone ne manque pas de répondant. À tel point qu’il peut chauffer un peu quand on le pousse vraiment dans ses retranchements (jusqu’à 48 degrés).

C’est un travers de cette puce surpuissante qui reste tout de même sur ce mobile assez bien maîtrisée par Honor, c’est-à-dire bridée, mais pas trop. En pratique, les graphismes dans Genshin Impact sont réglés sur modéré par défaut, mais les sessions de jeu sont fluides et c’est tout ce qui compte !

3. Des photos et des vidéos convaincantes

En photo, le Magic4 Pro est équipé d’un triple capteur principal ultra polyvalent composé en plus de l’objectif grand-angle, d’un ultra grand-angle et d’un objectif périscopique (zoom optique 3,5). Les trois capteurs d’assez grande taille sont respectivement de 50,50 et 64 mégapixels et sont accompagnés d’un capteur ToF pour l’aide à la mise au point et d’un dispositif anti-scintillements.

The Eye of Muse : cinq capteurs dont 3 purement photo.

Honor a donc mis les petits plats dans les grands, livrant un équipement photovidéo de compétition, logé dans un immense bloc circulaire qui distingue ce Magic de la concurrence, mais n’est pas sans rappeler un certain Huawei Mate (30 ou 40 Pro). Le tout savamment saupoudré d’intelligence artificielle.

Et la magie opère. Les photos sont globalement très réussies, riches de détails, avec un traitement logiciel (HDR, IA, etc…) qui sauve le plus souvent les clichés des ciels surexposés ou des personnages sous exposés.

Les couleurs saturent parfois avec un effet de surexposition : le vert d’une pelouse ou le rouge d’une fleur

Les portraits sont également plutôt plaisants avec un effet bokeh désactivable, mais non réglable comme c’est le cas chez certains concurrents. Gare en revanche à l’effet embellisseur assez puissant que ce soient pour les portraits pris avec l’appareil principal ou avec le capteur frontal de 12 mégapixels. Il est là aussi possible de le désactiver ou bien de le régler.

Mode portrait Mode portrait + filtre (anti-rides tech !) Portrait selfie

Le zoom 3,5x permet de capturer certains détails lointains sans perte de qualité, mais on l’avoue, on aurait apprécié que Honor pousse ce grossissement à 5x ou 10x comme sur certains Huawei.

zoom optique 3,5x zoom numérique

Enfin l’appareil se débrouille plutôt bien en basses lumières sauf avec l’ultra grand-angle qui accuse une perte importante en détails. Dans les deux cas, le mode nocturne éclaire un peu plus la scène, mais on peut assez souvent s’en passer.

grand-angle basses lumières même chose en mode nocturne

Zoom basses lumières

Ultra grand-angle basses lumières même chose en mode nocturne

Grand-angle de nuit Même chose avec mode nocturne

Ultra grand-angle de nuit Même chose avec mode nocturne

4. Une charge ultra rapide, même en sans-fil

Comme vous le lirez plus loin, le Magic4 Pro montre quelques limites en endurance, un défaut qu’il compense largement par ses fonctions de charge rapide, inédit pour ce qui concerne le mode sans-fil. En charge filaire, l’appareil est fourni avec un adaptateur secteur 100 W qui lui permet de recouvrer 100% d’autonomie en environ 33 minutes selon nos tests.

En 15 mn, la batterie est rechargée à presque 60% et en 30 mn à 98%. Plus fort, Honor propose sur son Magic la charge sans-fil 100 W, une première sur mobile. Avec le chargeur sans fil prêté par Honor (alimenté en 130 W), l’appareil est intégralement rechargé en un peu plus de 40 mn.

Comptez environ 40% en 15 mn et près de 60% en 30 mn. Plutôt impressionnant ! Il faut pour en profiter activer dans les paramètres de batterie la charge rapide sans-fil qui a pour inconvénient de faire chauffer la batterie. Honor a donc équipé le chargeur sans-fil d’un ventilateur chargé de la refroidir… et dont le ronronnement est parfaitement audible.

Honor Magic4 Pro : les principaux points négatifs

Malgré son équipement dernier cri, le Honor Magic4 Pro n’est pas sans défaut. Voici les deux points qui nous ont un peu déçus sur ce mobile.

1. L’autonomie n’est pas tout à fait à la hauteur

Malgré son puissant processeur Snapdragon 8 Gen 1, le Magic4 Pro est équipé d’une batterie de seulement 4600 mAh, un peu inférieure donc à celle de 5000 mAh d’un Find X5 Pro (ou même d’un moto Edge 30 Pro et ses 4800 mAh). Et les optimisations logicielles de Honor ne suffisent pas à offrir deux jours complets d’autonomie. D’après nos tests, on serait plutôt sur 1,5 jour en usages classiques et de l’ordre de 3h30 en jeu. Pas rédhibitoire, mais un peu décevant tout de même. D’autant plus que ce smartphone n’est pas un poids plume, comme on va le voir plus loin.

La prise USB type-C cernée par l’un des deux haut-parleurs et l’emplacement double SIM.

2. Un design assumé… qui manque de finesse

Vêtu d’un verre ultra brillant qui a tendance à prendre les traces de doigts – un peu moins il est vrai sur le modèle cyan, un bleu clair irisé assez plaisant, le nouveau smartphone de Honor s’avère assez lourd et épais en main.

Le bloc photo n’est pas trop épais et il est de plus centré. Si on le pose face contre terre, le smartphone n’est pas déséquilibré.

Même si visuellement ce n’est pas choquant, ses 215 g alliés à une épaisseur de 9,15 mm ne font pas de ce mobile le roi de la finesse et de la compacité. Dommage que la marque n’ait pas réussi à caser une batterie de 5000 mAh ! Une chose est sûre, le Honor Magic4 Pro ne joue pas les passe-partout, assumant parfaitement son plantureux boîtier et une identité visuelle bien à lui où « The Eye of Muse » retient le regard.