Design de Formule 1, quatre roues motrices et technologies de navigation dernier cri : le Mammotion Luba 3 AWD ne manque pas d’arguments. Mais justifie-t-il son tarif premium ? Réponse après plusieurs semaines d’essai.

8,5/10 Mammotion Luba 3 AWD A partir de 1799€ Voir le verdict Qualité de fabrication

Simplicité de mise en œuvre

Tonte efficace même sur terrain accidenté

Gère des hauteurs de pelouse au-delà de 10 cm

Gestion convaincante des bordures

Cartographie automatique fiable

Application simple à utiliser Pas d’écran sur la tondeuse

Drop & Mow ne fonctionne pas depuis la tondeuse

Le prix élevé (mais cohérent)

Avec ce modèle de robot tondeuse tout-terrain, on se situe clairement dans le haut de gamme. Le Mammotion Luba 3 AWD se propose de tondre jusqu’à 3 000 m², de gravir des pentes de 80 %, de gérer l’espace avec une précision au centimètre près et de se déplacer d’une zone à l’autre sans encombre. À cela s’ajoutent un look ravageur (qui n’est pas sans évoquer une Formule 1), une largeur de coupe impressionnante et une rapidité sans égal.

Alors le résultat de notre test est-il en phase avec ce déferlement de caractéristiques extrêmes, on vous dit tout !

💰 Prix et disponibilité

On le trouve bien sûr sur le site de Mammotion, sur Amazon, mais également sur plusieurs sites spécialisés dans les équipements maison et jardin. Il est proposé en trois déclinaisons, selon la surface à tondre. C’est essentiellement la capacité de la batterie qui fait la différence.

Luba 3 AWD 1500 : 1799€ (au lieu de 2299€)

Luba 3 AWD 3000 : 2699€

Luba 3 AWD 5000 : 3199€

Toutes ces caractéristiques ont un prix : environ 2 700 € pour notre modèle de test destiné aux surfaces jusqu’à 3000 m2. Cela représente un budget conséquent à mettre en perspective avec le temps que vous passez pour entretenir votre pelouse et/ou les coûts si vous faites intervenir quelqu’un.

Avec ce niveau de performance, difficile de trouver beaucoup moins cher. Toutefois, vous pouvez réduire la facture en choisissant une version légèrement sous-dimensionnée par rapport à la surface totale de votre jardin. En découpant le terrain en plusieurs zones tondues à tour de rôle, le robot pourra parfaitement s’en sortir, au prix d’une utilisation quasi quotidienne.

⚙️ Design et caractéristiques

Le Luba 3 AWD inspire confiance dès le premier contact grâce à une qualité de fabrication irréprochable et des finitions particulièrement soignées.

Pour affronter les terrains difficiles, il s’appuie sur quatre roues motrices associées à de larges pneumatiques à crampons en caoutchouc. Les roues avant facilitent également les déplacements latéraux, limitant ainsi les traces laissées sur la pelouse lors des manœuvres.

Des pare-chocs latéraux viennent compléter l’ensemble afin de protéger la machine en cas de contact avec un obstacle.

Un rapide coup d’œil sous le Luba 3 AWD permet de constater qu’il ne reprend pas l’architecture habituelle des robots tondeuses. Là où la plupart des modèles se contentent d’un unique disque de coupe, Mammotion en intègre deux. Cette configuration lui permet d’atteindre une largeur de coupe de 40 cm, nettement supérieure à la moyenne du marché, et donc de couvrir davantage de terrain en moins de temps.

Il est étonnant que le Luba 3 AWD n’intègre pas d’écran permettant d’effectuer quelques réglages directement depuis la tondeuse notamment pour changer la hauteur de coupe avant de lancer une tonte.

Système de positionnement et de navigation : LiDAR 360° + NetRTK + Vision IA à double caméra

: LiDAR 360° + NetRTK + Vision IA à double caméra 4G : gratuit avec 3 ans de données

: gratuit avec 3 ans de données Moteur : 2 x 165 W

: 2 x 165 W Transmission : AWD (Transmission intégrale)

: AWD (Transmission intégrale) Nombre maximal de zones : 30

: 30 Pente maximale : 80% (38.6°)

: 80% (38.6°) Largeur de coupe : 400 mm

: 400 mm Hauteur de coupe : 25-70 mm

: 25-70 mm Disque de coupe : 2 (6 lames par disque)

: 2 (6 lames par disque) Vitesse : 500 ㎡/h

: 500 ㎡/h Autonomie : 1400 ㎡ par charge

: 1400 ㎡ par charge Temps de charge : 120 min

: 120 min Taille : 690 x 533 x 279 mm

: 690 x 533 x 279 mm Poids : 19 kg

: 19 kg Connectivité : 4G, Bluetooth et Wi-Fi

: 4G, Bluetooth et Wi-Fi Étanchéité : IPX6

: IPX6 Garantie : 3 Ans

🚦 Mise en place et démarrage

Sur ce point, Mammotion réalise pratiquement un sans-faute. Dès l’ouverture du carton, tout est pensé pour simplifier l’installation et éviter les erreurs.

La documentation est particulièrement soignée. On trouve à la fois un manuel complet détaillant l’ensemble des étapes et une fiche de démarrage rapide qui résume l’essentiel. Même les utilisateurs novices devraient pouvoir s’en sortir sans difficulté.

Le souci du détail se retrouve également dans le conditionnement des accessoires. Les vis sont déjà pré-positionnées ou fixées directement à l’endroit où elles doivent être installées, ce qui évite de perdre du temps à les identifier et réduit les risques d’erreur lors du montage.

Mammotion fournit également un tournevis multifonction bien pensé, doté d’une empreinte cruciforme d’un côté et Torx de l’autre. Un petit détail qui évite d’avoir à chercher l’outil adéquat dans sa boîte à outils.

Enfin, presque toutes les petites pièces sont fournies en double. Une attention toujours appréciable lorsqu’un élément vient à être perdu ou endommagé au cours de la vie du produit.

L’antenne RTK est directement intégrée à la station de charge, ce qui simplifie grandement l’installation. Mammotion fournit également des câbles particulièrement généreux : 5 mètres entre la station et le transformateur, auxquels s’ajoutent 1,20 mètre pour l’alimentation électrique. Au total, vous disposez donc de plus de 6 mètres pour positionner la station par rapport à une prise de courant.

🗺️ Cartographie et navigation

Avec un robot aussi sophistiqué, la phase de cartographie demande logiquement un peu plus de temps que sur des modèles plus simples. Le Luba 3 AWD doit en effet exploiter l’ensemble de ses systèmes de navigation (GPS RTK, LiDAR et caméra intelligente) afin de construire une représentation précise de son environnement.

Nous l’avons testé sur deux terrains aux configurations très différentes. Sur le premier, de forme relativement simple et régulière, la cartographie automatique s’est déroulée sans la moindre difficulté. Le robot a rapidement identifié les limites de la zone et a produit un résultat très propre.

Le second terrain constituait un défi bien plus complexe, avec des contours irréguliers et des limites moins évidentes à interpréter. Malgré cela, le Luba 3 AWD s’en est remarquablement bien sorti en mode entièrement automatique. Nous avons simplement relevé quelques secteurs où il conservait une marge un peu trop importante par rapport aux bordures à notre goût, mais rien qui remette en cause l’efficacité globale du système.

Lorsque la cartographie automatique ne donne pas un résultat parfaitement satisfaisant, deux solutions sont proposées. La première consiste à modifier la carte après coup en ajustant manuellement les limites des différentes zones depuis l’application. La seconde consiste à créer la carte entièrement à la main en pilotant le robot depuis l’application le long des contours du terrain.

Cette dernière méthode est selon nous la plus efficace pour obtenir un tracé parfaitement fidèle à la réalité, notamment sur les terrains complexes. En contrepartie, elle demande davantage de temps, surtout lorsque les surfaces à couvrir sont importantes.

Au cours de nos essais, le système de navigation s’est montré peu sensible aux branches, arbustes et autres végétaux susceptibles de le perturber. Le Luba 3 AWD parvient généralement à les contourner ou à les ignorer sans perturber sa progression.

Il est capable de gérer jusqu’à 30 zones de tonte au sein d’une même propriété. En revanche, Mammotion n’a pas prévu la gestion de cartes totalement indépendantes les unes des autres. Il n’est donc pas possible d’enregistrer plusieurs terrains distincts dans la mémoire du robot.

Cette limitation peut se faire sentir si vous souhaitez utiliser le robot sur une parcelle non reliée à la zone principale ou encore partager ponctuellement la machine avec un voisin. Dans ce cas, il faudra se tourner vers la fonction « Drop Mow ».

Ce mode permet de déposer simplement le robot dans la zone à tondre puis de lancer une tonte sans passer par une cartographie complète. Lors de nos essais, son activation directement depuis le robot n’a pas fonctionné. En revanche, le lancement via l’application mobile s’est déroulé sans difficulté. Le Luba 3 AWD procède alors à une tonte autonome de la zone dans laquelle il a été placé, mais sans offrir les possibilités de personnalisation et d’édition de carte disponibles avec une zone enregistrée.

🌿 La tonte

La principale force du Luba 3 AWD réside dans sa capacité à s’adapter à la plupart des terrains et à franchir sans difficulté les creux, bosses et autres irrégularités du sol. Pour y parvenir, il s’appuie sur deux moteurs de 165 W chacun, une transmission intégrale à quatre roues motrices et de larges pneus à crampons qui lui assurent une excellente motricité.

Dans la pratique, cette combinaison lui permet de passer presque partout. Nous n’avons pas eu l’occasion de le tester sur des pentes atteignant les 80 % annoncés par le constructeur, mais aucun des dénivelés rencontrés lors de nos essais ne lui a posé le moindre problème. De la même manière, les trous, bosses et reliefs variés de notre terrain de test ont été parfaitement gérés.

Autre point fort : le Luba 3 AWD se montre plus à l’aise que beaucoup de ses concurrents lorsque l’herbe a pris un peu de hauteur. Sur certains robots tondeuses, une végétation trop haute a tendance à être simplement couchée lors du passage de la machine, sans être réellement coupée. Ici, le résultat est nettement meilleur. Même s’il faut parfois prévoir deux ou trois passages pour obtenir une finition parfaite, le robot parvient à venir à bout d’une herbe plus dense ou plus haute sans difficulté majeure.

Cette efficacité s’explique notamment par son système de coupe à double disque et sa largeur de coupe de 40 cm, bien supérieure à la moyenne du marché. Le robot adapte également automatiquement la vitesse de rotation de ses lames à la hauteur de l’herbe afin d’optimiser à la fois la qualité de coupe et la consommation d’énergie.

Pour autant, Mammotion conserve le principe des petites lames pivotantes de type rasoir, devenu la norme sur les robots tondeuses. Cette technologie offre une coupe plus douce pour le gazon que les lames rigides des tondeuses traditionnelles. La pelouse est ainsi moins agressée et l’écosystème qui s’y développe (insectes, microfaune…) est davantage préservé.

Cette approche a toutefois une contrepartie. Comme la plupart des robots tondeuses équipés de ce type de lames, le Luba 3 AWD ne broie pas efficacement les feuilles mortes. Lors de nos essais, des feuilles de bambou présentes sur la pelouse étaient encore visibles après son passage. Mais cela a été le cas avec tous les robots tondeuses que nous avons testés.

💇‍♂️ Bordures

C’est un domaine qui progresse rapidement. Alors que la plupart des robots tondeuses peinaient encore récemment à gérer les bordures, la génération 2026 apporte de nombreuses améliorations.

Dès la phase de cartographie automatique, le Luba 3 AWD se montre plus audacieux que nombre de ses concurrents. Il chevauche spontanément les allées et s’approche très près des murs (d’où l’utilité des pare-chocs latéraux).

Comme sur le Segway Navimow i208 LiDAR, il est également possible d’ajuster les limites du terrain dans l’application afin d’inciter le robot à se rapprocher encore davantage des bordures. Cette fonction s’avère efficace, même si une grande partie des contours est déjà correctement traitée dès le premier passage.

L’utilisateur peut aussi intervenir manuellement grâce au joystick intégré à l’application pour reprendre ponctuellement certaines zones insuffisamment tondues.

Bien sûr, nous ne sommes pas encore face à une solution parfaite. Quelques finitions au rotofil restent nécessaires, mais les surfaces concernées se réduisent d’année en année.

📱 Application

Du côté de l’application mobile, rien de particulier à signaler : l’interface est claire, bien organisée et suffisamment intuitive pour être prise en main rapidement.

On y retrouve l’ensemble des fonctionnalités attendues sur un robot tondeuse haut de gamme. Il est notamment possible de créer plusieurs zones de tonte (jusqu’à 30), de programmer des horaires de fonctionnement ou encore de définir des passages permettant au robot de circuler automatiquement d’une zone à l’autre.

Parmi les détails appréciables, l’application affiche les dimensions en mètres lors de la création des clôtures virtuelles et des zones interdites. Cela facilite grandement le paramétrage et permet de définir des limites cohérentes avec la réalité du terrain, sans avoir à procéder par approximations.

Les réglages proposés sont assez nombreux et l’utilisateur peut ajuster la hauteur de coupe, choisir le schéma de tonte (en bandes parallèles ou en grille), régler la sensibilité de détection des obstacles, modifier la vitesse de déplacement du robot… Autant de paramètres qui permettent d’adapter précisément le comportement du Luba 3 AWD à son terrain et à ses préférences.

Dans les faits, ces réglages ne sont effectués qu’au début de l’utilisation. Une fois la configuration optimale trouvée, le robot fonctionne de manière autonome et ne nécessite que très peu d’interventions.

🔋 Autonomie

L’autonomie n’est pas vraiment un enjeu car lorsqu’il est à court de courant il retourne à sa base et peut repartir seul finir le travail. De plus selon les réglages que vous allez effectuer la tondeuse ira plus ou moins vite ce qui influencera l’autonomie.

Les chiffres annoncés par le fabricant de 500 m² par heure et de 175 minutes de tonte par charge sont tout à fait réalistes.

8,5/10 Mammotion Luba 3 AWD Le meilleur pour les terrains accidentés A partir de 1799€ On aime Qualité de fabrication

Qualité de fabrication Simplicité de mise en œuvre

Simplicité de mise en œuvre Tonte efficace même sur terrain accidenté

Tonte efficace même sur terrain accidenté Gère des hauteurs de pelouse au-delà de 10 cm

Gère des hauteurs de pelouse au-delà de 10 cm Gestion convaincante des bordures

Gestion convaincante des bordures Cartographie automatique fiable

Cartographie automatique fiable Application simple à utiliser On n’aime pas Pas d’écran sur la tondeuse

Pas d’écran sur la tondeuse Drop & Mow ne fonctionne pas depuis la tondeuse

Drop & Mow ne fonctionne pas depuis la tondeuse Le prix élevé (mais cohérent) Verdict : Avec son design inspiré de la Formule 1 et ses finitions exemplaires, le Luba 3 AWD fait forte impression. Mais au-delà de son apparence, il tient ses promesses grâce à sa transmission intégrale, sa capacité à affronter les terrains difficiles et sa rapidité de tonte. Si vous possédez un grand jardin accidenté, c’est l’un des meilleurs choix du moment. Son seul véritable défaut reste son prix, élevé mais logique au regard de ses performances.

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