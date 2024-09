Test Nothing Phone 2a Plus : le milieu de gamme incontournable de la rentrée ?

Le smartphone milieu de gamme de Nothing revient dans une version plus puissante et un peu mieux équipée, baptisée Nothing Phone 2a Plus. Cela suffit-il à en faire l’un des best-sellers de cette fin d’année ? Notre avis

Après un milieu de gamme très réussi, lancé il y a quelques mois seulement sous le nom de Nothing Phone 2a, la jeune marque de Carl Pei veut peaufiner sa copie avec une nouvelle version améliorée. Le Nothing Phone 2a Plus, dévoilé cet été en Chine, débarque en Europe et donc en France, pour tenter de s’imposer parmi les nouveautés de rentrée.

Nothing Phone 2a Plus / Stéphanie Molinier – Tom’s guide

Les quelques changements de cette version Plus suffiront-ils à inciter les fans à troquer leur 2a contre un 2a Plus ? Et sont-ils suffisamment significatifs pour détourner les consommateurs d’autres marques concurrentes ? Nous avons testé quelques jours ce nouveau smartphone pour répondre à ces interrogations. Voici notre avis et les résultats de notre évaluation.

Nothing Phone 2a Plus / Stéphanie Molinier – Tom’s guide

Quels sont le prix et la disponibilité du Nothing Phone 2a Plus ?

Le Nothing Phone 2a Plus est en précommande sur le site du constructeur depuis le vendredi 6 septembre pour une livraison rapide, avant la mi-septembre. Il est également possible de faire l’acquisition du smartphone chez les partenaires suivants : Fnac, Boulanger, LDLC ou encore Amazon ainsi que chez les opérateurs Bouygues Telecom et Free.

Nothing Phone 2a Plus, le packaging / Stéphanie Molinier – Tom’s guide

Son prix est en augmentation de 50 euros par rapport au Phone 2a lancé en mars dernier (à mémoire équivalente), mais l’appareil n’est disponible qu’en 256 Go, ce qui signifie une augmentation de 100 euros au niveau de prix de démarrage. Et même plus, puisque le prix du 2a a baissé :

Nothing Phone 2a Plus 12 Go / 256 Go : 449 euros

Le 2a Plus est décliné en noir (une teinte essentiellement disponible sur le site de la marque) et aussi dans une nouvelle couleur grise. Comme c’est le cas chez la plupart des constructeurs désormais, on ne trouve que le câble de charge et transfert USB-C/ USB-C dans la boîte.

Nothing Phone 2a Plus / Stéphanie Molinier – Tom’s guide

Il faudra faire l’acquisition d’un chargeur compatible avec la charge rapide 50 W de Nothing (Norme Power Delivery D3.0) pour profiter au mieux de cette nouvelle caractéristique. Nothing ne proposant sur son site qu’un chargeur 45 W à 35 euros, espérons qu’un nouveau modèle fera son apparition plus tard. En attendant, en l’absence d’une offre promotionnelle de lancement, Nothing propose pour tout achat du 2a Plus des réductions substantielles sur ses accessoires, écouteurs et montres Dans ce cadre, le prix du chargeur passe à 21 euros.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Phone 2a Plus ?

Le Phone 2a Plus conserve le design du 2a, mais avec un revêtement légèrement retravaillé. Le plus grand changement porte sur le processeur Mediatek du smartphone qui passe à une version supérieure et au capteur frontale qui est désormais de 50 Mpx.

Écran : 6,7 pouces flexible Amoled FHD+ (1084 x 2412 p.), 394 ppp, 120 Hz

: 6,7 pouces flexible Amoled FHD+ (1084 x 2412 p.), 394 ppp, 120 Hz Processeur : Mediatek Dimensity 7350 Pro 5G

: Mediatek Dimensity 7350 Pro 5G Batterie : 5000 mAh

: 5000 mAh Charge : 50 W (filaire), 56 min, charge partagée 5W

: 50 W (filaire), 56 min, charge partagée 5W Dimensions : 76,3 x 161,7 x 8,5 mm

: 76,3 x 161,7 x 8,5 mm Poids : 190 grammes

: 190 grammes Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G Mémoire : 12 Go / 256 Go

: 12 Go / 256 Go Grand-angle : f/1.88, capteur 1/1.57 de 50 Mpx, OIS & EIS, AF, 4K, champ de vision de 84.5°

: f/1.88, capteur 1/1.57 de 50 Mpx, OIS & EIS, AF, 4K, champ de vision de 84.5° Ultra grand-angle : f/2.2, capteur 1/2.76 de 50 Mpx, champ de vision de 114°

: f/2.2, capteur 1/2.76 de 50 Mpx, champ de vision de 114° Caméra frontale : f/2.2, capteur 1/2.74 de 50 Mpx, champ de vision de 81.2°, 4K

: f/2.2, capteur 1/2.74 de 50 Mpx, champ de vision de 81.2°, 4K Résistance : IP54, Corning Gorilla Glass 5

: IP54, Corning Gorilla Glass 5 Audio : 2 micros HD, 2 HP stéréo

: 2 micros HD, 2 HP stéréo Sécurité : lecteur d’empreintes sous l’écran, reconnaissance faciale

: lecteur d’empreintes sous l’écran, reconnaissance faciale Système : Android 14 + Nothing OS 2.6

: Android 14 + Nothing OS 2.6 Mises à jour : 3 ans pour l’OS, 4 ans pour la sécurité

Nothing Phone 2a Plus / Stéphanie Molinier – Tom’s guide

En termes de mises à jour, Nothing fait plutôt figure de bon élève avec 3 ans de mises à jour de l’OS, mais reste très en-dessous de ses concurrents Samsung et Google qui sont passés à 7 ans de mises à jour depuis déjà un certain temps.

Un design quasi inchangé, toujours aussi original

Comme ses prédécesseurs avant lui, le Nothing Phone 2a Plus écope du design tout en transparence de la marque, étendue jusqu’au câble USB-C fourni. La ressemblance avec le 2a, qui pousse l’originalité un peu loin avec un module photo imposant et centré, est frappante. Seule la finition métallique, qui plus est sur la nouvelle couleur grise, permet de les distinguer. Elle renforce le style recherché du mobile apportant un complément futuriste à l’interface Glyph qui illumine le dos lors de l’arrivée d’une notification par exemple, mais il s’agit bien entendu d’une simple finition. Le boîtier est majoritairement en plastique (hors dalle en verre). C’est ce qui le distingue des modèles haut de gamme de Nothing, le Phone (2) qui a déjà plus d’un an et le futur Phone(3) qui sera lancé en 2025.

Nothing Phone 2a Plus / Stéphanie Molinier – Tom’s guide

On retrouve sur le Phone 2a Plus les tranches plates, qui apparaissent comme affinées grâce à la plaque transparente qui recouvre le dos et réduit la protubérance du bloc photo. Grâce à ce bloc centré, l’appareil repose bien à plat quand on le pose sur une table. En façade, rien ne change. On retrouve l’écran plat Amoled, cerclé de fines bordures, sauf au niveau du menton, un peu plus épais. La caméra frontale, inscrite dans un poinçon est, elle aussi, centrée.

Nothing Phone 2a Plus / Stéphanie Molinier – Tom’s guide

Très agréable en main, le Phone 2a Plus conserve son grand écran de 6,7 pouces pour un poids relativement contenu de 190 grammes. L’appareil ne devrait pas trop déformer vos poches. Avec ses composants visibles par transparence, le Phone 2a Plus conserve la marque de fabrique de son concepteur, mais aussi le design un peu clivant du 2a avec les deux caméras principales inscrites dans un cercle, tels deux yeux de robot. Les non amateurs de tech ne seront peut-être pas sensible à son charme.

Nothing Phone 2a Plus / Stéphanie Molinier – Tom’s guide

Du côté de l’interface, on trouve Nothing OS dans sa version 2.6, à base de Widgets et de Glyph, en surcouche d’Android 14. Quelques nouveaux Widgets sont proposés : Date (système d’alertes lors de renndez-vous), Titres de la communauté (des infos sur les produits Nothing) et très récemment Podomètre.

Nothing Phone 2a Plus / Stéphanie Molinier – Tom’s guide

L’utilisateur accède par ailleurs à Actualité (un flux de news quotidiennes lues oralement en anglais) et à ChatGPT qui avaient été récemment ajoutés. Le Widget Météo est pour sa part tout aussi détaillé que celui, récent, de Google. L’interface assez particulière de Nothing, peu colorée, mis à part quelques touches de rouge, est très réussie, mais ne plaira pas à tous les publics. Un peu déroutante au début, elle nécessite une petite phase de rodage. Rien de bien méchant toutefois.

En haut à droite, Widget ChatGPT Image créée avec ChatGPT, version gratuite

Enfin, en termes de résistance, le Nothing 2a Plus reste IP54. On aurait aimé que le niveau d’étanchéité soit plus important à la faveur de cette nouvelle édition. L’écran protégé par un film est en verre Gorilla Glass 5 antirayure.

Le processeur Mediatek gagne en puissance

C’est le changement majeur apporté par le Phone 2a Plus, le Plus indiquant de meilleures performances en général. Un processeur de dernière génération apporte plus de puissance, mais a également un impact sur l’autonomie ou la photo. Le Mediatek Dimensity 7200 Pro laisse donc la place au Dimensity 7350 Pro. Il s’agit encore une fois d’une appellation Pro, qui signifie que le processeur a été customisé pour le Phone 2a Plus. Composé de 8 cœurs dont 2 atteignant 3 GHz (contre 2,8 GHz pour le 2a) , ce processeur TSMC est gravé en 4 nm Gen 2 et pour la partie graphique c’est un ARM-Mali-G610 MC4 qui est à la manœuvre, annoncé comme 30% plus rapide que sur le 2a.

GeekBench 6 PCMark 3DMark

Cette puissance supplémentaire est censée combler les gamers. Nothing met par ailleurs à leur destination 12 Go de RAM et jusqu’à 8 Go de RAM virtuelle grâce à RAM Booster. Un mode jeu amélioré est de la partie avec pour objectif de réduire au maximum les interactions qui pourraient distraire l’utilisateur d’une partie de gaming endiablée (appels entrants affichés dans un pop-up, blocage des notifications, accès rapide au tableau de bord jeux pendant une partie, etc).

Nothing Phone 2a Plus / Stéphanie Molinier – Tom’s guide

En pratique, la navigation est agréablement fluide, le smartphone en a sous le pied pour à peu près tout gérer rapidement. Pour le jeu, on a pas l’impression d’un véritable bond en avant. D’ailleurs, les benchmarks ne montrent pas une grosse progression, sauf peut-être sur la partie GPU de Geekbench 6 qui passe de 3300 à 3700 (Vulkan). Il est quoiqu’il en soit tout à fait possible de jouer assez confortablement avec ce smartphone milieu de gamme, qui ne chauffe pas outre mesure. La bonne nouvelle est que malgré ce petit regain de puissance, l’autonomie reste très satisfaisante comme on le verra plus loin et c’est tout ce qui compte.

Sans surprise, un affichage très satisfaisant

Du côté de l’affichage, on reste sur une large dalle Amoled de 6,7 pouces qui autorise une haute résolution de 394 points par pouce. Rafraîchie de façon dynamique, elle monte jusqu’à 120 Hz pour des images bien fluides. Les performances relevées avec notre sonde montrent peu d’écart avec celles du Phone 2a.

Nothing Phone 2a Plus / Stéphanie Molinier – Tom’s guide

La luminosité maximale est de 690 cd/m². En mode automatique, elle dépasse 1000 cd/m² sous une source lumineuse, pas mieux sur des fichiers HDR. C’est très correct pour un milieu de gamme, d’ailleurs le Galaxy A55 de Samsung ne fait guère mieux. en revanche le Redmi Note 13 Pro+ de Xiaomi a un écran vraiment plus lumineux, aux alentours de 1500 cd/m². Avec un Phone 2a Plus à 449 euros, la différence de prix entre le smartphone de Nothing et ceux de ses concurrents directs tend à diminuer drastiquement. Nothing aurait peut-être pu faire un effort dans ce domaine.

Nothing Phone 2a Plus / Stéphanie Molinier – Tom’s guide

Au niveau de la fidélité des couleurs, Nothing fait toujours aussi bien avec dans le mode par défaut “Actif”, un Delta E autour de 3 et une température des couleurs, presque parfaite de 6400 K. En passant en mode “Normale”, le Delta E baisse encore (2,18), mais la température des couleurs est un chouïa trop chaude (6250 K). On peur régler cette température à l’aide d’un curseur, mais le calibrage par défaut est suffisamment satisfaisant pour ne pas en changer.

Photo : des progrès peu perceptibles

Inutile de chercher des changements matériels du côté de l’appareil photo principal, il n’y en a pas. Il reste composé d’un grand-angle et d’un ultra grand-angle associés à des capteurs de 50 Mpx. Fort heureusement, les clichés sont globalement de bonne facture, avec des résultats parfois très bons en basses lumières avec le grand-angle.

Grand-angle

Ultra grand-angle x2

Grand-angle

Ultra grand-angle x2

Grand-angle

Le zoom x2 livre des agrandissements corrects, mais il vaut mieux éviter le zoom numérique jusqu’à x10, assez peu performant. L’ultra grand-angle est un peu à la peine en basses lumières et les effets de déformation ne sont pas corrigés.

Ultra grand-angle

Grand-angle

Grand-angle, mode portrait

Le mode portrait offre des photos toujours aussi réussies, pour peu que la lumière soit suffisante, sous peine de risquer le flou.

Caméra selfie, mode portrait

La caméra selfie passe à 50 Mpx et offre d’assez belles images, sans que le gain de précision soit spectaculaire depuis le 2a et ses 32 Mpx. La nouvelle caméra permet de filmer en 4K à raison de 30 images par seconde.

L’autonomie reste correcte, sans plus

Aux tests PCmark, avec l’écran réglé à 200 cd/m², le Nothing Phone 2a Plus et sa batterie de 5000 mAh accuse une baisse d’autonomie très limitée, ce qui tend à montrer que le regain de puissance du processeur ne l’a pas trop impactée. En mode par défaut, avec un rafraîchissement d’écran jusqu’à 120 Hz, nous avons relevé un temps de 13h30. En basculant sur du 60 Hz, ce temps passe à 15h23, ce qui est très proche de celui mesuré avec le 2a. Ce sont des résultats assez corrects qui tendent à monter que l’appareil passera sans trop de souci le cap de la journée. En streaming vidéo sur réseau Wi-Fi, le Phone 2a Plus rend l’âme au bout de 13h30 environ, ce qui reste honnête sans plus. Les smartphones de Samsung et Xiaomi faisaient mieux dans ce test, mais moins bien aux tests PCMark.

Nothing Phone 2a Plus / Stéphanie Molinier – Tom’s guide

La charge rapide passe de 45 W à 50 W, ce qui ne fait pas sur le papier une grande différence. En l’absence de chargeur 50 W, nous avons obtenu avec un chargeur compatible 45 W, des résultats proche 2a : nous avons récupéré plus de 60 % en 30 mn et il nous a fallu plus d’une heure pour t’atteindre les 100%. Avec un chargeur 50 W, Nothing annonce une rapidité 10% supérieure à celle du 2a, soit 20 minutes pour atteindre 50 % de charge.

