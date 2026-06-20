Test Roborock RockNeo Q105 : des qualités indéniables, mais certains aspects demeurent en retrait

Roborock se lance dans les robots tondeuses, enfin ! Après des annonces à l’IFA, le célèbre constructeur d’aspirateurs robots investit le jardin, avec plusieurs modèles. Nous avons testé le plus accessible.

7/10 Roborock RockNeo Q105 Voir le verdict Installation rapide malgré l'antenne

Plateau flottant efficace

Certifié IPX6

Application simple et intuitive

Navigation précise Hauteur de coupe réglable uniquement sur l'appareil

Évitement d'obstacles parfois trop prudent

Toujours une antenne RTK en 2026

Pas de cartographie automatique

Surtout connus pour ses aspirateurs robots, Roborock décide de sortir le bout de son nez dans le jardin, avec une gamme complète de robots tondeuses. Le constructeur sort trois modèles pensés pour toutes les configurations de jardins. Le RockNeo Q105, issu de la série Q1, que nous avons testé convient aux surfaces jusqu’à 500 m² et représente le modèle d’entrée de gamme de cette première offensive. Pas de câble périphérique à enterrer, une navigation pilotée par IA et une fonction de protection de la faune nocturne. Ambitieux sur le papier, mais qu’en est-il en pratique ? Nous l’avons testé, voici notre verdict.

Le RockNeo Q105 au travail, après plusieurs passages. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Guide

💰 Quel est le prix du RockNeo Q105 ?

Le Roborock RockNeo Q105 a été mis à prix par le constructeur au tarif de 799€. Les différences avec le Q110 sont minimes, elles portent simplement sur la superficie maximale de tonte et donc essentiellement sur la capacité de la batterie.

Vous ne pourrez pas acquérir le RockNeo Q105 sur Amazon ni même sur le site du fabricant, en effet il n’est disponible que sur un nombre restreints de sites et dans des magasins spécialisés.

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⚙️ Roborock RockNeo Q105 : les caractéristiques

Le RockNeo Q105 adopte des caractéristiques assez classiques, comme une largeur de coupe de 22 cm, ou une hauteur de coupe réglable de 20 à 60 mm. Voici l’ensemble de ses spécifications :

Surface de tonte recommandée : jusqu’à 500 m²

jusqu’à 500 m² Dimensions : 625 x 420 x 270 mm

625 x 420 x 270 mm Poids net : 12,23 kg

12,23 kg Système de localisation : RTK-GNSS + VSLAM

RTK-GNSS + VSLAM Système de détection d’objets : double caméra stéréo + IA Sentisphere

double caméra stéréo + IA Sentisphere Roues motrices : 2 roues arrière

2 roues arrière Niveau de protection : IPX6

IPX6 Capacité de pente maximale : 45 % (24°)

45 % (24°) Cartographie automatique : non

non Recharge automatique : oui

oui Gestion multizone : oui

oui Temps de charge : 95 min

95 min Autonomie de tonte : jusqu’à 100 min

jusqu’à 100 min Vitesse de tonte : 65 m²/h

65 m²/h Hauteur de coupe : 20 à 60 mm

20 à 60 mm Largeur de coupe : 22 cm

22 cm Disque de coupe : 1 disque, 3 lames

1 disque, 3 lames Alarme de levage : oui

oui Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi (2,4 et 5 GHz), 4G en option

Bluetooth, Wi-Fi (2,4 et 5 GHz), 4G en option Mises à jour OTA : oui

🛠️ Design et conception : un pari réussi

Le RockNeo Q105 affiche une silhouette compacte et soignée, dans la lignée esthétique que Roborock applique à ses robots aspirateurs. Des lignes épurées, une coque en plastique robuste et une finition mate résistante aux rayures. L’ensemble inspire confiance. Le robot pèse 12,2 kg, ce qui lui confère une bonne stabilité sur tout type de terrain, sans pour autant le rendre difficile à manipuler.

Le RockNeo Q105 dans sa station. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Guide

À l’avant se concentre toute la technologie. On y retrouve un système de double caméra stéréo associé à une IA embarquée pour la détection d’obstacles, plus une antenne RTK positionnée en hauteur pour capter le signal GPS avec précision. Cette antenne, à installer à poste fixe dans le jardin, est l’un des rares éléments à mettre en place avant le premier démarrage.

Il est assez étonnant de devoir installer une antenne RTK en 2026 alors que nombreux modèles ont réussi à s’affranchir de cette contrainte. Cela impose d’être dans un environnement relativement dégagé pour que cela fonctionne correctement.

La station ne propose pas de capot intégré. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Guide

Au final, l’installation de l’antenne ne nous a demandé que quelques minutes et aucun câblage enterré n’est nécessaire. C’est d’ailleurs l’un des atouts majeurs de ce robot, exit le câble périphérique, bête noire des robots tondeuses d’ancienne génération. Pour plus d’infos, vous pouvez consulter notre guide sur les meilleures technologies de robots tondeuses, qui fait le tour de la question.

Le rotor et les lames du RockNeo Q105. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Guide

Le dessous révèle un plateau de coupe flottant et auto-régulé, capable de s’adapter aux irrégularités du sol. La hauteur de coupe, réglable de 20 à 60 mm, s’ajuste mécaniquement sur l’appareil. En revanche, qui dit réglage mécanique, dit impossible de régler la hauteur de coupe sur l’application, encore un point qui manque de praticité.

Le réglage de la hauteur de coupe se fait via la molette physique. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Guide

🌿 De belles performances de tonte

Sur une pelouse régulière et en bon état, le RockNeo Q105 convainc vraiment. Sa navigation systématique en lignes parallèles, héritée du savoir-faire de Roborock en cartographie, produit un résultat homogène et plaisant à regarder. Les brins coupés sont hachés fins et laissés sur place comme fertilisant naturel, ce qui évite tout ramassage et permet également d’apporter une dose d’azote dont votre gazon a besoin pour lutter contre les mauvaises herbes.

Le RockNeo Q105 après son premier passage. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Guide

La largeur de coupe de 22 cm reste dans la moyenne du segment, mais la précision des trajectoires compense ce gabarit modeste. Le robot perd peu de temps à revenir sur des zones déjà traitées et couvre efficacement ses 500 m² théoriques.

Nous l’avons mis à rude épreuve, avec une herbe de 15 centimètres de hauteur environ. Il s’est très bien débrouillé pour assurer une tonte de qualité, en plusieurs étapes toutefois. En effet, il fallait d’abord dégrossir, avant d’affiner la coupe. Sans compter que si l’herbe est vraiment trop haute, le robot n’y va pas, car il la confond avec un obstacle.

Le RockNeo Q105 se montre efficace. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Guide

L’évitement d’obstacles est du coup assez fiable grâce à la vision stéréo couplée à l’IA, capable d’identifier en temps réel des jouets, outils ou mobilier de jardin. Il faut toutefois noter que le robot se montre parfois trop prudent, maintenant un rayon de sécurité généreux autour de certains objets au point de laisser des zones non tondues assez larges.

Les mises à jour logicielles successives depuis la sortie ont commencé à affiner ce comportement, ce qui laisse espérer une amélioration continue. Pour avoir un point de comparaison sur la gestion des obstacles, notre test du Segway Navimow i208 LiDAR illustre bien ce que font les meilleurs modèles du segment sur ce critère précis.

Les performances de tonte peuvent être réglées en mode “standard” ou “efficace”. Ne pas s’y méprendre toutefois, le mode “efficace” veut dire “rapide” ici, pas “précis”. L’angle de tonte peut être sélectionné également, mais le mode dit “optimal” par défaut est idéal.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Guide

Le niveau sonore d’environ 59 dB est tout à fait acceptable. Le robot est audible mais loin d’être gênant si vous êtes installé sur votre terrasse à proximité.

📱 Application et fonctionnalités

On a la possibilité de créer une carte aisément, mais pas en mode automatique, ce qui ne facilite pas vraiment la tâche. Il faut faire le tour de la zone avec le robot, ça peut être long selon la superficie de votre terrain. Nous testons les robots sur une petite zone, avant de les envoyer dans le “grand bain”.

La cartographie se fait assez rapidement. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Guide

Si l’application est simple d’utilisation, elle est également simple de conception, avec des fonctionnalités assez réduites. On y retrouve le carnet d’entretien de l’appareil, avec les heures d’utilisation, l’état de la batterie, et des recommandations pour changer les pièces, ici, les lames uniquement.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Guide © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Guide © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Guide

Le robot est également doté d’un détecteur de pluie, il s’arrête et se reconnecte à sa base automatiquement lorsque de l’eau est détectée. On peut ensuite choisir s’il reprend la tonte juste après la pluie, 3 heures ou 8 heures après.

Il peut également régler la sensibilité pour l’évitement des obstacles dans le passage, ainsi que sur les limites. Autrement dit, ne laissez pas traîner le ballon de basket à 10 centimètres du bord de la pelouse, le RockNeo Q105 voit large pour les limites.

🔋 Une autonomie correcte

La batterie de 4 Ah offre une autonomie annoncée de 100 minutes de tonte effective, ce qui correspond à nos observations. On peut tondre un peu plus d’une heure et demie avec l’appareil. Pour 500 m², c’est suffisant pour couvrir l’ensemble de la surface en une ou deux sessions selon la densité de passages nécessaires. Le temps de recharge à 100% est d’environ 95 minutes, soit à peine plus d’une heure et demie pour retrouver un robot parfaitement opérationnel.

Après une grosse heure et demie de travail, il rentre à sa station. © Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Guide

Le retour automatique à la base de charge fonctionne de façon fiable, aussi bien à la fin d’une session planifiée qu’en cas de batterie basse ou de pluie détectée. La station de charge est sobre et compacte, sans fioritures.

⚖️ Roborock RockNeo Q105 : notre verdict