Test Sony Bravia 8 : une TV OLED d’entrée de gamme, qui offre une image et un son de qualité

7,5/10 Sony Bravia 8 2475€ Voir le verdict Excellente qualité d'affichage

Bonne qualité audio

Sony Pictures Core

Google TV

2 télécommandes, dont une à batterie et rétro éclairée

Pieds à 4 positions Prix toujours un peu trop élevé

Technologie OLED d'entrée de gamme

Dalle brillante

Seuls 2 HDMI 2.1, dont un partagé avec eARC

Pas de mode 144 Hz

Risque de marquage des pixels

Il y a quelques mois, des rumeurs laissaient penser que Sony allait abandonner l’OLED pour se concentrer exclusivement sur la production de TV LCD mini LED. En fait, la stratégie du constructeur pour 2024 était légèrement différente. En effet, le constructeur propose toujours plusieurs TV OLED, dont cette Bravia 8 qui fait partie de l’offre de 2024.

Mais, pour que son prix soit plus abordable, celle-ci n’exploite pas la dernière technologie de LG (Meta 2.0) ou de Samsung (QD-OLED de troisième génération). De fait, elle ne constitue donc plus le haut de gamme de l’offre TV de Sony. Ce rôle revient désormais à la Bravia 9, qui exploite la technologie LCD mini LED, et dont les performances sont supérieures – en termes de luminosité maximale notamment – à la technologie OLED (qui conserve toutefois un avantage certain pour le taux de contraste grâce à un noir parfait).

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quelles sont les caractéristiques techniques de la Sony Bravia 8 ?

La Sony Bravia 8 porte la référence K-65XR80. Elle exploite la dalle OLED EX de LG, une version améliorée de celle de la TV OLED Sony d’entrée de gamme de 2023, la Bravia XR-65A80L, que l’on trouve encore en boutique en ligne du constructeur, pour 2190 €. La nouvelle TV OLED haut de gamme de Sony n’est donc qu’une mise à jour – avec une dalle un peu plus lumineuse – du modèle OLED d’entrée de gamme de l’année dernière.

Est ce dramatique ? Pas vraiment, comme nous le verrons dans la section qui aborde la qualité d’affichage. Le but de Sony est principalement de la faire baisser la facture, tout en délivrant des images parfaitement adaptée au visionnage de films et de séries.

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le constructeur a donc abandonné la dalle QD-OLED de deuxième génération (conçue par Samsung), qui équipait l’année dernière la Bravia XR-A95L. Car si celle-ci constituait alors l’offre haut de gamme OLED de Sony, son prix pouvait s’avérer assez dissuasif pour de nombreux utilisateurs. D’ailleurs, ce modèle est toujours au catalogue du constructeur et on la trouve encore en vente à 3490 € (pour la version de 65 pouces).

Technologie : OLED EX (LG WOLED)

Type de rétro éclairage : –

Processeur : XR Processor

Fréquence maximale : 120 Hz (Freesync Premium Pro)

Compatibilité HDR : HDR10, Dolby Vision

Nombre de tuners numériques : 1

Connectique : 2 HDMI 2.1 (4K @ 120 / 144 Hz, ALLM, VRR), 2 HDMI 2.0, 2 USB A, Ethernet, sortie numérique optique

Sans fil : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

Son : 2.1, 50 W

Consommation électrique : 83 W (438 W maxi)

Système d’exploitation : Google TV

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quel est le prix de la Sony Bravia 8 ?

La Bravia 8 est disponible en trois tailles, qui sont vendues aux prix suivants sur le site du constructeur et dans les différentes boutiques :

55 pouces : 1999 €

65 pouces : 2499 € (soit 300 € de plus que la Bravia XR-65A80L de l’année dernière).

77 pouces : 3799 €

Signalons que l’offre OLED du constructeur, telle qu’on peut la voir sur son site, est quelque peu confusante, car les TV QD-OLED de 2022 (série K) et de 2023 (série L) y sont toujours présentes, aux côtés de la Bravia 8.

Au final, la Bravia 8 s’avère donc nettement moins onéreuse que la Bravia XR-65A95L de l’année dernière (3490 € rappelons le). Mais, avec la dernière dalle LG OLED EX, son prix est également légèrement supérieur à celui de la Bravia XR-65A80L (2190 €). Le problème, pour Sony, c’est que ses concurrentes directes sont actuellement proposées à des prix très agressifs !

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En effet, on peut citer la LG OLED65C4, qui est dotée d’une dalle équivalente. Or, le modèle de LG est vendu 2190 €, moins 400 € chez Boulanger ou Fnac, si on est abonné à leur programme de fidélité (Club+ Infinity et adhérent carte Fnac). Au final, il est donc possible d’acquérir la LG OLED65C4 pour seulement 1790 € !

Et – si on recherche une TV un plus haut de gamme – on peut mettre en avant la LG OLED65G4, qui exploite la dernière dalle LG (avec technologie MLA de 2è génération). Celle-ci est proposée à 2790 €, moins 400 € (même condition que pour la OLED65C4), soit 2390 € (de plus, certaines offres comprennent le pied optionnel de ce modèle).

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Autre modèle haut de gamme particulièrement intéressant, la Samsung TQ65S95D est vendue 2990 € (en 65 pouces), moins 400 € (grâce à une offre de remboursement du constructeur valable jusqu’au 17 novembre). Le prix final est donc ramené à seulement 2590 €.

On voit donc que la différence de prix entre la TV Sony et ses deux principales concurrentes de LG (OLED65G4) et Samsung, qui exploitent des dalles nettement plus évoluées, n’est pas très importante, ce qui ne joue pas vraiment en faveur de la Bravia 8.

Un design toujours aussi sophistiqué et pratique

La Sony Bravia 8 mesure 144 x 85,5, pour un poids de 23,2 kg. D’autre part, son épaisseur est de 3,7 cm. C’est une nette amélioration par rapport à la Bravia XR-65A80L (5,3 cm). Toutefois, elle demeure un peu moins fine que ses concurrentes : 2,4 cm pour la LG OLED65G4 ou 1,1 cm pour la Samsung TQ65S95D (il faut rappeler que tous les connecteurs de cette dernière sont placés sur un boîtier, appelé One Connect).

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Avec ses pieds, la TV nécessite occupe 25 cm en profondeur, soit 8 cm de moins que la Bravia XR-65A80L. Et, comme souvent sur les TV de Sony, ces derniers peuvent être fixés de quatre façons :

En position haute ou basse. Dans ce cas, le bord inférieur de la TV est situé à environ 4,4 cm du meuble, ou à 10 cm, pour qu’une barre de son ne masque pas le bas de l’image.

Aux extrémités de la dalle, ou dans une position plus centrale. Ce deuxième cas permet de poser la TV sur un meuble pas très large. En effet, l’espace entre les pieds passe alors de 124 cm à seulement 59 cm.

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, on constate une petite modification de leur design. En effet, si la forme des pieds de la Bravia XR-65A80L, très carrée, pouvait rendre l’installation d’une barre de son quelque peu délicate (surtout lorsque les pieds étaient installés en position centrale), ceux de la Bravia 8, plus plats, facilitent la placement d’un tel système audio devant la TV.

Pour le reste, les bords de l’écran sont particulièrement fins, avec un cadre en aluminium brossé du plus bel effet.

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Sony Bravia XR-65A80L – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La connectique de la Bravia 8 est des plus traditionnelles. Ainsi, on trouve quatre ports HDMI, dont seulement deux sont au standard HDMI 2.1. C’est dommage, car les dernières TV LG et Samsung intègrent désormais 4 connecteurs HDMI 2.1. C’est d’autant plus regrettable qu’un de ces deux connecteurs HDMI 2.1 est celui qui devra être utilisé si on désire raccorder une barre de son eARC à la TV.

Rappelons que ces connecteurs HDMI 2.1 supportent toutes les technologies nécessaires à l’exploitation des dernières consoles de jeu et des PC performants : affichage 4K en 120 Hz, avec les technologies VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode).

Enfin, les utilisateurs qui possèdent un gros PC de compétition pourront regretter l’absence du mode 144 Hz, alors que la plupart des autres constructeurs, comme LG, Samsung ou TCL, proposent désormais cette option.

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un superbe affichage, qui pêche juste par sa luminosité limitée

La Sony Bravia 8 exploite la version 2024 de la dalle OLED EX de LG (appelée OLED EVO chez LG), qui s’avère un peu plus lumineuse que celle de l’année dernière, utilisée par exemple sur la Bravia XR-65A80L. Résultat, on bénéficie d’une excellente qualité d’affichage, grâce – bien sur comme sur toutes les dalles OLED – à des noirs parfaits, puisque – rappelons le – chaque pixel n’émet sa propre lumière que lorsqu’il est parcouru par un courant électrique. Dans le cas contraire, absolument aucune lumière n’est produite, ce qui permet d’obtenir un taux de contraste quasiment infini.

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Dans un environnement peu éclairé, voire – idéalement – plongé dans l’obscurité, la TV offre donc excellent un niveau de précision lors des scènes des films ou des séries qui se déroulent la nuit ou dans des endroits très peu éclairés. Et, comme les couleurs affichées sont particulièrement éclatantes, on comprend pourquoi la technologie OLED demeure celle qu’il faut privilégier si on est cinéphile.

Et pour que la qualité d’affichage soit optimale lorsqu’on regarde des films ou des séries sur Netflix ou sur le Sony Pictures Core, deux profils spécifiques à ces services de VOD sont disponibles dans les paramètres de la TV (d’autres modes sont bien sur également proposé, par exemple pour jouer ou regarder des photos). De plus, la Bravia 8 a l’avantage d’être compatible avec les deux principaux standards HDR, HDR10 et Dolby Vision (rappelons que les TV concurrentes proposées par Samsung sont dans l’incapacité de gérer les programmes diffusés en Dolby Vision).

Sony Bravia 8 (65XR80) € Sony Bravia 8 (65XR80) 2475€

Fnac 2475€

Darty 2490€

Boulanger 2490€

Cdiscount 2,621.11€

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un autre avantage de la technologie OLED réside dans le fait qu’aucun effet de blooming n’est visible. Rappelons que ce halo lumineux artificiel est visible – sur les dalles LCD (et dans une moindre mesure sur les TV LCD à rétro éclairage mini LED) – autour des objets lumineux affichés sur un fond noir, comme les sous-titres. N’oublions pas non plus de signaler que l’écran offre des angles de vision extrêmement larges, ce qui peut s’avérer avantageux si certains spectateurs ne sont pas placés parfaitement en face de l’image.

Au final, le seul (petit) point faible de la Sony Bravia 8 réside dans son pic de luminosité, qui demeure inférieur à celui du modèle OLED haut de gamme de 2023, XR-65A95L. Pour rappel, ce dernier exploitait la technologie QD-OLED de deuxième génération de Samsung. En 2024, la troisième génération de dalle QD-OLED, présente par exemple sur la Samsung TQ65S95D que nous avons récemment testée, permet d’atteindre des sommets en termes de luminosité.

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La dernière dalle OLED LG qui exploite la technologie MLA+, comme celle qui équipe la TV LG G4, que nous avons testée, offre elle aussi une luminosité maximale nettement plus élevée, ce qui renforce la qualité d’affichage des séquences HDR.

Rappelons, d’autre part, que la Sony Bravia 9 exploite une dalle LCD avec un rétro éclairage mini LED, bien plus lumineuse qu’une dalle OLED, ce qui permet d’obtenir une meilleure qualité d’affichage en plein jour. Mais, bien sur, ses contrastes demeurent moins forts que ceux de l’OLED et – par exemple – si les effets de blooming sont nettement réduits, ils sont encore visibles.

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, comme la Bravia 9, la Sony Bravia 8 embarque le processeur XR Processor, qui orchestre toutes les technologies de la TV, comme la mise à l’échelle en 4K des contenus Full HD ou 720p, l’élimination du bruit numérique ou encore l’optimisation de la fluidité et de la netteté des images en mouvement.

Au final, l’un des rares points faibles de la Sony Bravia 8 est commun à la plupart des TV dotées d’une dalle OLED (celui-ci est également partagé avec les dalles LCD mini LED, comme celle de la TCL 65C89B, que nous avons récemment testée). Il concerne l’aspect brillant de la dalle. Ce dernier peut gêner considérablement le visionnage d’un film si la pièce est éclairée, car l’environnement de la TV est plus ou moins reflété dans les zones sombres des images, comme l’illustre la photo ci-dessous. Pour minimiser ce phénomène désagréable, il est donc préférable de fermer les volets et d’éteindre les lumières.

Sony Bravia 8 – Timothée Chalamet dans mon salon ??? – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La seule et unique exception (pour l’instant) est la TV Samsung S95D. Lancée cette année, sa dalle est habillée d’un revêtement qui procure un aspect totalement mate, sans le moindre reflet. C’est l’idéal pour une utilisation en plein jour ou dans une pièce éclairée.

Enfin, on ne peut pas ignorer les potentiels risques de marquage des pixels liés à la technologie OLED. En effet, ces derniers pourraient apparaître rapidement, si on ne prend pas soin d’éviter l’affichage d’éléments immobiles pendant de trop longues périodes, comme l’interface d’un jeu ou le logo d’une chaine de TV. Bien sur, comme sur toutes les TV OLED, le menu de la Sony Bravia 8 comporte deux fonctions, appelées Décalage des pixels et Actualisation du panneau, qu’il convient d’activer et de déclencher régulièrement pour éviter un vieillissement précoce des pixels.

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un son efficace, grâce à la technologie Sony Acoustic Surface Audio

Depuis plusieurs années, les TV OLED de Sony exploitent une technologie audio originale – et particulièrement efficace – appelée Acoustic Surface Audio. Celle-ci fait appel à des actionneurs (ou actuateurs), placés derrière la dalle, qui génèrent des ondes audio (vibrations), diffusées directement au travers de la dalle OLED en direction des spectateurs. Sur la Bravia 8 / K-65XR80, ce dispositif est complété par deux tweeters et un caisson de basse, ce qui lui permet de délivrer un son 2.1, avec une puissance totale de 50 W.

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Au final, le flux audio ainsi généré s’avère globalement de bonne qualité, avec des basses plutôt convaincantes et des dialogues parfaitement audibles. Mais, on peut tout de même regretter que le système ai été simplifié par rapport à celui qui était présent sur les TV du constructeurs l’année dernière. En effet, la Bravia XR-65A80L intégrait un dispositif Acoustic Surface Audio 3.2 en 50 W, alors que la Bravia XR-65A95L exploitait la même technologie, mais en version 2.2, et avec une puissance totale de 60 W.

Bien sur, si on désire bénéficier d’un son à la hauteur de la qualité d’affichage, il est recommandé d’investir dans une barre de son, de préférence de marque Sony, afin de bénéficier de la fonction Acoustic Center Sync. Celle-ci permet d’assigner les haut-parleurs de la TV à la restitution des dialogues, tandis que la barre se charge de diffuser tous les autres sons.

Google TV : une interface complète et intuitive

Pour ce qui est du système d’exploitation de la Bravia 8, Sony reste fidèle à Google TV (que l’on retrouve, entre autre, sur les TV Philips et TCL). Cet environnement a l’avantage de proposer un très grand choix d’applications connectées. De plus, il offre une bonne réactivité, lorsqu’il s’agit de parcourir les programmes proposés ou de se déplacer dans les nombreuses options.

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La TV est accompagnée par deux télécommandes, dont une simplifiée, qui a l’avantage de posséder des touches rétro éclairées, qui s’allument dès qu’on la manipule (c’est une nouveauté par rapport à celle qui était livrée avec la Bravia XR-65A80L). C’est toujours pratique lorsqu’on regarde un film dans le noir et qu’on doit subitement réaliser une opération.

Elle comporte des touches d’accès direct aux principaux services de streaming vidéo (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Youtube), au Sony Pictures Core et à Crunchyroll (service de VOD exclusivement dédié aux fans d’anime). D’autre part, cette dernière intègre désormais une batterie, qui se recharge par l’intermédiaire d’un port USB C. Les problèmes liés aux piles déchargées ne sont plus qu’un mauvais souvenir.

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bien sur, il est possible de réaliser certaines opérations à l’aide de commandes vocales, grâce au micro intégré à la télécommande. Ce dernier est complété par un autre micro, placé au bas de la TV. Il est possible de désactiver ce dernier à l’aide d’un interrupteur placé sous le bord de la TV, à côté d’un autre bouton qui permet de réaliser quelques opérations basiques, si le chien a dévoré la télécommande (ou si on ne remet pas la main sur la seconde télécommande, beaucoup plus classique).

Sony Pictures Core : un service exclusif de VOD haut de gamme

Depuis 2021, les TV Sony embarquent une application originale, qui permet d’accéder à un catalogue étendu de films en très haute qualité. Appelée Sony Bravia Core à l’origine, et renommée cette année Sony Pictures Core, elle offre en streaming des films en très haute qualité vidéo, au format IMAX Enhanced (avec en particulier une image en plein écran !), avec une bande son non moins performante (au standard DTS:X). La seule condition est de disposer d’un abonnement Internet par fibre, afin de garantir les 80 Mbit/s nécessaires au bon fonctionnement du dispositif (et une connexion Ethernet de la TV à la box !).

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Si le principe de ce se service de “super VOD” est intéressant, on peut toutefois regretter que les conditions d’accès au service soient quelque peu étranges. En effet, l’achat de la Bravia 8 procure un abonnement au Sony Pictures Core pour 2 ans (seulement !), avec 10 crédits pour pouvoir visionner autant de films en très haute qualité (c’est peu, finalement !). Or, il n’existe actuellement aucune possibilité d’étendre la durée du service ou d’acheter des crédits supplémentaires ! Donc, au bout de deux ans, le service devient inaccessible.

Sony Bravia 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

