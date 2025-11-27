Test WELOCK U81 : la serrure connectée polyvalente qui va remplacer vos clés

Oublier ses clés, ouvrir sa porte d’un simple geste, gérer les accès depuis son smartphone : les serrures connectées s’imposent peu à peu dans nos foyers. Avec la U81, WeLock entend démocratiser cette modernisation en proposant un modèle complet, facile à installer et pensé pour de nombreux usages

8/10 WELOCK U81 179€ Voir le verdict Beaucoup d’options d’accès (empreinte, code, RFID, appli, Wi-Fi)

Installation rapide et facile

Boîtier solide et étanche (IP65)

Excellente autonomie

Clé mécanique + port USB-C d’urgence

Gestion poussée des utilisateurs WiFi vendu séparément

Appli perfectible

Notice parfois confuse

Les serrures connectées sont devenues, depuis quelques années, une solution pratique et moderne qui dépasse le simple effet de mode. Entre les locations de courte durée, les secours à domicile ou les familles nombreuses, l’idée de se libérer définitivement de son trousseau de clés séduit de plus en plus d’utilisateurs. Qu’il s’agisse de sécuriser un logement, de se faciliter le quotidien ou bien de gérer les accès à distance, leur polyvalence et leur fiabilité les rendent très attractives.

Et avec son modèle U81, WELOCK vous propose une solution complète et accessible. La marque fait d’ailleurs partie des pionniers de la biométrie appliquée à la serrurerie puisqu’elle est l’une des premières à avoir intégré la reconnaissance d’empreintes digitales directement dans un cylindre.

Sur le papier, cette serrure connectée met en avant plusieurs propositions très intéressantes : résistance aux intempéries, compatibilité avec la majorité des portes européennes, reconnaissance d’empreintes digitales, gestion des utilisateurs… et bien sûr, la possibilité d’abandonner totalement ses clés. Nous avons donc analysé ce que vaut la U81 sur plusieurs aspects essentiels : installation, ergonomie, sécurité, autonomie, application et rapport qualité/prix.

💰 Rapport qualité/prix : une solution complète, mais pas la moins chère

Affichée à 249 €, mais actuellement proposée à 179 € grâce au code promo VD70, la WeLock U81 devient une option particulièrement attractive pour moderniser un logement. Dans le cadre d’un logement destiné à la location, ou pour des familles nécessitant une gestion précise des accès, l’investissement prend tout son sens.

WeLock accompagne en plus son produit d’avantages bienvenus : expédition rapide depuis des entrepôts situés en Europe et au Royaume-Uni, 30 jours pour se rétracter sans risque, 2 ans de garantie officielle et un support client assuré à vie. De quoi investir sereinement.

Avec cette promotion de près de 30% la WELOCK U81 se positionne donc dans le milieu du marché des serrures connectées. En revanche, si l’on ajoute la passerelle WiFi, la note dépasse aisément les 200 €.

📦 Déballage de la WELOCK U81

Lors du déballage de la serrure, on est tout de suite rassuré par la présentation soignée de la WELOCK. L’emballage extérieur est rigide, bien calé, et l’intérieur est organisé en compartiments distincts : la serrure, les cartes RFID, la clé Allen, plusieurs vis d’ajustement, des caches pour unifier l’apparence de votre porte ainsi que le manuel d’installation sont tous présents.

Au premier contact, on a donc un sentiment de qualité et de sérieux, un bon point qui augure un montage sans mauvaise surprise.

⚙️ Une installation simple… dans la majorité des cas

La WELOCK U81 appartient à la catégorie des serrures connectées « remplaçant de cylindre », c’est-à-dire qu’elle vient remplacer votre barillet actuel sans modifier la porte ni percer quoi que ce soit. Ce système est particulièrement intéressant pour les personnes qui vivent en location ou dans un logement où les transformations sont limitées.

Dans une configuration standard, l’installation est très rapide : on dévisse la vis de fixation de l’ancien cylindre, on glisse la U81 à la place en ajustant la longueur grâce au système d’extension fourni, puis on revisse. Une clé Allen est incluse et suffit pour effectuer toute l’opération. Sur des portes courantes, le montage ne prend pas plus de dix minutes.

Toutefois il vous faut faire attention à son module extérieur qui occupe une certaine largeur et qui peut se retrouver trop proche de l’encadrement de la porte. La serrure peut venir buter contre le chambranle et bloquer la fermeture. Pour éviter toute mauvaise surprise, mieux vaut donc prendre des mesures précises autour du logement du cylindre et s’assurer que la porte dispose d’assez de dégagement pour accueillir le boîtier sans contrainte. À titre indicatif, la U81 est adaptée aux portes dont la distance entre le bord de porte et le centre du cylindre est supérieure ou égale à 25 mm.

Pour aider à vérifier la compatibilité, WeLock propose ici un guide simple permettant de mesurer correctement sa porte.

Puisque nous sommes dans les points négatifs, notez également que les 4 piles AAA nécessaires ne sont pas fournies avec la serrure, il vous faudra donc les prévoir en amont.

On apprécie tout de même le fait que l’installation ne requiert pas l’aide d’un professionnel, ce qui réduit le coût global du changement de serrure. Tous ceux qui savent utiliser un tournevis peuvent s’en sortir très facilement, d’autant plus que la notice est bien imagée, au moins pour l’installation, nous y reviendrons.

🔑 Design et qualité de fabrication : un produit discret et bien pensé

Visuellement, la WELOCK U81 reste relativement discrète et affiche un style sobre. Le cylindre extérieur accueille un clavier numérique rétroéclairé. Juste au-dessus on retrouve un petit écran permettant d’afficher plusieurs informations, et encore au-dessus se trouve le capteur d’empreintes digitales.

Côté intérieur, WELOCK a opté pour un bouton rotatif en métal à la fois simple, fiable et intuitif. La prise en main est agréable et la poignée inspire confiance grâce à des matériaux solides. La serrure ne sonne pas creux, le mécanisme ne présente pas de jeu anormal et les finitions sont soignées.

Notez que la résistance IP65 du module extérieur lui assure une protection complète contre la poussière et la pluie, ce qui permet d’effectuer une installation en extérieur sans crainte. La serrure est testée pour supporter des températures allant de –25 °C à +60 °C, ce qui la rend adaptée aux pays où les conditions climatiques sont rudes. Ajoutons également que WELOCK certifie sa serrure pour plus de 100 000 cycles d’utilisation.

🚪 Ergonomie et expérience d’utilisation

WELOCK met en avant six méthodes d’ouverture différentes :

l’application Bluetooth,

les empreintes digitales,

les cartes RFID,

les codes PIN,

la commande vocale via Alexa (avec passerelle WiFi),

et la clé mécanique de secours.

Chaque utilisateur peut donc choisir le mode qui lui convient le mieux.

Au quotidien, le capteur biométrique se montre très efficace et reconnaît correctement les empreintes (à condition d’éviter d’avoir les doigts humides). Le clavier tactile répond bien, malgré que les touches soient un petit peu petites, et le rétroéclairage est suffisamment visible dans l’obscurité pour ne pas avoir à sortir la lampe torche de son smartphone.

Toutefois, il existe une spécificité importante à connaître : la U81 n’est pas entièrement motorisée. La serrure autorise ou bloque la rotation du cylindre, mais c’est toujours à l’utilisateur de tourner manuellement le bouton pour ouvrir la porte.

La fonction de verrouillage automatique renforce la sécurité en refermant la porte quelques secondes après son ouverture (dans un délai ajustable entre 7 et 14 secondes).

🛜 Application et connectivité : Bluetooth de base, WiFi en option

L’application WELOCK permet de gérer ses droits d’accès. L’administrateur peut enregistrer jusqu’à 100 empreintes, 200 codes PIN et près de 200 cartes RFID, ce qui convient à un (très) large éventail de scénarios : familles nombreuses, résidences secondaires, colocations, bureaux partagés ou locations saisonnières.

En Bluetooth, la communication est très rapide lorsque l’on se trouve à proximité immédiate de la porte. L’application donne accès à l’historique des ouvertures, permet l’ajout ou la suppression d’utilisateurs et offre plusieurs réglages utiles.

Pour ceux qui souhaitent débloquer l’accès à distance, WELOCK propose une passerelle WiFi vendue séparément. Après configuration, cette box permet d’ouvrir la porte depuis n’importe où, de générer instantanément des codes pour un invité qui doit entrer alors que vous n’êtes pas sur place, ou encore d’activer le contrôle vocal via Alexa.

Le seul bémol concerne l’interface de l’application, qui gagnerait à être davantage modernisée et fluidifiée. Et ne comptez pas trop sur la notice pour vous expliquez son fonctionnement, car cette dernière manque un peu de clarté. Elle reste toutefois fonctionnelle, une fois que vous vous êtes habitué à l’utiliser, et assure correctement les missions qui lui sont confiées.

🔐 Sécurité : une approche sérieuse et rassurante

Certains utilisateurs de serrure connectée recherchent avant tout plus de sécurité. Sur ce terrain, la WELOCK U81 répond sans mal à leur demande. La U81 offre par exemple la possibilité d’utiliser un code anti-espion qui permet d’ajouter des chiffres aléatoires avant ou après le code réel pour masquer celui-ci en cas de regard indiscret.

Mais ce n’est pas tout, en cas de tentatives répétées de déverrouillage, la serrure se bloque temporairement pour empêcher les attaques de type brute force. L’application conserve également un journal détaillé des accès, ce qui permet de savoir précisément qui est entré et à quel moment.

La présence d’une clé mécanique de secours constitue aussi une sécurité essentielle. Elle évite de se retrouver bloqué en cas de panne électronique ou de batterie. Et dans le scénario où la clé n’est pas à portée de main, le port micro-USB en façade permet d’alimenter brièvement la serrure avec une batterie externe afin de l’ouvrir.

🔋 Autonomie : une histoire faite pour durer

La WELOCK U81 fonctionne avec quatre piles AAA. La marque promet une autonomie pouvant atteindre un an en usage standard. Une notification de batterie faible apparaît évidemment avant la panne, ce qui laisse amplement le temps de remplacer les piles. Le fait d’utiliser des piles standard et non un système propriétaire constitue un avantage non négligeable : on peut en trouver facilement et les remplacer en quelques minutes.

🧽 Durabilité et entretien : une serrure pensée pour durer dans le temps

Un autre point qui mérite d’être souligné concerne la maintenance et la longévité du produit. La U81 a été conçue pour un usage récurrent et intensif. Contrairement à certaines serrures motorisées dont les pièces internes sont sollicitées à chaque manipulation, la U81 profite de sa conception semi-manuelle pour limiter l’usure mécanique, ce qui est particulièrement appréciable dans des environnements à fort passage comme les bureaux partagés ou les logements dédiés au tourisme.

Concernant les matériaux utilisés, nous l’avons déjà évoqué mais ces derniers semblent capables de résister aux années. WELOCK promet un fonctionnement stable même après plusieurs mois d’utilisation, sans perte de précision au niveau du capteur biométrique ni du mécanisme de déverrouillage.

Les éventuels entretiens se limitent donc à un nettoyage ponctuel du capteur d’empreintes digitales pour conserver une reconnaissance rapide, et au remplacement des piles une fois par an. En d’autres termes, une fois installée, la U81 ne demande quasiment aucune attention.

⚖️ Verdict : un excellent compromis pour qui veut une solution simple et fiable

La WELOCK U81 est une serrure connectée polyvalente, robuste et globalement simple à utiliser. Elle répond aux besoins modernes sans révolutionner les habitudes. Elle n’est pas totalement automatisée, mais elle offre une réelle liberté d’accès et multiplie les options pour sécuriser son logement.

Elle s’adresse avant tout aux personnes cherchant une solution fiable, compatible avec la majorité des portes et dotée d’une gestion poussée des utilisateurs. Pour les familles, les colocations, les résidences secondaires ou les propriétaires de locations, la U81 reste une excellente option capable de faciliter le quotidien tout en renforçant la sécurité.

Avec ses nombreux modes d’ouverture, son autonomie longue durée et sa conception robuste, elle représente un choix particulièrement pertinent pour moderniser l’accès à son logement sans effort.