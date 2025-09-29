WELOCK ToucA51 : la serrure connectée 6-en-1 qui mise sur la simplicité

Avec la WELOCK ToucA51, plus besoin de clés : la serrure se déverrouille via empreinte digitale, code PIN, badge RFID ou application mobile. Vendue à un prix compétitif, elle se positionne comme une solution à la fois fiable et complète.

Multiples fonctionnalités d'accès (empreinte, code, RFID, appli, Wi-Fi)

Capteur d’empreinte rapide

Installation simple

Bonne autonomie

Port Type-C de secours

Robuste (certification IP65)

Robuste (certification IP65)
Données stockées en local

Appli perfectible

Wi-Fi en option

Petit clavier

Notice assez difficile à comprendre

Alliant confort d’usage et sécurité, les serrures connectées séduisent de plus en plus de foyers. Pourtant, beaucoup de modèles peinent à trouver un équilibre entre prix abordable, facilité d’installation et d’utilisation, et écosystème domotique pertinent. Avec la ToucA51, WELOCK entend offrir les fonctions essentielles qu’on attend d’une serrure connectée dans un format simple à poser et à utiliser, et ça sans exploser votre budget.

L’objectif est de remplacer votre clé traditionnelle par une solution plus flexible. Empreinte digitale, codes PIN, cartes RFID, application mobile ou contrôle à distance via passerelle WiFi optionnelle, la fiche technique de cette serrure met en avant une large variété de modes d’accès. Mais ces promesses se vérifient-elles vraiment à l’usage ? C’est ce que nous allons voir dans ce test complet de la ToucA51 de chez WELOCK.

💰 Rapport qualité/prix

Proposée à 169 € sur le site officiel (et à 129 € avec le code de réduction VD40), la ToucA51 parvient à rassembler une large palette de fonctionnalités, généralement présentes sur des modèles plus haut de gamme. Si tous ses choix ne sont pas parfaits, elle se place clairement comme une alternative intéressante pour qui cherche une serrure connectée fiable et complète.

Pour 129 € avec le code VD40, vous pouvez bénéficiez d’un ensemble complet :

le cylindre prêt à poser, déjà équipé de ses poignées intérieure et extérieure

prêt à poser, déjà équipé de ses poignées intérieure et extérieure trois cartes RFID format porte-clés

format porte-clés et bien sûr, tout ce dont vous avez besoin pour l’installation et la mise en route

Concernant les fonctionnalités intégrées directement dans la serrure on trouve : un capteur biométrique, un clavier rétroéclairé avec protection anti-peeping, une connectivité Bluetooth via l’application WELOCK et la possibilité d’étendre l’expérience avec une passerelle WiFi optionnelle pour un contrôle à distance.

Il faut toutefois garder à l’esprit que la ToucA51 ne joue pas dans la même cour que certains modèles plus sophistiqués. Ici, la serrure se contente de libérer la poignée extérieure après authentification. À vous ensuite de la tourner pour actionner le pêne et ouvrir la porte. Contrairement à des solutions motorisées, comme certaines serrures SwitchBot ou Nuki, elle ne va pas “tirer” le mécanisme à votre place.

Ce choix technique, loin d’être un défaut rédhibitoire, présente deux avantages : d’une part, il limite la consommation énergétique et explique l’autonomie généreuse de la serrure, d’autre part, il permet un prix nettement plus accessible. Finalement, la seule dépense supplémentaire incombera aux piles AAA, non fournies, mais dont la longévité relativise ce manque.

📦 Déballage et installation

Premières impressions : un packaging soigné et complet

Le packaging de la WELOCK ToucA51 est compact, sans fioritures et bien pensé. Chaque élément est calé dans son emplacement, ce qui évite que la serrure ne bouge pendant le transport. À l’ouverture, on trouve immédiatement tout le nécessaire pour passer à l’installation.

Tout est en effet fourni pour que même un utilisateur peu bricoleur puisse se lancer immédiatement. Seul bémol, et nous insistons dessus pour vous éviter toute mauvaise surprise, les piles AAA indispensables au fonctionnement ne sont pas incluses.

Attention à la compatibilité

Sur le plan technique, la ToucA51 est compatible avec les cylindres européens d’épaisseur comprise entre 30 et 70 mm. Le système télescopique intégré et la rallonge fournie permettent d’ajuster la longueur au millimètre près.

Mais même si la ToucA51 est prévue pour remplacer un cylindre standard, il faut rester vigilant, car son boîtier extérieur est volumineux. Dans de rares cas, notamment sur des portes dont le montant extérieur est trop proche du cylindre, la serrure peut tout simplement empêcher la fermeture de la porte. Avant d’acheter, il est donc impératif de mesurer précisément l’espace disponible autour de la serrure et de vérifier que rien ne gênera la course du boîtier.

Vous pouvez vérifier la compatibilité de la serrure avec votre porte grâce à l’outil disponible sur le site officiel WELOCK.

Une installation vraiment accessible…

Une fois ces précautions prises, l’installation se révèle étonnamment simple. Il suffit de dévisser la vis du barillet existant, de retirer le cylindre, puis de glisser la ToucA51 à la place. La fixation se fait en quelques tours de vis, et les poignées se bloquent grâce aux clés Allen fournies. Temps estimé : entre 5 et 10 minutes.

Cette rapidité séduira autant les particuliers pressés que les locataires soucieux de ne pas abîmer leur porte. En effet, aucune modification lourde ni perçage supplémentaire n’est nécessaire.

… mais un démarrage un peu laborieux

C’est une fois la serrure en place que les choses se compliquent légèrement. Le manuel fourni est très réduit et ses schémas, parfois denses, peuvent désorienter lors de la configuration. Changer le code administrateur ou enregistrer une première empreinte demande un peu de patience et plusieurs allers-retours avec la notice.

Même constat du côté logiciel. Si l’application se révèle indispensable pour exploiter pleinement la serrure, sa prise en main est confuse et peu intuitive. Nous reviendrons plus en détail sur ce point plus loin, mais il faut garder à l’esprit que l’expérience d’installation est divisée en deux temps : matériellement simple et rapide, mais logiciellement plus exigeante pour un utilisateur novice.

⚙️ Concrètement, à quoi sert la Touca 51 ?

Une serrure pensée pour remplacer vos clés

La ToucA51 a un objectif simple : vous permettre de vous passer de votre trousseau de clés. Elle remplace une serrure classique et propose une palette complète de moyens d’accès connectés. Plutôt que de multiplier les doubles de clé ou de risquer de les perdre, chaque utilisateur peut choisir son mode d’ouverture préféré.

Voici les 6 modes d’ouverture que vous propose la ToucA51 :

Empreinte digitale : c’est le mode phare. Le capteur intégré à la poignée extérieure reconnaît un doigt en moins d’une demi-seconde. Jusqu’à 100 empreintes peuvent

: c’est le mode phare. Le capteur intégré à la poignée extérieure reconnaît un doigt en moins d’une demi-seconde. Jusqu’à peuvent être enregistrées, dont trois administrateurs capables de gérer les accès.

Code PIN : le clavier rétroéclairé accepte jusqu’à 200 codes différents . Il est possible de créer des codes temporaires ou récurrents. Une fonction anti-peeping permet d’ajouter des chiffres parasites avant ou après son code pour brouiller un éventuel regard indiscret.

: le clavier rétroéclairé accepte jusqu’à . Il est possible de créer des codes temporaires ou récurrents. Une fonction anti-peeping permet d’ajouter des chiffres parasites avant ou après son code pour brouiller un éventuel regard indiscret. Cartes RFID : trois badges sont fournis avec la serrure, mais la serrure peut en mémoriser jusqu’à 199 . Pratique pour les enfants ou les personnes peu à l’aise avec le numérique. En cas de perte, un badge se désactive depuis l’application.

: trois badges sont fournis avec la serrure, mais la serrure peut en mémoriser jusqu’à . Pratique pour les enfants ou les personnes peu à l’aise avec le numérique. En cas de perte, un badge se désactive depuis l’application. Application Bluetooth : sur smartphone (iOS/Android), l’appli WELOCK permet de déverrouiller la porte à portée de Bluetooth.

: sur smartphone (iOS/Android), l’appli WELOCK permet de déverrouiller la porte à portée de Bluetooth. Contrôle WiFi : en ajoutant la passerelle WELOCK WIFIBOX3, on débloque également le pilotage à distance.

: en ajoutant la passerelle WELOCK WIFIBOX3, on débloque également le pilotage à distance. Port Type-C d’urgence : si les piles sont totalement déchargées, on peut brancher une batterie externe pour réactiver la serrure et entrer normalement avec empreinte ou code.

Polyvalence au quotidien

L’intérêt est précisément cette souplesse d’usage : chacun choisit son mode d’accès. L’adulte privilégie l’empreinte digitale, l’enfant utilise son badge RFID, le voisin de confiance reçoit un code temporaire, et l’application mobile permet de garder le contrôle de l’ensemble. Cette polyvalence en fait une serrure adaptée aussi bien à un foyer qu’à une location de type Airbnb.

🔑 Design et ergonomie

Un look sobre qui passe partout

Côté design, la ToucA51 mise sur la discrétion. À l’extérieur, son boîtier bicolore (acier brossé et revêtement noir) affiche un design moderne mais pas ostentatoire. La poignée intérieure en métal, plus classique, se fond parfaitement dans son environnement. Avec environ 17 cm de long et 500 g sur la balance, l’ensemble reste compact et ne donne pas l’impression d’un accessoire massif plaqué sur la porte.

Un clavier perfectible

Le clavier extérieur se compose de touches en relief légèrement souple. Si elles sont très pratiques pour composer son code même sans avoir à regarder, leur petite taille rend la saisie peu pratique pour les personnes ayant de grandes mains. Pour les utilisateurs concernés, mieux vaut privilégier d’autres modes d’ouverture (empreinte ou badge RFID), plus accessible au quotidien.

Une ergonomie discrète et intuitive

Malgré cette réserve, l’ergonomie générale reste bien pensée. Les voyants lumineux associés à un bip sonore donnent un retour immédiat à l’utilisateur après chaque tentative d’ouverture. Le capteur d’empreinte, placé directement sur la poignée extérieure, tombe naturellement sous le doigt. À l’intérieur, la poignée est tout à fait classique et il suffit de la tourner pour sortir. En clair, la ToucA51 sait rester peu intrusive, visuellement comme à l’usage.

Une application difficile à maîtriser

Indispensable pour exploiter la WELOCK ToucA51 à son plein potentiel, l’application mobile concentre toutes les fonctions avancées : gestion des empreintes, codes, badges, création d’accès temporaires, suivi des passages ou encore mise à jour du firmware… Mais si elle remplit bien son rôle, son interface peu intuitive est difficile à prendre en main, et on remarque parfois l’absence de traduction française, ce qui complique les manipulations. Une fois maîtrisée, l’app se révèle efficace, mais elle reste un outil qu’on aimerait plus accessible.

🚪 Utilisation quotidienne

Simplicité et efficacité

Au quotidien, la ToucA51 se distingue avant tout par sa simplicité d’utilisation. Une empreinte posée sur le capteur, un code saisi ou une carte RFID approchée, et l’ouverture est immédiate. La serrure libère la poignée extérieure pendant quelques secondes (réglables entre 5 et 30), puis repasse en roue libre pour empêcher toute tentative d’intrusion.

Cette logique volontairement non motorisée peut surprendre (il faut, comme nous l’avons expliqué, tourner la poignée pour ouvrir la serrure) mais elle a le mérite de prolonger l’autonomie des piles et d’éviter les blocages que l’on rencontre parfois avec les serrures motorisées. Et ce geste reste naturel et n’alourdit pas l’expérience au quotidien.

Vitesse et robustesse

Concernant la vitesse, les chiffres parlent d’eux-mêmes : la reconnaissance d’empreinte s’effectue en 0,3 à 0,5 seconde, avec un taux de réussite très élevé dès lors que le doigt a été correctement enregistré. Le clavier, quant à lui, valide instantanément les codes PIN corrects et rejette les erreurs avec un retour lumineux et sonore. Quant aux cartes RFID, elles sont détectées d’un simple effleurement.

Cette rapidité s’accompagne d’une certaine robustesse, car la ToucA51 fonctionne aussi par temps froid ou humide, et même avec des doigts légèrement mouillés. Elle supporte également sans problème une utilisation quotidienne intensive. Sur des portes multipoints, elle ne force pas inutilement, si la poignée doit être relevée pour verrouiller, c’est à l’utilisateur de le faire, ce qui protège le mécanisme.

En pratique, on adopte vite de nouveaux réflexes. Quand on rentre avec les bras chargés, plus besoin de chercher ses clés au fond d’un sac. Après quelques semaines à peine, il devient difficile de revenir à une serrure traditionnelle.

🔐 Sécurité et confidentialité

Pas de cylindre, pas de crochetage

La serrure ToucA51 est très différente des barillets classiques puisqu’aucune fente de clé n’est visible à l’extérieur. Résultat, finis les techniques de crochetage, de bumping ou d’ouverture à la radio. La poignée extérieure reste en roue libre tant qu’aucune authentification n’a été validée, ce qui empêche toute tentative d’ouverture manuelle de la serrure par la force.

Cryptage et données locales

Côté numérique, la communication entre la serrure et le smartphone est protégée par un chiffrement AES 128 bits, standard reconnu de l’industrie. Les empreintes digitales ne quittent jamais l’appareil, elles sont stockées localement dans la mémoire de la ToucA51, et non dans le cloud. L’application, elle, ne sollicite une connexion internet que pour les usages à distance via la passerelle WiFi optionnelle.

Des limites à garder en tête

Tout n’est pas parfait pour autant. En cas de panne électronique irréversible, il faudrait percer le cylindre, comme pour une serrure classique. De plus, si la passerelle WiFi élargit les usages (contrôle vocal, intégration domotique), elle ouvre aussi une surface d’attaque supplémentaire.

🔋Autonomie et alimentation

La WELOCK ToucA51 fonctionne avec trois piles AAA classiques. La marque annonce une autonomie pouvant atteindre jusqu’à dix mois, soit environ 8 000 ouvertures selon l’usage.

Pour éviter les mauvaises surprises, lorsque le niveau de batterie descend sous les 20 %, une alerte sonore et une notification dans l’application signalent qu’il est temps de remplacer les piles. Cela laisse plusieurs semaines de marge. Il est ainsi possible d’anticiper et de planifier le changement sans craindre de rester bloqué dehors.

Port Type-C en cas d’urgence

Et si malgré tout les piles venaient à se vider complètement, la ToucA51 intègre un port Type-C de secours sur la poignée extérieure. Il suffit de brancher une batterie externe pour réalimenter brièvement la serrure et entrer normalement avec une empreinte, un code ou un badge.

Certains regretteront l’absence de batterie rechargeable intégrée, mais compte tenu du fait qu’il est possible de trouver des piles AAA partout et que le remplacement peut se faire depuis l’extérieur, c’est un compromis qui privilégie la praticité et les économies à la sophistication.

⚖️ Conclusion

La WELOCK ToucA51 n’a pas vocation à rivaliser avec les serrures connectées haut de gamme qui motorisent le verrouillage ou s’intègrent à des écosystèmes domotiques sophistiqués. Elle joue plutôt la carte de la polyvalence accessible avec six modes d’accès, une installation en quelques minutes, une autonomie confortable et un fonctionnement fiable au quotidien.

Ses limites existent, mais elles ne suffisent pas à éclipser ses points forts. Pour qui recherche une serrure connectée simple, robuste et abordable, la ToucA51 constitue une option intéressante. À condition toutefois de vérifier en amont la compatibilité avec sa porte.