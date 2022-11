The Batman : Barry Keoghan révèle comment il a interprété le Joker

Dans The Batman, Barry Keoghan a impressionné les spectateurs par sa manière unique d’interpréter le Joker. L’acteur irlandais a révélé comment il a réussi à jouer le rôle du vilain le plus iconique de DC.

L’acteur irlandais Barry Keoghan a eu droit à une brève apparition à la fin de The Batman en tant que le Joker. Les téléspectateurs ont été impressionnés par sa manière unique d’interpréter le vilain le plus iconique de DC. Même si son apparition était courte, on se demande ce que DC réserve pour le Joker de Barry Keoghan. En attendant d’en savoir plus, Barry Keoghan a révélé comment il a fait pour jouer le Joker.

Le Joker interprété par Barry Keoghan © Warner Bros. Pictures

Le rôle du Joker dans The Batman sorti en mars 2022 n’était pas évident à interpréter. En plusieurs décennies d’existence, le vilain de DC a été joué par de nombreux acteurs qui ont chacun apporté quelque chose d’unique au personnage. On pense notamment à Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto ou encore Joaquin Phoenix qui sera de retour dans Joker 2 en touchant un copieux salaire. Barry Keoghan devait donc viser haut pour apporter sa touche personnelle au personnage.

Barry Keoghan reconnaît que le rôle du Joker dans The Batman était « intimidant »

Dans une interview accordée au New York Times, Barry Keoghan a parlé de son appréhension initiale pour jouer le Joker. Il a expliqué que : « c’était intimidant, mais si vous restez fidèle à vous-même, c’est déjà nouveau en soi. Je sais que cela semble assez nul, mais je crois fermement que si je suis moi-même, tout ce que je ferai sera complètement nouveau et unique. J’ai déjà une trame de fond que j’ai créée au cas où The Batman 2 arriverait – c’est une façon totalement nouvelle de le jouer ».

Barry Keoghan a donc déjà préparé la manière dont il jouera le Joker s’il interprète à nouveau le personnage dans la suite de The Batman. La Warner a déjà confirmé The Batman 2 qui sera réalisé par Matt Reeves avec le retour de Robert Pattinson sous la cape du Chevalier noir. Elle n’a cependant pas précisé si Barry Keoghan reprendra le rôle du Joker. Avec James Gunn qui est maintenant à la tête de DC Studios, il est possible qu’il y ait des changements de ce côté.

Quoi qu’il en soit, le Joker de Barry Keoghan était tellement intrigant et réussi que l’on attend avec impatience de le revoir. L’acteur irlandais est prêt à reprendre son rôle et à le développer. La Warner a d’ailleurs partagé une scène supprimée de The Batman qui montre la rencontre entre le Chevalier noir et le Joker à l’Asile d’Arkham. Vous pouvez la voir ci-dessous.

Source : Screen Rant