The Batman : la transformation impressionnante de Colin Farrell en Pingouin (vidéo)

Le Pingouin en pleine séance de maquillage – Crédits : DC Films 6th / Idaho Productions

Parmi les personnages marquants de The Batman, on retrouve évidemment le Pingouin. Antagoniste culte des tréfonds de Gotham, celui-ci est campé avec brio par Colin Farrell. Et malgré un temps limité à l’écran, sa prestation a même été saluée par Danny DeVito qui n’est autre que l’interprète du vilain dans Batman, le défi (Tim Burton). Le félicitant pour son « super boulot », il a souligné en outre qu’il fallait « saluer les acteurs capables de rester assis aussi longtemps dans une chaise de maquillage ».

Et pour cause, Colin Farrell devait passer pas moins de quatre auprès des maquilleurs pour se transformer en Pingouin. Une vidéo des coulisses du film qui a fuité en ligne permet d’avoir un aperçu de ce processus chronophage. Regardez :

The Batman : un Colin Farrell métamorphosé

Il a donc fallu tout le talent des maquilleurs pour obtenir une version convaincante d’Oswald Cobblepot. Colin Farrell a ensuite réussi à sublimer le rôle en adaptant ses manières, sa voix et son attitude afin de coller le plus possible au gangster de Gotham. Et malgré la lenteur du processus de transformation, ce fut pour lui « l’une des expériences les plus excitantes, jubilatoires… » qu’il ait eue en tant qu’acteur, comme il l’explique dans le clip.

On peut toutefois regretter que la bien-pensance ait censuré le plaisir coupable du Pingouin dans The Batman. En effet, son emblématique porte-cigarette est aux abonnés absents. Colin Farrell avait pourtant milité pour que son personnage puisse apparaître avec. En vain. Quoi qu’il en soit, l’acteur n’a pas fini de se faire maquiller puisqu’il sera prochainement à l’affiche d’une série dédiée au Pingouin. Un spin-off de The Batman dont la production n’en est toutefois qu’à ses balbutiements. Il s’agira notamment d’explorer l’ascension fulgurante de Cobblepot au sein de la pègre de Gotham.

À lire > The Batman : le super-héros a une cigarette électronique à sa ceinture