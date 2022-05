The Batman : le directeur de la production révèle les secrets des coulisses du film

Vous avez adoré The Batman ? Alors lisez ce qui suit. Dans une récente interview à Collider, le Production Designer du film de Matt Reeves, James Chinlund, a révélé un certain nombre d’éléments au sujet des coulisses du tournage. De quoi nous donner envie avant la sortie d’une éventuelle suite.

The Batman © DC Films, 6th & Idaho Productions

Nos confrères de Collider ont récemment pu s’entretenir avec James Chinlund, le Production Designer du film The Batman, sorti il y a peu dans nos salles obscures (et dès le 24 mai en Blu-ray). Passionné par son travail et fier de tout ce qu’ils ont accompli avec Matt Reeves et l’ensemble de l’équipe, il dévoile dans cette interview de nombreux secrets sur les coulisses du tournage.

Il a notamment expliqué comment le design de la nouvelle Batmobile aura eu un impact sur l’ensemble du film, pourquoi il aimait autant le décor qu’ils ont construit pour Nygma ou encore, pourquoi ils ont choisi Liverpool pour recréer Gotham Square. Une traduction partielle de son interview est à retrouver ci-dessous — et l’intégralité de l’interview (en anglais) en source, en bas de l’article.

Le design de la Batmobile aura été décisif sur l’aspect global du film

Dans son interview, James Chinlund explique comment le design de la Batmobile, imaginé bien avant le début du tournage, aura eu un impact fort sur le reste de la production. « Matt Reeves avait une vision étonnante et fraîche de Bruce : il voulait un Batman qui a tourné le dos à Wayne Industries, un Batman qui n’est désormais rien d’autre qu’un loup solitaire » dit-il, évoquant les fondations du scénario.

La Batmobile dans The Batman © © DC Films, 6th & Idaho Productions

Ces deux éléments auront permis à Matt Reeves d’imaginer « un type qui construirait une voiture seul, sans le soutien d’une grosse machine industrielle militaire ». Selon lui, toute la conception du film part de l’idée d’un Batman solitaire, qui vit dans une tour en plein centre de Gotham, et surtout, du design de la nouvelle Batmobile.

Il indique être également fier de savoir que le film n’a pas eu tant recours que ça aux effets spéciaux pour les différentes scènes et cascades avec la Batmobile. « Nous avons construit d’énormes décors sur The Batman. Avec très peu d’écran vert. Tout ce que vous voyez est en grande partie filmé à huis clos » ajoute-t-il.

Son respect pour Robert Pattinson et les éléments les plus incroyables du set

Il indique en outre que « très peu d’éléments ont été coupés au montage » grâce au fait que le film a été tourné en VR, et que « presque tous les plans sont là ». Il précise : « Au fond, nous avons été incroyablement efficaces, et ce, en grande partie grâce aux technologies utilisées ».

Lorsqu’on lui demande ce qu’aimeraient savoir les fans au sujet des coulisses du film, il évoque immédiatement Robert Pattinson et le fait qu’il a adoré collaborer avec lui. « Je pense que Rob Pattinson est un gars incroyablement gentil. Merde, quel gentleman et quel travailleur acharné ! » dit-il.

The Batman, Robert Pattinson © DC Films, 6th & Idaho Productions

Le Production Designer évoque également la fameuse Batcave, inspirée par lui-même d’une gare secrète située sous la Waldorf-Astoria, à New York, où un train était prêt à accueillir le Président des États-Unis en cas d’attaque nucléaire. Selon lui, le repaire de l’Homme-Mystère était en outre l’endroit le plus fantastique du set, où « tout n’a pas pu être filmé » tellement il y avait d’éléments et de détails.

Pour lui, les éléments les plus incroyables du tournage sont les lampes. « J’aimerais avoir une maison avec toutes les lampes que nous avons fabriquées, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais au-dessus de la table de billard de Falcone, les lustres de la Wayne Tower… Nous avons conçu des luminaires vraiment étonnants » a-t-il dit, en précisant avec humour qu’il aurait bien aimé en ramener quelques-unes chez lui.

La séquence d’ouverture à Gotham Square, le plus grand défi du film

Pour lui, le plus gros défi était de préparer la séquence d’ouverture. « Matt voulait Times Square, mais il désirait son propre Times Square, immense, réel et rempli de monde. C’est ce qui nous a menés à Liverpool » dit-il. « J’ai passé des heures à chercher un endroit sur Google Earth. Je cherchais partout dans le monde et j’ai trouvé cet endroit incroyable à Liverpool, Wellington Square, et ça pouvait fonctionner ! » ajoute-t-il. « Franchement, cette scène était vraiment difficile à tourner » ajoute-t-il.

Gotham Square © © DC Films, 6th & Idaho Productions

The Batman aura posé les fondations d’une éventuelle suite

Enfin, le Production Designer de The Batman évoque la suite des événements, à savoir, The Batman 2. Pour lui, le prochain film sera beaucoup plus simple à filmer et à produire que le premier. « Nous avons toutes les fondations, nous avons mis des repères sur la carte » dit-il. Vivement la suite.

Source : Collider