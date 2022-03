The Batman : que se passe-t-il à la fin du film ?

Attention, cet article contient des spoilers sur The Batman si vous ne l’avez pas encore vu au cinéma.

Après trois longues heures d’action et d’angoisse, The Batman s’est terminé sur une note plutôt émouvante. La scène de fin du film réalisé par Matt Reeves a rassemblé Batman interprété par Robert Pattinson et Catwoman jouée par Zoë Kravitz. L’actrice a d’ailleurs confirmé qu’elle a interprété Catwoman comme étant bisexuelle.

Batman et Catwoman dans The Batman – Crédit : Warner Bros. Pictures

La scène de fin de The Batman a une sensation de déjà-vu. Matt Reeves a effectivement repris un moment similaire de The Dark Knight Rises (2012) réalisé Christopher Nolan. En effet, Catwoman demande à Batman de l’accompagner et d’abandonner l’enfer de Gotham City, mais celui-ci refuse.

La fin de The Batman est une révélation pour le personnage de Robert Pattinson

À la fin de The Batman, l’homme chauve-souris et Catwoman sont tous les deux à moto. Bruce Wayne refuse de tout laisser derrière lui pour accompagner Selina Kyle. La scène montre alors que Batman et Catwoman s’en vont à moto dans deux directions complètement différentes, le Chevalier Noir retournant vers Gotham City.

Les deux super-héros ont fait leurs adieux, mais ils ne seront probablement pas séparés pour l’éternité. En effet, cette scène émouvante représente davantage un renouveau qu’une fin. Pour la toute première fois dans le film, Bruce Wayne se rend compte qu’il y a plus important que sa propre douleur et son traumatisme. Il commence à peine sa lutte contre le crime et doit mettre ses problèmes personnels de côté.

La fin de The Batman est ainsi un moment d’espoir et de résignation pour le personnage de Robert Pattinson qui avait essayé une voix « absolument atroce » pour incarner Batman. Bruce Wayne se rend finalement compte de l’enfer qu’est Gotham City. Avec cette scène de fin marquante, le réalisateur Matt Reeves prépare déjà la suite et le probable retour de Catwoman. Et pour cause, la performance de Zoë Kravitz était tellement réussie qu’elle doit forcément revenir dans le prochain. En tout cas, The Batman est déjà un succès mondial au box-office. La Warner a d’ailleurs déprogrammé le film des cinémas russes suite à l’invasion de l’Ukraine.

Source : Den of Geek