The Batman : une attaque pendant des funérailles, regardez cette scène inédite

Plus qu’un gros mois avant l’arrivée de The Batman dans les salles obscures. Pour vous faire patienter, une scène de trois minutes a été dévoilée. Un avant-goût prometteur où la tension est à son paroxysme.

Une scène inédite de The Batman dévoilée – Crédit : Warner Bros. Pictures

The Batman s’étalera sur quasiment trois heures. Prévu pour le 2 mars dans les salles françaises, le film réalisé par Matt Reeves mettra en scène Batman dans un thriller policier aux accents super-héroïques. Alors que plusieurs bandes-annonces ont d’ores et déjà été diffusées pour faire monter la mayonnaise, une scène a fuité en ligne. La Warner a alors pris la décision de la dévoiler officiellement.

La scène démarre dans une cathédrale où des funérailles sont organisées. Le visage maussade, Bruce Wayne s’attarde sur un jeune garçon posté au premier rang qui semble être le fils du défunt. Le milliardaire campé par Robert Pattinson surprend ensuite une conversation dans laquelle James Gordon révèle que le procureur Gil Colson a disparu. Un bruit de fond inquiétant commence à retentir, se rapprochant inexorablement. Un vent de panique se répand alors que Bruce remarque la présence d’un mystérieux personnage tapi dans l’ombre à l’étage. Il s’agit probablement du Riddler aka Edward Nashton, le psychopathe tueur qui sera le principal antagoniste du film.

The Batman : un extrait sous haute-tension

Une voiture fait alors irruption à toute vitesse dans l’église. Bruce parvient à sauver le jeune garçon in extremis avant que le véhicule s’encastre dans le mur. Les policiers présents sortent leur arme. Ligoté, Gil Colson sort de la voiture, une bombe autour du cou et un smartphone accroché à la main. Celui-ci se met à sonner. Gordon invite l’assistance à évacuer immédiatement l’édifice. Sur le torse de Colson, un message indique que l’appel est pour Batman…

Cet apéritif appréciable nous donne sacrément envie d’en savoir plus sur l’intrigue de The Batman. Une séquence durant laquelle Robert Pattinson ne prononce pas un mot, parvenant tout de même à retranscrire habilement la souffrance intérieure de son personnage. Efficace, celui-ci n’hésite pas à entrer en action lorsqu’une vie est menacée. Si vous ne tenez plus en place, voici d’autres extraits de The Batman s’attardant cette fois-ci sur Catwoman.